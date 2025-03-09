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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
ГКС Катовице - Заглембе
ГКС Катовице - Заглембе: обзор матча 09 марта 2025
ГКС Катовице
09.03.2025, воскресенье, 14:15
Польша. Экстракласа, 24 тур
1 : 0
Завершен
Заглембе
78'
S. Bergier
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ГКС Катовице - Заглембе
Желтая карточка
Б. Новак
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
J. Burić
Желтая карточка
S. Bergier
90'
+2
90'
+2
Желтая карточка
М. Вдовяк
Замена
D. Drachal
️️️️
Б. Новак
88'
Замена
A. Komor
️️️️
L. Klemenz
88'
88'
Замена
A. Wozniak
️️️️
D. Michalski
82'
Замена
M. Regula
️️️️
J. Kolan
ГОЛ! 1:0!
S. Bergier
Пас отдал
A. Blad
78'
Замена
K. Gruszkowski
️️️️
Х. Галан
74'
68'
Замена
М. Листковски
️️️️
L. Fritzson
Замена
S. Bergier
️️️️
Ф. Шимчак
60'
52'
Желтая карточка
A. Radwanski
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ГКС Катовице
1
Dawid Kudła
ВР
30
Алан Червински
ЦЗ
4
Аркадиуш Ендрых
(К)
ЦЗ
6
Lukas Klemenz
ЦЗ
23
Марчин Василевский
ЦП
6
O. Repka
ЦП
77
Матеуш Ковальчик
ЦП
27
Бартош Новак
АП
18
Филип Шимчак
ЦФ
8
Хавьер Галан
ЦФ
11
A. Blad
ЦФ
Главный тренер
Рафал Горак
Заглембе
30
Доминик Гладун
ВР
5
Aleks Ławniczak
ЦЗ
25
Michał Nalepa
(К)
ЦЗ
4
Damian Michalski
ЦЗ
2
Bartłomiej Kłudka
ЦЗ
26
Jakub Kolan
ЦЗ
7
Матеуш Вдовяк
ЛВ
21
Томаш Пенько
ЦП
17
Adam Radwanski
ЦП
14
Ludvig Fritzson
ЦП
7
Каетан Шмит
ЦФ
Главный тренер
Вальдемар Форналик
ГКС Катовице
13
Rafał Strączek
ВР
2
Мартен Кууск
ЦЗ
24
Konrad Gruszkowski
ЦЗ
14
Aleksander Komor
ЦЗ
10
M. Mak
ЦП
8
Dawid Drachal
ЦП
17
M. Marzec
ЦП
99
S. Bergier
ЦФ
22
Себастьян Милевски
ЦФ
Заглембе
1
Jasmin Burić
ВР
3
Alexander Abrahamsson
ЦЗ
16
Йосип Чорлука
ЦП
23
Patryk Kusztal
ЦП
44
Marcel Regula
ЦП
11
Arkadiusz Wozniak
ЦП
7
Marek Mróz
ЦП
20
Mateusz Dziewiatowski
ЦП
29
Марчин Листковски
ЦФ
3-3-1-3
1
30
Червински
4
Ендрых
6
23
Василевский
6
77
Ковальчик
27
Новак
11
8
Галан
18
Шимчак
3-2-3-1-1
30
Гладун
4
2
26
5
25
21
Пенько
17
14
7
Вдовяк
7
Шмит
8
Галан
24
24
8
Галан
6
14
14
6
27
Новак
8
8
27
Новак
18
Шимчак
99
99
18
Шимчак
26
44
44
26
4
11
11
4
14
29
Листковски
29
Листковски
14
Остались в запасе
ГКС Катовице
Заглембе
13
Rafał Strączek
ВР
2
Мартен Кууск
ЦЗ
10
M. Mak
ЦП
17
M. Marzec
ЦП
22
Себастьян Милевски
ЦФ
Главный тренер
Рафал Горак
1
Jasmin Burić
ВР
3
Alexander Abrahamsson
ЦЗ
16
Йосип Чорлука
ЦП
23
Patryk Kusztal
ЦП
7
Marek Mróz
ЦП
20
Mateusz Dziewiatowski
ЦП
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Остались в запасе
13
Rafał Strączek
ВР
2
Мартен Кууск
ЦЗ
10
M. Mak
ЦП
17
M. Marzec
ЦП
22
Себастьян Милевски
ЦФ
Остались в запасе
1
Jasmin Burić
ВР
3
Alexander Abrahamsson
ЦЗ
16
Йосип Чорлука
ЦП
23
Patryk Kusztal
ЦП
7
Marek Mróz
ЦП
20
Mateusz Dziewiatowski
ЦП
Главный тренер
Рафал Горак
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Статистика матча ГКС Катовице - Заглембе
2
3
Всего ударов по воротам
7
18
Удары в створ
2
0
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
3
8
Нарушения
9
11
Офсайды
1
0
Количество передач
401
263
Сейвы
0
1
Точность передач %
77
66
Удары мимо ворот
3
13
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
2
9
Матчи команд
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 17 тур
ГКС Катовице
- : -
05.12.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Шленск
0 : 3
28.11.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
0 : 1
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Ягеллония
1 : 0
08.11.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 13 тур
ГКС Катовице
3 : 2
31.10.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 12 тур
Корона
1 : 0
24.10.2026
ГКС Катовице
Заглембе
Польша. Экстракласа, 17 тур
Заглембе
- : -
04.12.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 16 тур
Видзев
2 : 0
28.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 15 тур
Заглембе
2 : 0
21.11.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 13 тур
Заглембе
1 : 0
02.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 12 тур
Мотор Люблин
2 : 2
23.10.2026
Заглембе
Информация о матче
Главный судья:
Gryckiewicz, Patryk, Poland
Стадион:
Stadion GKS Katowice, Katowice
Посещаемость:
6751
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