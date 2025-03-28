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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Легия - Погонь
Легия - Погонь: обзор матча 28 марта 2025
Легия
28.03.2025, пятница, 22:30
Польша. Экстракласа, 26 тур
0 : 0
Завершен
Погонь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Легия - Погонь
90'
+3
Желтая карточка
Л. Кутрис
Желтая карточка
Ю. Элитим
90'
84'
Замена
K. Łukasiak
️️️️
J. Gamboa
84'
Замена
O. Korczakowski
️️️️
К. Гросицки
83'
Желтая карточка
К. Гросицки
Замена
И. Шкурин
️️️️
М. Гуал
81'
76'
Замена
W. Lisowski
️️️️
Д. Керамицис
73'
Замена
K. Smolinski
️️️️
Ф. Ульвестад
Замена
В. Бичахчян
️️️️
К. Чодина
63'
Замена
W. Urbański
️️️️
Лукиньяс
63'
46'
Замена
M. Wedrychowski
️️️️
A. Przyborek
Желтая карточка
С. Капуади
35'
21'
Желтая карточка
A. Przyborek
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Легия
25
Каспер Тобиаш
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
3
Стив Капуади
ЦЗ
22
Юрген Элитим
ЦП
82
Лукиньяс
АП
67
Бартош Капустка
(К)
АП
25
Рея Морисита
ПВ
11
Каспер Чодина
ПВ
22
Павел Вшолек
ПВ
28
Марк Гуал
ЦФ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Погонь
77
Валентин Кожокару
ВР
33
Леонардо Кутрис
ЛЗ
13
Димитриос Керамицис
ЦЗ
28
Линус Вальквист
ЦЗ
11
Камил Гросицки
(К)
ЛП
16
João Gamboa
ЦП
28
Adrian Przyborek
ЦП
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
8
Rafał Kurzawa
ЦП
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
4
Leonardo Borges
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
Легия
1
Владан Ковачевич
ВР
4
Ян Зиолковски
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
23
Патрик Кун
ЛП
8
Рафал Августиняк
ОП
8
Макси Ойеделе
ОП
21
Ваган Бичахчян
ЦП
53
Wojciech Urbański
ЦП
17
Илья Шкурин
ЦФ
Погонь
31
Krzysztof Kamiński
ВР
25
Wojciech Lisowski
ЦЗ
6
Луизао
ЦЗ
17
Jakub Lis
ЦП
19
Kacper Łukasiak
ЦП
27
Olaf Korczakowski
ЦП
61
Kacper Smolinski
ЦФ
10
Marcel Wedrychowski
ЦФ
42
Patryk Paryzek
ЦФ
3-1-3-3
25
Тобиаш
19
Винагре
3
Капуади
12
Панков
22
Элитим
82
Лукиньяс
67
Капустка
22
Вшолек
28
Гуал
11
Чодина
25
Морисита
3-5-2
77
Кожокару
13
Керамицис
28
Вальквист
33
Кутрис
16
28
6
Ульвестад
8
11
Гросицки
4
9
Кулурис
11
Чодина
21
Бичахчян
21
Бичахчян
11
Чодина
82
Лукиньяс
53
53
82
Лукиньяс
28
Гуал
17
Шкурин
17
Шкурин
28
Гуал
13
Керамицис
25
25
13
Керамицис
16
19
19
16
11
Гросицки
27
27
11
Гросицки
6
Ульвестад
61
61
6
Ульвестад
28
10
10
28
Остались в запасе
Легия
Погонь
1
Владан Ковачевич
ВР
4
Ян Зиолковски
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
23
Патрик Кун
ЛП
8
Рафал Августиняк
ОП
8
Макси Ойеделе
ОП
Главный тренер
Гонсалу Фейо
31
Krzysztof Kamiński
ВР
6
Луизао
ЦЗ
17
Jakub Lis
ЦП
42
Patryk Paryzek
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
Остались в запасе
1
Владан Ковачевич
ВР
4
Ян Зиолковски
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
23
Патрик Кун
ЛП
8
Рафал Августиняк
ОП
8
Макси Ойеделе
ОП
Остались в запасе
31
Krzysztof Kamiński
ВР
6
Луизао
ЦЗ
17
Jakub Lis
ЦП
42
Patryk Paryzek
ЦФ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Главный тренер
Йенс Густафссон
Статистика матча Легия - Погонь
2
3
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
8
5
Нарушения
11
12
Офсайды
3
0
Количество передач
456
337
Сейвы
5
5
Точность передач %
82
76
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
6
4
Матчи команд
Легия
Польша. Экстракласа, 17 тур
ГКС Катовице
- : -
05.12.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Легия
2 : 0
29.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
0 : 1
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Погонь
Польша. Экстракласа, 17 тур
Погонь
- : -
06.12.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 16 тур
Лех
0 : 3
29.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 15 тур
Погонь
1 : 2
20.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 14 тур
Видзев
3 : 0
07.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Погонь
4 : 3
24.10.2026
Радомяк
Информация о матче
Главный судья:
Wojciech Myc, Poland
Стадион:
Войска Польского
Посещаемость:
27424
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