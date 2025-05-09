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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Мотор Люблин - Пяст
Мотор Люблин - Пяст: обзор матча 09 мая 2025
Мотор Люблин
09.05.2025, пятница, 19:00
Польша. Экстракласа, 32 тур
1 : 4
Завершен
Пяст
3'
Ж. Огустен
28'
T. Huk
31'
T. Huk (П)
59'
M. Chrapek
68'
М. Росолек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мотор Люблин - Пяст
Желтая карточка
A. Najemski
90'
+1
Замена
C. Simon
️️️️
B. Wolski
79'
Замена
С. Сампер
️️️️
Я. Лабойко
69'
Замена
F. Wojcik
️️️️
P. Stolarski
69'
68'
ГОЛ! 1:4!
М. Росолек
Пас отдал
T. Gale
59'
ГОЛ! 1:3!
M. Chrapek
Замена
P. Ceglarz
️️️️
M. Ndiaye
58'
Замена
С. Мраз
️️️️
Ж. Огустен
58'
46'
Замена
T. Gale
️️️️
Э. Йирка
31'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
T. Huk
28'
ГОЛ! 1:1!
T. Huk
Пас отдал
G. Tomasiewicz
Желтая карточка
M. Ndiaye
24'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Огустен
Пас отдал
M. Król
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мотор Люблин
33
Gasper Tratnik
ВР
18
Arkadiusz Najemski
ЦЗ
22
Bright Ede
ЦЗ
24
Filip Luberecki
ЦЗ
26
Michał Król
ЦП
27
Якуб Лабойко
ЦП
30
Mbaye Ndiaye
ЦП
68
Bartosz Wolski
(К)
ЦП
8
Mathieu Scalet
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
28
Paweł Stolarski
ЦФ
Главный тренер
Матеуш Столарски
Пяст
26
Франтишек Плах
ВР
3
Igor Drapinski
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
30
Miłosz Szczepański
ЦП
26
Тихомир Костадинов
ЦП
20
Grzegorz Tomasiewicz
ЦП
6
Michał Chrapek
ЦП
97
Эрик Йирка
ПВ
7
Мацей Росолек
ЦФ
5
Tomáš Huk
ЦФ
4
Jakub Czerwiński
(К)
ЦФ
Главный тренер
Александар Вукович
Мотор Люблин
1
Kacper Rosa
ВР
3
Herve Matthys
ЦЗ
39
Marek Kristián Bartoš
ЦЗ
17
Filip Wojcik
ЦЗ
16
Серхи Сампер
ОП
8
Christopher Simon
ЦП
90
Самуэль Мраз
ЦФ
19
Bradly Van Hoeven
ЦФ
77
Piotr Ceglarz
ЦФ
Пяст
33
Karol Szymański
ВР
18
Miguel Muñoz
ЦЗ
36
Jakub Lewicki
ЦЗ
15
Levis Pitan
ЦЗ
31
Oskar Lesniak
ЦП
17
Filip Karbowy
ЦП
9
Фабиан Пясецки
ЦФ
22
Tomasz Mokwa
ЦФ
11
Thierry Gale
ЦФ
3-5-2
33
18
22
24
27
Лабойко
30
68
8
26
28
97
Огустен
2-4-1-3
26
Плах
80
Зедадка
3
26
Костадинов
20
6
30
97
Йирка
4
5
7
Росолек
28
17
17
28
27
Лабойко
16
Сампер
16
Сампер
27
Лабойко
68
8
8
68
97
Огустен
90
Мраз
90
Мраз
97
Огустен
30
77
77
30
97
Йирка
11
11
97
Йирка
Остались в запасе
Мотор Люблин
Пяст
1
Kacper Rosa
ВР
3
Herve Matthys
ЦЗ
39
Marek Kristián Bartoš
ЦЗ
19
Bradly Van Hoeven
ЦФ
Главный тренер
Матеуш Столарски
33
Karol Szymański
ВР
18
Miguel Muñoz
ЦЗ
36
Jakub Lewicki
ЦЗ
15
Levis Pitan
ЦЗ
31
Oskar Lesniak
ЦП
17
Filip Karbowy
ЦП
9
Фабиан Пясецки
ЦФ
22
Tomasz Mokwa
ЦФ
Главный тренер
Александар Вукович
Остались в запасе
1
Kacper Rosa
ВР
3
Herve Matthys
ЦЗ
39
Marek Kristián Bartoš
ЦЗ
19
Bradly Van Hoeven
ЦФ
Остались в запасе
33
Karol Szymański
ВР
18
Miguel Muñoz
ЦЗ
36
Jakub Lewicki
ЦЗ
15
Levis Pitan
ЦЗ
31
Oskar Lesniak
ЦП
17
Filip Karbowy
ЦП
9
Фабиан Пясецки
ЦФ
22
Tomasz Mokwa
ЦФ
Главный тренер
Матеуш Столарски
Главный тренер
Александар Вукович
Статистика матча Мотор Люблин - Пяст
2
Всего ударов по воротам
11
18
Удары в створ
2
8
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
10
4
Нарушения
16
8
Офсайды
2
2
Количество передач
479
406
Сейвы
3
1
Точность передач %
84
79
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
4
7
Удары из пределов штрафной
9
14
Удары из-за пределов штрафной
2
4
Матчи команд
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 17 тур
Мотор Люблин
- : -
05.12.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 16 тур
Висла
1 : 1
28.11.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 15 тур
Вечиста
2 : 1
23.11.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 14 тур
Мотор Люблин
3 : 2
06.11.2026
Висла Плоцк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Краковия
1 : 2
30.10.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 12 тур
Мотор Люблин
2 : 2
23.10.2026
Заглембе
Пяст
Польша. Экстракласа, 17 тур
Пяст
- : -
06.12.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ракув
1 : 2
27.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 15 тур
Пяст
2 : 0
20.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 14 тур
Шленск
0 : 0
07.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 13 тур
Висла Плоцк
2 : 2
31.10.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 12 тур
Пяст
3 : 1
24.10.2026
Краковия
Информация о матче
Главный судья:
Pawel Malec, Poland
Стадион:
Арена Люблин
Новости команд
Все
Мотор Люблин
Пяст
«Зенит» готов заплатить 3 миллиона за польского форварда Сверчка
2021.07.01 21:48
16
«Зенит» интересуется нападающим сборной Польши Сверчком. Недавно он забил сборной России
2021.06.26 01:37
15
Игрок «Пяста» Дзичек, которого хотел купить «Локомотив», перешел в «Лацио»
2019.08.23 13:44
3
Опорный полузащитник «Пяста» Дзичек может перейти в «Локомотив» за 2 миллиона
2019.08.21 18:15
Гончаренко – о матче с «Пястом»: «Есть позитивные моменты, а есть не совсем хорошие»
2018.01.30 06:54
2
«Зенит» готов заплатить 3 миллиона за польского форварда Сверчка
2021.07.01 21:48
16
«Зенит» интересуется нападающим сборной Польши Сверчком. Недавно он забил сборной России
2021.06.26 01:37
15
Игрок «Пяста» Дзичек, которого хотел купить «Локомотив», перешел в «Лацио»
2019.08.23 13:44
3
Опорный полузащитник «Пяста» Дзичек может перейти в «Локомотив» за 2 миллиона
2019.08.21 18:15
Гончаренко – о матче с «Пястом»: «Есть позитивные моменты, а есть не совсем хорошие»
2018.01.30 06:54
2
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