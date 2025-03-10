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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Мотор Люблин - Легия
Мотор Люблин - Легия: обзор матча 10 марта 2025
Мотор Люблин
10.03.2025, понедельник, 21:00
Польша. Экстракласа, 24 тур
3 : 3
Завершен
Легия
37'
B. Van Hoeven
65'
С. Мраз
90+10'
С. Мраз
11'
М. Гуал
55'
К. Чодина
71'
Р. Морисита
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мотор Люблин - Легия
ГОЛ! 3:3!
С. Мраз
90'
+10
Пенальти не реализован!
С. Мраз
90'
+10
90'
+9
Желтая карточка
В. Ковачевич
90'
Желтая карточка
Р. Августиняк
89'
Замена
К. Гонсалвеш
️️️️
Ю. Элитим
89'
Замена
П. Кун
️️️️
Р. Винагре
Замена
M. Scalet
️️️️
B. Wolski
83'
Желтая карточка
F. Wojcik
81'
Замена
M. Król
️️️️
B. Van Hoeven
76'
Замена
M. Ndiaye
️️️️
P. Ceglarz
76'
Замена
A. Sefer
️️️️
K. Caliskaner
75'
74'
Замена
Б. Капустка
️️️️
М. Гуал
71'
ГОЛ! 2:3!
Р. Морисита
Пас отдал
Р. Августиняк
ГОЛ! 2:2!
С. Мраз
Пас отдал
B. Wolski
65'
64'
Желтая карточка
Р. Панков
62'
Замена
Лукиньяс
️️️️
К. Чодина
Замена
С. Сампер
️️️️
Я. Лабойко
61'
55'
ГОЛ! 1:2!
К. Чодина
Желтая карточка
Я. Лабойко
48'
46'
Замена
Р. Панков
️️️️
П. Вшолек
ГОЛ! 1:1!
B. Van Hoeven
Пас отдал
F. Wojcik
37'
26'
Желтая карточка
П. Вшолек
11'
ГОЛ! 0:1!
М. Гуал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мотор Люблин
1
Kacper Rosa
ВР
17
Filip Wojcik
ЦЗ
39
Marek Kristián Bartoš
ЦЗ
3
Herve Matthys
ЦЗ
47
Krystian Palacz
ЦЗ
68
Bartosz Wolski
ЦП
27
Якуб Лабойко
ЦП
22
Kaan Caliskaner
ЦФ
19
Bradly Van Hoeven
ЦФ
77
Piotr Ceglarz
(К)
ЦФ
90
Самуэль Мраз
ЦФ
Главный тренер
Матеуш Столарски
Легия
1
Владан Ковачевич
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
3
Стив Капуади
ЦЗ
4
Ян Зиолковски
ЦЗ
8
Рафал Августиняк
(К)
ОП
22
Юрген Элитим
ЦП
25
Рея Морисита
ПВ
11
Каспер Чодина
ПВ
22
Павел Вшолек
ПВ
17
Илья Шкурин
ЦФ
28
Марк Гуал
ЦФ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Мотор Люблин
45
Oskar Jez
ВР
22
Bright Ede
ЦЗ
24
Filip Luberecki
ЦЗ
16
Серхи Сампер
ОП
26
Michał Król
ЦП
30
Mbaye Ndiaye
ЦП
8
Mathieu Scalet
ЦП
7
A. Sefer
ЦФ
28
Paweł Stolarski
ЦФ
Легия
25
Каспер Тобиаш
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
23
Патрик Кун
ЛП
5
Клауде Гонсалвеш
ОП
8
Макси Ойеделе
ОП
21
Ваган Бичахчян
ЦП
67
Бартош Капустка
АП
82
Лукиньяс
АП
4-2-4
1
17
3
47
39
68
27
Лабойко
22
90
Мраз
77
19
3-1-1-3-2
1
Ковачевич
3
Капуади
4
Зиолковски
19
Винагре
8
Августиняк
22
Элитим
22
Вшолек
11
Чодина
25
Морисита
28
Гуал
17
Шкурин
27
Лабойко
16
Сампер
16
Сампер
27
Лабойко
19
26
26
19
77
30
30
77
68
8
8
68
22
7
7
22
22
Вшолек
12
Панков
12
Панков
22
Вшолек
19
Винагре
23
Кун
23
Кун
19
Винагре
22
Элитим
5
Гонсалвеш
5
Гонсалвеш
22
Элитим
28
Гуал
67
Капустка
67
Капустка
28
Гуал
11
Чодина
82
Лукиньяс
82
Лукиньяс
11
Чодина
Остались в запасе
Мотор Люблин
Легия
45
Oskar Jez
ВР
22
Bright Ede
ЦЗ
24
Filip Luberecki
ЦЗ
28
Paweł Stolarski
ЦФ
Главный тренер
Матеуш Столарски
25
Каспер Тобиаш
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
8
Макси Ойеделе
ОП
21
Ваган Бичахчян
ЦП
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Остались в запасе
45
Oskar Jez
ВР
22
Bright Ede
ЦЗ
24
Filip Luberecki
ЦЗ
28
Paweł Stolarski
ЦФ
Остались в запасе
25
Каспер Тобиаш
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
8
Макси Ойеделе
ОП
21
Ваган Бичахчян
ЦП
Главный тренер
Матеуш Столарски
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Статистика матча Мотор Люблин - Легия
2
4
Всего ударов по воротам
15
29
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
4
6
Нарушения
12
13
Офсайды
2
0
Количество передач
383
425
Сейвы
0
3
Точность передач %
75
80
Удары мимо ворот
8
10
Блокированные удары
1
16
Удары из пределов штрафной
12
16
Удары из-за пределов штрафной
3
13
Матчи команд
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 17 тур
Мотор Люблин
- : -
05.12.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 16 тур
Висла
1 : 1
28.11.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 15 тур
Вечиста
2 : 1
23.11.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 14 тур
Мотор Люблин
3 : 2
06.11.2026
Висла Плоцк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Краковия
1 : 2
30.10.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 12 тур
Мотор Люблин
2 : 2
23.10.2026
Заглембе
Легия
Польша. Экстракласа, 17 тур
ГКС Катовице
- : -
05.12.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Легия
2 : 0
29.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
0 : 1
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Информация о матче
Главный судья:
Jaroslaw Przybyl, Poland
Стадион:
Арена Люблин
Новости команд
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