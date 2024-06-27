Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Спартак - Торпедо
Спартак - Торпедо: обзор матча 27 июня 2024
Спартак
27.06.2024, четверг, 11:30
Товарищеские матчи
3 : 1
Завершен
Торпедо
27'
А. Зиньковский
49'
П. Мелешин
73'
Д. Зорин
37'
А. Иваньков
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Спартак - Торпедо
ГОЛ! 3:1!
Д. Зорин
73'
62'
Замена
А. Орехов
️️️️
А. Иваньков
62'
Замена
В. Москвичев
️️️️
С. Бородин
62'
Замена
Е. Данилкин
️️️️
Б. Роганович
62'
Замена
Р. Байтуков
️️️️
Д. Шамкин
53'
Замена
И. Коновалов
️️️️
М. Чурич
ГОЛ! 2:1!
П. Мелешин
49'
46'
Замена
М. Максимов
️️️️
Р. Червяков
46'
Замена
В. Шитов
️️️️
И. Горбунов
46'
Замена
Й. Рейна
️️️️
В. Галкин
Замена
Х. Медина
️️️️
А. Зиньковский
46'
Замена
А. Джебов
️️️️
Т. Бонгонда
46'
Замена
Р. Зобнин
️️️️
М. Игнатов
46'
Замена
Н. Умяров
️️️️
Д. Пруцев
46'
Замена
Р. Литвинов
️️️️
О. Рябчук
46'
Замена
Е. Гузиев
️️️️
Д. Хлусевич
46'
Замена
Т. Тавареш
️️️️
Н. Чернов
46'
Замена
Д. Денисов
️️️️
А. Дуарте
46'
Замена
А. Селихов
️️️️
А. Максименко
46'
Замена
Д. Зорин
️️️️
К. Мартинс
46'
Замена
П. Мелешин
️️️️
А. Соболев
46'
37'
ГОЛ! 1:1!
А. Иваньков
Пас отдал
Б. Роганович
ГОЛ! 1:0!
А. Зиньковский
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
4
Алексис Дуарте
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
35
Кристофер Мартинс
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Торпедо
23
Егор Бабурин
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
97
Марио Чурич
ОП
8
Даниил Шамкин
АП
90
Владислав Галкин
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
Главный тренер
Олег Кононов
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
18
Наиль Умяров
ОП
74
Егор Гузиев
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
7
Абдулло Джебов
ЦП
28
Даниил Зорин
АП
28
Хесус Медина
ПВ
11
Павел Мелешин
ЦФ
Торпедо
15
Егор Данилкин
ЦЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
26
Руслан Байтуков
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
17
Виталий Шитов
ПВ
10
Йорди Рейна
ЦФ
21
Максим Максимов
ЦФ
4-1-1-3-1
98
Максименко
5
Рябчук
23
Чернов
4
Дуарте
26
Хлусевич
35
Мартинс
25
Пруцев
77
Зиньковский
8
Игнатов
10
Бонгонда
7
Соболев
3-3-3-1
23
Бабурин
3
Иваньков
4
Бородин
99
Костин
99
Шевченко
97
Чурич
90
Роганович
70
Червяков
90
Галкин
17
Горбунов
8
Шамкин
7
Соболев
11
Мелешин
11
Мелешин
7
Соболев
35
Мартинс
28
Зорин
28
Зорин
35
Мартинс
98
Максименко
57
Селихов
57
Селихов
98
Максименко
4
Дуарте
97
Денисов
97
Денисов
4
Дуарте
23
Чернов
15
Тавареш
15
Тавареш
23
Чернов
5
Рябчук
68
Литвинов
68
Литвинов
5
Рябчук
25
Пруцев
18
Умяров
18
Умяров
25
Пруцев
8
Игнатов
47
Зобнин
47
Зобнин
8
Игнатов
10
Бонгонда
7
Джебов
7
Джебов
10
Бонгонда
77
Зиньковский
28
Медина
28
Медина
77
Зиньковский
26
Хлусевич
74
Гузиев
74
Гузиев
26
Хлусевич
90
Галкин
10
Рейна
10
Рейна
90
Галкин
4
Бородин
5
Москвичев
5
Москвичев
4
Бородин
3
Иваньков
27
Орехов
27
Орехов
3
Иваньков
17
Горбунов
17
Шитов
17
Шитов
17
Горбунов
70
Червяков
21
Максимов
21
Максимов
70
Червяков
97
Чурич
17
Коновалов
17
Коновалов
97
Чурич
8
Шамкин
26
Байтуков
26
Байтуков
8
Шамкин
90
Роганович
15
Данилкин
15
Данилкин
90
Роганович
Остались в запасе
Спартак
Торпедо
Главный тренер
Деян Станкович
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Деян Станкович
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Спартак - Торпедо
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
1 : 0
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Торпедо
- : -
05.12.2026
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
2 : 0
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Информация о матче
Где смотреть матч:
матч в закрытом режиме
Новости команд
Все
Спартак
Торпедо
Новая дерзкая атака Дивеева на «Спартак»
Вчера, 20:03
40
Генич ждет большего от летнего новичка «Спартака»: «Хотелось бы больше конкретики»
Вчера, 15:15
3
В Госдуме отреагировали на драку во время матча «Торпедо»
Вчера, 12:35
2
Спартаковец Пруцев честно ответил, собирается ли он поиграть в Европе
Вчера, 10:48
4
Саусь – о «Спартаке»: «Самый тяжелый год в карьере»
Вчера, 09:56
10
Новая дерзкая атака Дивеева на «Спартак»
Вчера, 20:03
40
Генич ждет большего от летнего новичка «Спартака»: «Хотелось бы больше конкретики»
Вчера, 15:15
3
Спартаковец Пруцев честно ответил, собирается ли он поиграть в Европе
Вчера, 10:48
4
Саусь – о «Спартаке»: «Самый тяжелый год в карьере»
Вчера, 09:56
10
В «Спартаке» приняли окончательное решение по Максименко
Вчера, 01:23
12
В Госдуме отреагировали на драку во время матча «Торпедо»
Вчера, 12:35
2
Аршавин раскритиковал «Торпедо»: «Неужели не могут себе позволить?»
Вчера, 09:17
2
Заявление ФНЛ о драке на матче «Торпедо» – «СКА-Хабаровск»
27 ноября
3
На матче Первой лиги произошла массовая драка болельщиков
27 ноября
10
«Торпедо» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
27 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+