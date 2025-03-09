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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Видзев - Ягеллония
Видзев - Ягеллония: обзор матча 09 марта 2025
Видзев
09.03.2025, воскресенье, 19:30
Польша. Экстракласа, 24 тур
0 : 1
Завершен
Ягеллония
8'
М. Скшипчак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Видзев - Ягеллония
90'
+2
Замена
О. Петушевски
️️️️
К. Хансен
90'
Желтая карточка
J. Kubicki
Желтая карточка
Ю. Шеху
90'
87'
Желтая карточка
Ж. Моутинью
Замена
F. Nunes
️️️️
Л. Тупта
80'
Желтая карточка
M. Żyro
70'
69'
Замена
Л. Диаби-Фадига
️️️️
А. Пулулу
Замена
B. Pawlowski
️️️️
M. Hanousek
69'
61'
Замена
J. Kubicki
️️️️
Т. Романчук
61'
Замена
M. Villar Miki
️️️️
Д. Чурлинов
Замена
С. Хамулич
️️️️
J. Łukowski
57'
Замена
F. Álvarez
️️️️
С. Керк
57'
Замена
J. Sypek
️️️️
N. Diliberto
57'
52'
Желтая карточка
Д. Стойинович
46'
Замена
Х. Имас
️️️️
B. Mazurek
Желтая карточка
N. Diliberto
31'
8'
ГОЛ! 0:1!
М. Скшипчак
Пас отдал
К. Хансен
Желтая карточка
M. Krajewski
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Видзев
12
Рафал Гикевич
ВР
91
Marcel Krajewski
ЦЗ
4
Mateusz Żyro
ЦЗ
5
Polydefkis Volanakis
ЦЗ
29
Любомир Тупта
ЛВ
6
Юлиан Шеху
ОП
2
Петер Теркильдсен
ЦП
25
M. Hanousek
(К)
ЦП
14
Jakub Łukowski
ЦП
37
Себастьян Керк
ЦП
44
N. Diliberto
ЦФ
Главный тренер
Януш Недзвидц
Ягеллония
50
Славомир Абрамович
ВР
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
72
Матеуш Скшипчак
ЦЗ
3
Душан Стойинович
ЦЗ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
99
Кристоффер Хансен
ЛВ
21
Дарко Чурлинов
ЛВ
18
Леон Флеч
ОП
6
Тарас Романчук
(К)
ОП
82
Томас Силва
ЦП
15
Bartosz Mazurek
ЦП
Главный тренер
Адриан Семенец
Видзев
31
Mikołaj Biegański
ВР
62
Лирим Кастрати
ЦЗ
10
Fran Álvarez
ЦП
19
Bartlomiej Pawlowski
ЦП
55
Шимон Чиж
ЦП
92
Fábio Nunes
ЦФ
15
Luís da Silva
ЦФ
7
Jakub Sypek
ЦФ
10
Саид Хамулич
ЦФ
Ягеллония
1
Макс Стриек
ВР
87
Dimitrios Retsos
ЦЗ
2
Cezary Polak
ЦП
14
Jarosław Kubicki
ЦП
11
Хесус Имас
АП
80
Ламин Диаби-Фадига
ЦФ
23
Miguel Villar Miki
ЦФ
70
Edi Semedo
ЦФ
77
Оскар Петушевски
ЦФ
3-1-4-1-1
12
Гикевич
91
4
5
6
Шеху
2
Теркильдсен
14
37
Керк
25
29
Тупта
44
3-2-2-3
50
Абрамович
72
Скшипчак
3
Стойинович
8
Моутинью
18
Флеч
6
Романчук
82
Силва
15
9
Пулулу
99
Хансен
21
Чурлинов
37
Керк
10
10
37
Керк
25
19
19
25
29
Тупта
92
92
29
Тупта
44
7
7
44
14
10
Хамулич
10
Хамулич
14
6
Романчук
14
14
6
Романчук
15
11
Имас
11
Имас
15
9
Пулулу
80
Диаби-Фадига
80
Диаби-Фадига
9
Пулулу
21
Чурлинов
23
23
21
Чурлинов
99
Хансен
77
Петушевски
77
Петушевски
99
Хансен
Остались в запасе
Видзев
Ягеллония
31
Mikołaj Biegański
ВР
62
Лирим Кастрати
ЦЗ
55
Шимон Чиж
ЦП
15
Luís da Silva
ЦФ
Главный тренер
Януш Недзвидц
1
Макс Стриек
ВР
87
Dimitrios Retsos
ЦЗ
2
Cezary Polak
ЦП
70
Edi Semedo
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Остались в запасе
31
Mikołaj Biegański
ВР
62
Лирим Кастрати
ЦЗ
55
Шимон Чиж
ЦП
15
Luís da Silva
ЦФ
Остались в запасе
1
Макс Стриек
ВР
87
Dimitrios Retsos
ЦЗ
2
Cezary Polak
ЦП
70
Edi Semedo
ЦФ
Главный тренер
Януш Недзвидц
Главный тренер
Адриан Семенец
Статистика матча Видзев - Ягеллония
4
3
Всего ударов по воротам
19
7
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
13
2
Нарушения
14
13
Офсайды
2
2
Количество передач
374
408
Сейвы
1
5
Точность передач %
77
82
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
8
3
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
9
4
Матчи команд
Видзев
Польша. Экстракласа, 17 тур
Краковия
- : -
05.12.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 16 тур
Видзев
2 : 0
28.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 15 тур
Ракув
3 : 1
22.11.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 14 тур
Видзев
3 : 0
07.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 13 тур
ГКС Катовице
3 : 2
31.10.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 12 тур
Видзев
1 : 1
23.10.2026
Гурник
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 17 тур
Пяст
- : -
06.12.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ягеллония
2 : 1
29.11.2026
Радомяк
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
26.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 15 тур
Краковия
3 : 1
21.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 14 тур
Ягеллония
1 : 0
08.11.2026
ГКС Катовице
Лига Европы, 4 тур
Левски
1 : 0
05.11.2026
Ягеллония
Информация о матче
Главный судья:
Kwiatkowski, Tomasz, Poland
Стадион:
Stadion Widzewa Łódź, Lodz
Посещаемость:
16768
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