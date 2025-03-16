Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Заглембе - Корона
Заглембе - Корона: обзор матча 16 марта 2025
Заглембе
16.03.2025, воскресенье, 16:45
Польша. Экстракласа, 25 тур
1 : 1
Завершен
Корона
12'
К. Шмит
90+3'
M. Trojak
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Заглембе - Корона
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
M. Trojak
Пас отдал
D. Błanik
Замена
M. Regula
️️️️
Т. Пенько
90'
+2
Замена
L. Fritzson
️️️️
Д. Дабровски
89'
Замена
М. Листковски
️️️️
К. Шмит
89'
77'
Замена
P. Nuno
️️️️
M. Remacle
76'
Замена
Е. Шикавка
️️️️
A. Dalmau
74'
Желтая карточка
P. Resta
Замена
D. Kurminowski
️️️️
М. Вдовяк
68'
64'
Замена
D. Błanik
️️️️
М. Годиньо
64'
Замена
P. Resta
️️️️
К. Сотериу
Желтая карточка
Д. Дабровски
30'
ГОЛ! 1:0!
К. Шмит
Пас отдал
М. Вдовяк
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заглембе
30
Доминик Гладун
ВР
5
Aleks Ławniczak
ЦЗ
25
Michał Nalepa
ЦЗ
2
Bartłomiej Kłudka
ЦЗ
26
Jakub Kolan
ЦЗ
4
Damian Michalski
ЦЗ
7
Матеуш Вдовяк
ЛВ
16
Йосип Чорлука
ЦП
8
Дамьян Дабровски
(К)
ЦП
21
Томаш Пенько
ЦП
7
Каетан Шмит
ЦФ
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Корона
87
Rafal Mamla
ВР
24
Bartłomiej Smolarczyk
ЦЗ
44
Костас Сотериу
ЦЗ
66
Miłosz Trojak
(К)
ЦЗ
28
Маркус Годиньо
ПЗ
8
Martin Remacle
ЦП
6
Marcel Pieczek
ЦП
71
Виктор Длугош
ПВ
7
Mariusz Fornalczyk
ЦФ
10
Nono
ЦФ
9
Adrian Dalmau
ЦФ
Главный тренер
Камил Кузера
Заглембе
1
Jasmin Burić
ВР
2
Kamil Sochan
ЦЗ
3
Alexander Abrahamsson
ЦЗ
14
Ludvig Fritzson
ЦП
7
Marek Mróz
ЦП
44
Marcel Regula
ЦП
11
Arkadiusz Wozniak
ЦП
29
Марчин Листковски
ЦФ
91
D. Kurminowski
ЦФ
Корона
1
Ксавье Деконски
ВР
55
Pau Resta
ЦЗ
7
Dawid Błanik
ЦП
13
Miłosz Strzeboński
ЦП
27
Wojciech Kamiński
ЦП
19
Jakub Konstantyn
ЦП
10
Shuma Nagamatsu
ЦП
27
Pedro Nuno
ЦП
9
Евгений Шикавка
ЦФ
3-2-3-1-1
30
Гладун
2
26
4
25
5
16
Чорлука
8
Дабровски
21
Пенько
7
Вдовяк
7
Шмит
4-2-1-3
87
28
Годиньо
44
Сотериу
66
24
8
6
71
Длугош
9
10
7
8
Дабровски
14
14
8
Дабровски
21
Пенько
44
44
21
Пенько
7
Шмит
29
Листковски
29
Листковски
7
Шмит
7
Вдовяк
91
91
7
Вдовяк
44
Сотериу
55
55
44
Сотериу
28
Годиньо
7
7
28
Годиньо
8
27
27
8
9
9
Шикавка
9
Шикавка
9
Остались в запасе
Заглембе
Корона
1
Jasmin Burić
ВР
2
Kamil Sochan
ЦЗ
3
Alexander Abrahamsson
ЦЗ
7
Marek Mróz
ЦП
11
Arkadiusz Wozniak
ЦП
Главный тренер
Вальдемар Форналик
1
Ксавье Деконски
ВР
13
Miłosz Strzeboński
ЦП
27
Wojciech Kamiński
ЦП
19
Jakub Konstantyn
ЦП
10
Shuma Nagamatsu
ЦП
Главный тренер
Камил Кузера
Остались в запасе
1
Jasmin Burić
ВР
2
Kamil Sochan
ЦЗ
3
Alexander Abrahamsson
ЦЗ
7
Marek Mróz
ЦП
11
Arkadiusz Wozniak
ЦП
Остались в запасе
1
Ксавье Деконски
ВР
13
Miłosz Strzeboński
ЦП
27
Wojciech Kamiński
ЦП
19
Jakub Konstantyn
ЦП
10
Shuma Nagamatsu
ЦП
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Главный тренер
Камил Кузера
Статистика матча Заглембе - Корона
1
1
Всего ударов по воротам
8
15
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
27
73
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
8
Нарушения
16
8
Офсайды
1
1
Количество передач
199
562
Сейвы
3
1
Точность передач %
53
84
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
3
6
Матчи команд
Заглембе
Польша. Экстракласа, 17 тур
Заглембе
- : -
04.12.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 16 тур
Видзев
2 : 0
28.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 15 тур
Заглембе
2 : 0
21.11.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 13 тур
Заглембе
1 : 0
02.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 12 тур
Мотор Люблин
2 : 2
23.10.2026
Заглембе
Корона
Польша. Экстракласа, 16 тур
Корона
- : -
30.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Пяст
2 : 0
20.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 14 тур
Корона
0 : 2
07.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Заглембе
1 : 0
02.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 12 тур
Корона
1 : 0
24.10.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 11 тур
Лех
6 : 1
18.10.2026
Корона
Информация о матче
Главный судья:
Piotr Lasyk, Poland
Стадион:
KGHM Zagłębie Arena, Lubin
Посещаемость:
3464
Новости команд
Все
Заглембе
Корона
В одной из европейских лиг 17 клубов претендуют на титул за 6 туров до финиша
13 апреля
3
Роналдо назвал футболиста, который играет лучше, чем он
2025.02.21 11:22
1
Оскорблявший Россию Хацкевич со скандалом покинул польский «Заглембе»
2024.04.06 12:36
1
Жигулев – о дискриминации россиян в Европе: «Я лично с такими проблемами не сталкивался»
2022.04.26 15:58
1
Жигулев: «Заглембе» – политический клуб. Расторжение контракта было вопросом времени»
2022.04.26 13:59
В одной из европейских лиг 17 клубов претендуют на титул за 6 туров до финиша
13 апреля
3
Оскорблявший Россию Хацкевич со скандалом покинул польский «Заглембе»
2024.04.06 12:36
1
Жигулев – о дискриминации россиян в Европе: «Я лично с такими проблемами не сталкивался»
2022.04.26 15:58
1
Жигулев: «Заглембе» – политический клуб. Расторжение контракта было вопросом времени»
2022.04.26 13:59
Покинувший «Заглембе» Башкиров прибыл в расположение «Рубина»
2022.04.25 23:21
Роналдо назвал футболиста, который играет лучше, чем он
2025.02.21 11:22
1
«Амкар» проведет два сбора в Турции, где сыграет с «Црвеной Звездой» и «Динамо»
2017.12.12 09:42
«Ростов» отдал форварда в аренду польской «Короне»
2017.06.19 10:28
4
Верховцов стал игроком «Короны»
2016.01.31 10:53
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+