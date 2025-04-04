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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Видзев - Лехия
Видзев - Лехия: обзор матча 04 апреля 2025
Видзев
04.04.2025, пятница, 21:30
Польша. Экстракласа, 27 тур
2 : 0
Завершен
Лехия
39'
Ю. Шеху
45+2'
F. Álvarez
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Видзев - Лехия
83'
Замена
M. Głogowski
️️️️
М. Хлан
83'
Замена
L. D'Arrigo
️️️️
T. Neugebauer
Замена
С. Керк
️️️️
F. Álvarez
82'
Желтая карточка
M. Żyro
75'
Желтая карточка
M. Hanousek
73'
70'
Замена
K. Sezonienko
️️️️
А. Царенко
Замена
K. Cybulski
️️️️
J. Sypek
67'
Замена
H. Sobol
️️️️
Л. Тупта
67'
52'
Замена
I. Zhelizko
️️️️
T. Wójtowicz
Замена
Ш. Чиж
️️️️
B. Pawlowski
46'
ГОЛ! 2:0!
F. Álvarez
45'
+2
45'
+1
Желтая карточка
А. Царенко
Пенальти не реализован!
B. Pawlowski
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
Ю. Шеху
Пас отдал
С. Козловски
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Видзев
12
Рафал Гикевич
ВР
2
Самуэль Козловски
ЛЗ
5
Polydefkis Volanakis
ЦЗ
4
Mateusz Żyro
ЦЗ
29
Любомир Тупта
ЛВ
6
Юлиан Шеху
ОП
2
Петер Теркильдсен
ЦП
10
Fran Álvarez
ЦП
19
Bartlomiej Pawlowski
(К)
ЦП
25
M. Hanousek
ЦП
7
Jakub Sypek
ЦФ
Главный тренер
Януш Недзвидц
Лехия
29
Богдан Сарнавский
ВР
23
Miłosz Kałahur
ЦЗ
4
Elias Olsson
ЦЗ
44
Bujar Pllana
ЦЗ
79
Dominik Pila
ЦП
33
Tomasz Wójtowicz
ЦП
99
Tomasz Neugebauer
(К)
ЦП
17
Антон Царенко
АП
33
Максим Хлан
АП
89
T. Bobcek
ЦФ
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
Главный тренер
Шимон Грабовски
Видзев
33
Jan Krzywański
ВР
62
Лирим Кастрати
ЦЗ
55
Шимон Чиж
ЦП
37
Себастьян Керк
ЦП
78
Kamil Cybulski
ЦП
14
Jakub Łukowski
ЦП
9
Hubert Sobol
ЦФ
92
Fábio Nunes
ЦФ
15
Luís da Silva
ЦФ
Лехия
1
Szymon Weirauch
ВР
94
Loup Gueho
ЦЗ
6
Karl Wendt
ЦП
6
Louis D'Arrigo
ЦП
6
Ivan Zhelizko
ЦП
4
A. Chindris
ЦФ
21
Michal Głogowski
ЦФ
79
Kacper Sezonienko
ЦФ
3-1-4-1-1
12
Гикевич
2
Козловски
4
5
6
Шеху
2
Теркильдсен
19
25
10
29
Тупта
7
3-3-2-2
29
Сарнавский
23
4
44
79
33
99
17
Царенко
33
Хлан
27
Вьюнник
89
19
55
Чиж
55
Чиж
19
10
37
Керк
37
Керк
10
7
78
78
7
29
Тупта
9
9
29
Тупта
99
6
6
99
33
6
6
33
33
Хлан
21
21
33
Хлан
17
Царенко
79
79
17
Царенко
Остались в запасе
Видзев
Лехия
33
Jan Krzywański
ВР
62
Лирим Кастрати
ЦЗ
14
Jakub Łukowski
ЦП
92
Fábio Nunes
ЦФ
15
Luís da Silva
ЦФ
Главный тренер
Януш Недзвидц
1
Szymon Weirauch
ВР
94
Loup Gueho
ЦЗ
6
Karl Wendt
ЦП
4
A. Chindris
ЦФ
Главный тренер
Шимон Грабовски
Остались в запасе
33
Jan Krzywański
ВР
62
Лирим Кастрати
ЦЗ
14
Jakub Łukowski
ЦП
92
Fábio Nunes
ЦФ
15
Luís da Silva
ЦФ
Остались в запасе
1
Szymon Weirauch
ВР
94
Loup Gueho
ЦЗ
6
Karl Wendt
ЦП
4
A. Chindris
ЦФ
Главный тренер
Януш Недзвидц
Главный тренер
Шимон Грабовски
Статистика матча Видзев - Лехия
2
1
Всего ударов по воротам
11
6
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
5
Нарушения
20
13
Офсайды
2
2
Количество передач
422
344
Сейвы
3
3
Точность передач %
83
79
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Матчи команд
Видзев
Польша. Экстракласа, 17 тур
Краковия
- : -
05.12.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 16 тур
Видзев
2 : 0
28.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 15 тур
Ракув
3 : 1
22.11.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 14 тур
Видзев
3 : 0
07.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 13 тур
ГКС Катовице
3 : 2
31.10.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 12 тур
Видзев
1 : 1
23.10.2026
Гурник
Лехия
Польша. Экстракласа, 34 тур
Брук-Бет Термалица
3 : 2
23.05.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 33 тур
Лехия
1 : 2
17.05.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 32 тур
Видзев
3 : 1
09.05.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 31 тур
Радомяк
3 : 1
04.05.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 30 тур
Лехия
1 : 2
25.04.2026
Ракув
Информация о матче
Главный судья:
Kuzma, Lukasz, Poland
Стадион:
Stadion Widzewa Łódź, Lodz
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