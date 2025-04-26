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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
ГКС Катовице - Легия
ГКС Катовице - Легия: обзор матча 26 апреля 2025
ГКС Катовице
26.04.2025, суббота, 21:15
Польша. Экстракласа, 30 тур
1 : 3
Завершен
Легия
63'
Ф. Шимчак
14'
К. Гонсалвеш
17'
И. Шкурин
90+3'
М. Гуал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ГКС Катовице - Легия
90'
+3
ГОЛ! 1:3!
М. Гуал
Пас отдал
К. Чодина
Замена
М. Кууск
️️️️
L. Klemenz
80'
Замена
M. Marzec
️️️️
Ф. Шимчак
80'
79'
Замена
В. Бичахчян
️️️️
И. Шкурин
78'
Замена
Р. Августиняк
️️️️
М. Ойеделе
72'
Желтая карточка
М. Ойеделе
71'
Замена
Р. Панков
️️️️
Я. Зиолковски
67'
Замена
К. Чодина
️️️️
Ю. Элитим
66'
Замена
М. Гуал
️️️️
Лукиньяс
65'
Желтая карточка
Я. Зиолковски
ГОЛ! 1:2!
Ф. Шимчак
Пас отдал
Х. Галан
63'
Замена
D. Drachal
️️️️
A. Blad
63'
17'
ГОЛ! 0:2!
И. Шкурин
Замена
K. Gruszkowski
️️️️
М. Василевский
16'
14'
ГОЛ! 0:1!
К. Гонсалвеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ГКС Катовице
1
Dawid Kudła
ВР
30
Алан Червински
ЦЗ
4
Аркадиуш Ендрых
(К)
ЦЗ
6
Lukas Klemenz
ЦЗ
23
Марчин Василевский
ЦП
6
O. Repka
ЦП
77
Матеуш Ковальчик
ЦП
27
Бартош Новак
АП
18
Филип Шимчак
ЦФ
8
Хавьер Галан
ЦФ
11
A. Blad
ЦФ
Главный тренер
Рафал Горак
Легия
25
Каспер Тобиаш
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
4
Ян Зиолковски
ЦЗ
3
Стив Капуади
(К)
ЦЗ
23
Патрик Кун
ЛП
8
Макси Ойеделе
ОП
5
Клауде Гонсалвеш
ОП
22
Юрген Элитим
ЦП
82
Лукиньяс
АП
25
Рея Морисита
ПВ
17
Илья Шкурин
ЦФ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
ГКС Катовице
13
Rafał Strączek
ВР
13
Bartosz Jaroszek
ЦЗ
14
Aleksander Komor
ЦЗ
24
Konrad Gruszkowski
ЦЗ
25
Łukasz Trepka
ЦЗ
2
Мартен Кууск
ЦЗ
8
Dawid Drachal
ЦП
21
Bartosz Baranowicz
ЦП
17
M. Marzec
ЦП
Легия
1
Владан Ковачевич
ВР
12
Радован Панков
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
8
Рафал Августиняк
ОП
21
Ваган Бичахчян
ЦП
53
Wojciech Urbański
ЦП
11
Каспер Чодина
ПВ
28
Марк Гуал
ЦФ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
3-3-1-3
1
30
Червински
4
Ендрых
6
23
Василевский
6
77
Ковальчик
27
Новак
11
8
Галан
18
Шимчак
3-2-2-2-1
25
Тобиаш
4
Зиолковски
3
Капуади
19
Винагре
8
Ойеделе
5
Гонсалвеш
22
Элитим
23
Кун
25
Морисита
82
Лукиньяс
17
Шкурин
23
Василевский
24
24
23
Василевский
6
2
Кууск
2
Кууск
6
11
8
8
11
18
Шимчак
17
17
18
Шимчак
4
Зиолковски
12
Панков
12
Панков
4
Зиолковски
8
Ойеделе
8
Августиняк
8
Августиняк
8
Ойеделе
17
Шкурин
21
Бичахчян
21
Бичахчян
17
Шкурин
22
Элитим
11
Чодина
11
Чодина
22
Элитим
82
Лукиньяс
28
Гуал
28
Гуал
82
Лукиньяс
Остались в запасе
ГКС Катовице
Легия
13
Rafał Strączek
ВР
13
Bartosz Jaroszek
ЦЗ
14
Aleksander Komor
ЦЗ
25
Łukasz Trepka
ЦЗ
21
Bartosz Baranowicz
ЦП
Главный тренер
Рафал Горак
1
Владан Ковачевич
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
53
Wojciech Urbański
ЦП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Остались в запасе
13
Rafał Strączek
ВР
13
Bartosz Jaroszek
ЦЗ
14
Aleksander Komor
ЦЗ
25
Łukasz Trepka
ЦЗ
21
Bartosz Baranowicz
ЦП
Остались в запасе
1
Владан Ковачевич
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
53
Wojciech Urbański
ЦП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Рафал Горак
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Статистика матча ГКС Катовице - Легия
2
Всего ударов по воротам
16
22
Удары в створ
6
8
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
4
7
Нарушения
11
12
Офсайды
3
1
Количество передач
451
507
Сейвы
5
5
Точность передач %
83
82
Удары мимо ворот
7
8
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
7
17
Удары из-за пределов штрафной
9
5
Матчи команд
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 17 тур
ГКС Катовице
- : -
05.12.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Шленск
0 : 3
28.11.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
0 : 1
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Ягеллония
1 : 0
08.11.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 13 тур
ГКС Катовице
3 : 2
31.10.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 12 тур
Корона
1 : 0
24.10.2026
ГКС Катовице
Легия
Польша. Экстракласа, 17 тур
ГКС Катовице
- : -
05.12.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Легия
2 : 0
29.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
0 : 1
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Информация о матче
Главный судья:
Karol Arys, Poland
Стадион:
Stadion GKS Katowice, Katowice
Посещаемость:
14611
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