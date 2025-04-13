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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Пяст - Погонь
Пяст - Погонь: обзор матча 13 апреля 2025
Пяст
13.04.2025, воскресенье, 15:45
Польша. Экстракласа, 28 тур
2 : 1
Завершен
Погонь
26'
Т. Костадинов
51'
M. Chrapek
90+3'
Э. Кулурис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пяст - Погонь
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
Э. Кулурис
Желтая карточка
P. Dziczek
90'
+1
Замена
F. Karbowy
️️️️
М. Росолек
85'
Замена
G. Tomasiewicz
️️️️
M. Chrapek
78'
77'
Замена
O. Korczakowski
️️️️
К. Гросицки
69'
Замена
Д. Керамицис
️️️️
L. Borges
69'
Замена
K. Smolinski
️️️️
Ф. Ульвестад
Замена
M. Szczepański
️️️️
Х. Феликс
66'
Замена
Э. Йирка
️️️️
T. Gale
66'
52'
Замена
K. Łukasiak
️️️️
J. Gamboa
52'
Замена
A. Przyborek
️️️️
M. Wedrychowski
ГОЛ! 2:0!
M. Chrapek
Пас отдал
P. Dziczek
51'
ГОЛ! 1:0!
Т. Костадинов
Пас отдал
M. Chrapek
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пяст
26
Франтишек Плах
ВР
3
Igor Drapinski
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
26
Тихомир Костадинов
ЦП
6
Michał Chrapek
ЦП
22
Tomasz Mokwa
ЦФ
16
Patryk Dziczek
ЦФ
7
Хорхе Феликс
ЦФ
7
Мацей Росолек
ЦФ
11
Thierry Gale
ЦФ
4
Jakub Czerwiński
(К)
ЦФ
Главный тренер
Александар Вукович
Погонь
77
Валентин Кожокару
ВР
33
Леонардо Кутрис
ЛЗ
22
Даниэль Лончар
ЦЗ
28
Линус Вальквист
ЦЗ
11
Камил Гросицки
(К)
ЛП
16
João Gamboa
ЦП
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
8
Rafał Kurzawa
ЦП
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
10
Marcel Wedrychowski
ЦФ
4
Leonardo Borges
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
Пяст
33
Karol Szymański
ВР
3
Мигель Нобрега
ЦЗ
36
Jakub Lewicki
ЦЗ
15
Levis Pitan
ЦЗ
27
Justin Daniel
ЦП
17
Filip Karbowy
ЦП
20
Grzegorz Tomasiewicz
ЦП
30
Miłosz Szczepański
ЦП
97
Эрик Йирка
ПВ
Погонь
31
Krzysztof Kamiński
ВР
13
Димитриос Керамицис
ЦЗ
25
Wojciech Lisowski
ЦЗ
17
Jakub Lis
ЦП
19
Kacper Łukasiak
ЦП
28
Adrian Przyborek
ЦП
27
Olaf Korczakowski
ЦП
61
Kacper Smolinski
ЦФ
42
Patryk Paryzek
ЦФ
2-2-5
26
Плах
3
80
Зедадка
26
Костадинов
6
7
Феликс
4
11
7
Росолек
16
3-4-3
77
Кожокару
22
Лончар
28
Вальквист
33
Кутрис
16
6
Ульвестад
8
11
Гросицки
4
10
9
Кулурис
7
Росолек
17
17
7
Росолек
6
20
20
6
7
Феликс
30
30
7
Феликс
11
97
Йирка
97
Йирка
11
4
13
Керамицис
13
Керамицис
4
16
19
19
16
10
28
28
10
11
Гросицки
27
27
11
Гросицки
6
Ульвестад
61
61
6
Ульвестад
Остались в запасе
Пяст
Погонь
33
Karol Szymański
ВР
3
Мигель Нобрега
ЦЗ
36
Jakub Lewicki
ЦЗ
15
Levis Pitan
ЦЗ
27
Justin Daniel
ЦП
Главный тренер
Александар Вукович
31
Krzysztof Kamiński
ВР
25
Wojciech Lisowski
ЦЗ
17
Jakub Lis
ЦП
42
Patryk Paryzek
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
Остались в запасе
33
Karol Szymański
ВР
3
Мигель Нобрега
ЦЗ
36
Jakub Lewicki
ЦЗ
15
Levis Pitan
ЦЗ
27
Justin Daniel
ЦП
Остались в запасе
31
Krzysztof Kamiński
ВР
25
Wojciech Lisowski
ЦЗ
17
Jakub Lis
ЦП
42
Patryk Paryzek
ЦФ
Главный тренер
Александар Вукович
Главный тренер
Йенс Густафссон
Статистика матча Пяст - Погонь
1
Всего ударов по воротам
11
15
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
3
5
Нарушения
11
9
Офсайды
0
5
Количество передач
256
521
Сейвы
3
2
Точность передач %
70
85
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
5
10
Удары из-за пределов штрафной
6
5
Матчи команд
Пяст
Польша. Экстракласа, 17 тур
Пяст
- : -
06.12.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ракув
1 : 2
27.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 15 тур
Пяст
2 : 0
20.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 14 тур
Шленск
0 : 0
07.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 13 тур
Висла Плоцк
2 : 2
31.10.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 12 тур
Пяст
3 : 1
24.10.2026
Краковия
Погонь
Польша. Экстракласа, 17 тур
Погонь
- : -
06.12.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 16 тур
Лех
0 : 3
29.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 15 тур
Погонь
1 : 2
20.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 14 тур
Видзев
3 : 0
07.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Погонь
4 : 3
24.10.2026
Радомяк
Информация о матче
Главный судья:
Frankowski, Bartosz, Poland
Стадион:
Stadion Miejski w Gliwicach, Gliwice
Посещаемость:
5729
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