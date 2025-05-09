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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Гурник - Шленск
Гурник - Шленск: обзор матча 09 мая 2025
Гурник
09.05.2025, пятница, 21:30
Польша. Экстракласа, 32 тур
2 : 0
Завершен
Шленск
15'
Э. Янжа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гурник - Шленск
Замена
С. Бакиш
️️️️
L. Podolski
86'
Замена
️️️️
Л. Захович
80'
79'
Замена
Х. Удаль
️️️️
А. Ортис
72'
Замена
Б. Индже
️️️️
J. Jezierski
64'
Замена
Т. Герчио
️️️️
Y. Matsenko
51'
Желтая карточка
J. Jezierski
Замена
P. Olkowski
️️️️
M. Kmeť
46'
ГОЛ! 1:0!
Э. Янжа
Пас отдал
L. Podolski
15'
Желтая карточка
M. Kmeť
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гурник
1
Filip Majchrowicz
ВР
81
Matúš Kmeť
ЦЗ
13
Эрик Янжа
ЦЗ
3
Kryspin Szczesniak
ЦЗ
26
Рафал Яницки
ЦЗ
18
P. Hellebrand
ЦП
20
Dominik Sarapata
(К)
ЦП
10
Lukas Podolski
ЦП
88
Таофик Исмахил
ЦФ
90
Лука Захович
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
Шленск
12
Rafał Leszczyński
ВР
3
Serafin Szota
(К)
ЦЗ
5
Алекс Петков
ЦЗ
33
Yegor Matsenko
ЦЗ
22
Матеуш Жуковски
ПЗ
16
Арнау Ортис
ЛВ
8
Marc Llinares
ЦП
21
Jakub Jezierski
ЦП
7
Piotr Samiec-Talar
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
9
Ассад Аль-Амлави
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
Гурник
20
Хосема
ЦЗ
98
Филип Пребсл
ЦЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
44
Yosuke Furukawa
ЦП
17
Kamil Lukoszek
ЦП
25
Michał Szromnik
ЦФ
30
Ousmane Sow
ЦФ
12
Синан Бакиш
ЦФ
23
Сондре Лизет
ЦФ
Шленск
99
Tomasz Loska
ВР
24
Кшиштоф Куровски
ЦЗ
78
Томмазо Герчио
ЦЗ
8
Тудор Балуцэ
ОП
24
Yegor Sharabura
ЦП
6
Łukasz Gerstenstein
ЦП
27
Бурак Индже
ЦП
18
Simon Schierack
ЦП
19
Хенрик Удаль
ЦФ
4-3-2
1
81
3
26
Яницки
13
Янжа
18
20
10
90
Захович
88
Исмахил
4-3-2-1
12
22
Жуковски
5
Петков
33
3
8
21
7
14
Посо
16
Ортис
9
Аль-Амлави
81
16
16
81
17
17
10
12
Бакиш
12
Бакиш
10
33
78
Герчио
78
Герчио
33
21
27
Индже
27
Индже
21
16
Ортис
19
Удаль
19
Удаль
16
Ортис
Остались в запасе
Гурник
Шленск
20
Хосема
ЦЗ
98
Филип Пребсл
ЦЗ
44
Yosuke Furukawa
ЦП
25
Michał Szromnik
ЦФ
30
Ousmane Sow
ЦФ
23
Сондре Лизет
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
99
Tomasz Loska
ВР
24
Кшиштоф Куровски
ЦЗ
8
Тудор Балуцэ
ОП
24
Yegor Sharabura
ЦП
6
Łukasz Gerstenstein
ЦП
18
Simon Schierack
ЦП
Главный тренер
Яцек Магера
Остались в запасе
20
Хосема
ЦЗ
98
Филип Пребсл
ЦЗ
44
Yosuke Furukawa
ЦП
25
Michał Szromnik
ЦФ
30
Ousmane Sow
ЦФ
23
Сондре Лизет
ЦФ
Остались в запасе
99
Tomasz Loska
ВР
24
Кшиштоф Куровски
ЦЗ
8
Тудор Балуцэ
ОП
24
Yegor Sharabura
ЦП
6
Łukasz Gerstenstein
ЦП
18
Simon Schierack
ЦП
Главный тренер
Ян Урбан
Главный тренер
Яцек Магера
Статистика матча Гурник - Шленск
1
1
Всего ударов по воротам
17
15
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
13
2
Нарушения
11
15
Офсайды
2
1
Количество передач
472
365
Сейвы
1
5
Точность передач %
87
82
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
4
7
Удары из пределов штрафной
10
12
Удары из-за пределов штрафной
7
3
Матчи команд
Гурник
Польша. Экстракласа, 17 тур
Погонь
- : -
06.12.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 16 тур
Гурник
3 : 2
27.11.2026
Висла Плоцк
Польша. Экстракласа, 15 тур
Заглембе
2 : 0
21.11.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 14 тур
Гурник
2 : 1
07.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Видзев
1 : 1
23.10.2026
Гурник
Шленск
Польша. Экстракласа, 17 тур
Висла Плоцк
- : -
07.12.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 16 тур
Шленск
0 : 3
28.11.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 15 тур
Погонь
1 : 2
20.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 14 тур
Шленск
0 : 0
07.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 13 тур
Радомяк
3 : 1
02.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 12 тур
Шленск
2 : 0
25.10.2026
Вечиста
Информация о матче
Главный судья:
Шимон Марциняк
(Плоцк)
Стадион:
Stadion im. Ernesta Pohla, Zabrze
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