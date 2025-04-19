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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Пяст - Корона
Пяст - Корона: обзор матча 19 апреля 2025
Пяст
19.04.2025, суббота, 13:15
Польша. Экстракласа, 29 тур
1 : 1
Завершен
Корона
90+1'
T. Mokwa
45+1'
P. Resta
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пяст - Корона
ГОЛ! 1:1!
T. Mokwa
Пас отдал
Т. Костадинов
90'
+1
82'
Замена
J. Konstantyn
️️️️
A. Dalmau
Желтая карточка
K. Szymański
80'
Замена
T. Mokwa
️️️️
M. Chrapek
78'
70'
Замена
B. Smolarczyk
️️️️
W. Kamiński
70'
Замена
H. Zwozny
️️️️
В. Длугош
63'
Замена
A. Dalmau
️️️️
Е. Шикавка
63'
Замена
P. Nuno
️️️️
D. Błanik
Замена
Э. Йирка
️️️️
М. Росолек
60'
Замена
M. Szczepański
️️️️
T. Gale
60'
Замена
T. Huk
️️️️
I. Drapinski
46'
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
P. Resta
Пас отдал
D. Błanik
Желтая карточка
I. Drapinski
20'
15'
Желтая карточка
В. Длугош
Желтая карточка
J. Czerwiński
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пяст
26
Франтишек Плах
ВР
3
Igor Drapinski
ЦЗ
18
Miguel Muñoz
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
6
Michał Chrapek
ЦП
26
Тихомир Костадинов
ЦП
16
Patryk Dziczek
ЦФ
7
Мацей Росолек
ЦФ
7
Хорхе Феликс
ЦФ
11
Thierry Gale
ЦФ
4
Jakub Czerwiński
(К)
ЦФ
Главный тренер
Александар Вукович
Корона
87
Rafal Mamla
ВР
44
Костас Сотериу
ЦЗ
55
Pau Resta
ЦЗ
11
Konrad Matuszewski
ЦЗ
8
Martin Remacle
ЦП
27
Wojciech Kamiński
ЦП
7
Dawid Błanik
ЦП
71
Виктор Длугош
ПВ
7
Mariusz Fornalczyk
ЦФ
9
Евгений Шикавка
(К)
ЦФ
10
Nono
ЦФ
Главный тренер
Камил Кузера
Пяст
33
Karol Szymański
ВР
15
Levis Pitan
ЦЗ
20
Grzegorz Tomasiewicz
ЦП
17
Filip Karbowy
ЦП
27
Justin Daniel
ЦП
30
Miłosz Szczepański
ЦП
97
Эрик Йирка
ПВ
22
Tomasz Mokwa
ЦФ
5
Tomáš Huk
ЦФ
Корона
1
Ксавье Деконски
ВР
24
Bartłomiej Smolarczyk
ЦЗ
37
Hubert Zwozny
ЦЗ
44
Доминик Затор
ПЗ
28
Маркус Годиньо
ПЗ
19
Jakub Konstantyn
ЦП
13
Miłosz Strzeboński
ЦП
27
Pedro Nuno
ЦП
9
Adrian Dalmau
ЦФ
3-2-5
26
Плах
3
18
80
Зедадка
6
26
Костадинов
7
Росолек
4
11
7
Феликс
16
3-3-1-3
87
44
Сотериу
55
11
8
27
7
71
Длугош
10
9
Шикавка
7
11
30
30
11
7
Росолек
97
Йирка
97
Йирка
7
Росолек
6
22
22
6
3
5
5
3
27
24
24
27
71
Длугош
37
37
71
Длугош
19
19
7
27
27
7
9
Шикавка
9
9
9
Шикавка
Остались в запасе
Пяст
Корона
33
Karol Szymański
ВР
15
Levis Pitan
ЦЗ
20
Grzegorz Tomasiewicz
ЦП
17
Filip Karbowy
ЦП
27
Justin Daniel
ЦП
Главный тренер
Александар Вукович
1
Ксавье Деконски
ВР
44
Доминик Затор
ПЗ
28
Маркус Годиньо
ПЗ
13
Miłosz Strzeboński
ЦП
Главный тренер
Камил Кузера
Остались в запасе
33
Karol Szymański
ВР
15
Levis Pitan
ЦЗ
20
Grzegorz Tomasiewicz
ЦП
17
Filip Karbowy
ЦП
27
Justin Daniel
ЦП
Остались в запасе
1
Ксавье Деконски
ВР
44
Доминик Затор
ПЗ
28
Маркус Годиньо
ПЗ
13
Miłosz Strzeboński
ЦП
Главный тренер
Александар Вукович
Главный тренер
Камил Кузера
Статистика матча Пяст - Корона
3
1
Всего ударов по воротам
12
12
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
2
7
Нарушения
18
14
Офсайды
3
1
Количество передач
421
339
Сейвы
3
4
Точность передач %
76
73
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
5
7
Матчи команд
Пяст
Польша. Экстракласа, 17 тур
Пяст
- : -
06.12.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ракув
1 : 2
27.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 15 тур
Пяст
2 : 0
20.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 14 тур
Шленск
0 : 0
07.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 13 тур
Висла Плоцк
2 : 2
31.10.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 12 тур
Пяст
3 : 1
24.10.2026
Краковия
Корона
Польша. Экстракласа, 16 тур
Корона
- : -
30.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Пяст
2 : 0
20.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 14 тур
Корона
0 : 2
07.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Заглембе
1 : 0
02.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 12 тур
Корона
1 : 0
24.10.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 11 тур
Лех
6 : 1
18.10.2026
Корона
Информация о матче
Главный судья:
Daniel Stefanski, Poland
Стадион:
Stadion Miejski w Gliwicach, Gliwice
Новости команд
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Пяст
Корона
Роналдо назвал футболиста, который играет лучше, чем он
2025.02.21 11:22
1
«Зенит» готов заплатить 3 миллиона за польского форварда Сверчка
2021.07.01 21:48
16
«Зенит» интересуется нападающим сборной Польши Сверчком. Недавно он забил сборной России
2021.06.26 01:37
15
Игрок «Пяста» Дзичек, которого хотел купить «Локомотив», перешел в «Лацио»
2019.08.23 13:44
3
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2019.08.21 18:15
«Зенит» готов заплатить 3 миллиона за польского форварда Сверчка
2021.07.01 21:48
16
«Зенит» интересуется нападающим сборной Польши Сверчком. Недавно он забил сборной России
2021.06.26 01:37
15
Игрок «Пяста» Дзичек, которого хотел купить «Локомотив», перешел в «Лацио»
2019.08.23 13:44
3
Опорный полузащитник «Пяста» Дзичек может перейти в «Локомотив» за 2 миллиона
2019.08.21 18:15
Гончаренко – о матче с «Пястом»: «Есть позитивные моменты, а есть не совсем хорошие»
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2
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2017.06.19 10:28
4
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2016.01.31 10:53
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