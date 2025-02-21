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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Ракув - Гурник
Ракув - Гурник: обзор матча 21 февраля 2025
Ракув
21.02.2025, пятница, 22:30
Польша. Экстракласа, 22 тур
1 : 0
Завершен
Гурник
45+1'
В. Кочергин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ракув - Гурник
84'
Желтая карточка
P. Hellebrand
84'
Замена
С. Бакиш
️️️️
P. Hellebrand
Замена
М. Родин
️️️️
A. Mosór
82'
Замена
P. Makuch
️️️️
Иви
77'
Замена
L. Rocha
️️️️
Й. Брюнес
77'
71'
Замена
M. Kmeť
️️️️
D. Szala
59'
Замена
С. Лизет
️️️️
Т. Исмахил
Желтая карточка
Г. Берггрен
50'
Замена
С. Плавсич
️️️️
Э. Отиено
46'
ГОЛ! 1:0!
В. Кочергин
Пас отдал
З. Арсенич
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ракув
1
Каспер Треловски
ВР
26
Эрик Отиено
ЛЗ
2
Ariel Mosór
ЦЗ
24
Зоран Арсенич
(К)
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
20
Жеан Карлос
ЛВ
5
Густав Берггрен
ОП
10
Владислав Кочергин
ЦП
11
Иви
ПВ
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
11
Adriano
ЦФ
Главный тренер
Давид Шварга
Гурник
2
Dominik Szala
ЦЗ
3
Kryspin Szczesniak
ЦЗ
26
Рафал Яницки
ЦЗ
20
Хосема
ЦЗ
18
P. Hellebrand
ЦП
20
Dominik Sarapata
ЦП
44
Yosuke Furukawa
ЦП
21
Александер Букса
ЦФ
25
Michał Szromnik
ЦФ
88
Таофик Исмахил
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
Ракув
12
Душан Куцяк
ВР
80
Матей Родин
ЦЗ
3
Милан Рундич
ЦЗ
95
Срджан Плавсич
ЦП
8
Бен Ледерман
ЦП
55
Шимон Чиж
ЦП
9
Patryk Makuch
ЦФ
31
Jesus Diaz
ЦФ
45
Leonardo Rocha
ЦФ
Гурник
1
Filip Majchrowicz
ВР
41
Dawid Mazurek
ЦЗ
81
Matúš Kmeť
ЦЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
98
Филип Пребсл
ЦЗ
30
Abbati Abdullahi Samaila
ЦП
30
Ousmane Sow
ЦФ
23
Сондре Лизет
ЦФ
30
Ousmane Sow
ЦФ
12
Синан Бакиш
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Треловски
26
Отиено
24
Арсенич
4
Сварнас
2
5
Берггрен
10
Кочергин
20
Карлос
11
Иви
11
14
Брюнес
4-3-3
3
26
Яницки
20
Хосема
2
18
20
44
88
Исмахил
25
21
Букса
2
80
Родин
80
Родин
2
26
Отиено
95
Плавсич
95
Плавсич
26
Отиено
11
Иви
9
9
11
Иви
14
Брюнес
45
45
14
Брюнес
2
81
81
2
88
Исмахил
23
Лизет
23
Лизет
88
Исмахил
18
12
Бакиш
12
Бакиш
18
Остались в запасе
Ракув
Гурник
12
Душан Куцяк
ВР
3
Милан Рундич
ЦЗ
8
Бен Ледерман
ЦП
55
Шимон Чиж
ЦП
31
Jesus Diaz
ЦФ
Главный тренер
Давид Шварга
1
Filip Majchrowicz
ВР
41
Dawid Mazurek
ЦЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
98
Филип Пребсл
ЦЗ
30
Abbati Abdullahi Samaila
ЦП
30
Ousmane Sow
ЦФ
30
Ousmane Sow
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
Остались в запасе
12
Душан Куцяк
ВР
3
Милан Рундич
ЦЗ
8
Бен Ледерман
ЦП
55
Шимон Чиж
ЦП
31
Jesus Diaz
ЦФ
Остались в запасе
1
Filip Majchrowicz
ВР
41
Dawid Mazurek
ЦЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
98
Филип Пребсл
ЦЗ
30
Abbati Abdullahi Samaila
ЦП
30
Ousmane Sow
ЦФ
30
Ousmane Sow
ЦФ
Главный тренер
Давид Шварга
Главный тренер
Ян Урбан
Статистика матча Ракув - Гурник
1
1
Всего ударов по воротам
16
7
Удары в створ
4
0
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
3
Нарушения
12
11
Офсайды
2
1
Количество передач
447
491
Сейвы
0
3
Точность передач %
85
82
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
6
5
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
7
3
Матчи команд
Ракув
Польша. Экстракласа, 17 тур
Радомяк
- : -
06.12.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ракув
1 : 2
27.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 15 тур
Ракув
3 : 1
22.11.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Висла
2 : 1
24.10.2026
Ракув
Гурник
Польша. Экстракласа, 17 тур
Погонь
- : -
06.12.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 16 тур
Гурник
3 : 2
27.11.2026
Висла Плоцк
Польша. Экстракласа, 15 тур
Заглембе
2 : 0
21.11.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 14 тур
Гурник
2 : 1
07.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Видзев
1 : 1
23.10.2026
Гурник
Информация о матче
Главный судья:
Arys, Karol, Poland
Посещаемость:
5303
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