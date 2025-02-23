Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Лех - Заглембе
Лех - Заглембе: обзор матча 23 февраля 2025
Лех
23.02.2025, воскресенье, 19:30
Польша. Экстракласа, 22 тур
3 : 1
Завершен
Заглембе
2'
П. Валемарк
18'
П. Валемарк
79'
Р. Карстенсен
12'
D. Michalski
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лех - Заглембе
85'
Замена
A. Wozniak
️️️️
Т. Пенько
85'
Замена
Й. Чорлука
️️️️
B. Kłudka
Замена
Б. Саламон
️️️️
М. Гургуль
85'
ГОЛ! 3:1!
Р. Карстенсен
Пас отдал
Ф. Ягелло
79'
Замена
Д. Хотич
️️️️
А. Соуза
77'
68'
Замена
М. Листковски
️️️️
M. Mróz
Замена
А. Козубал
️️️️
G. Thórdarson
65'
Замена
Ф. Ягелло
️️️️
П. Валемарк
65'
62'
Замена
К. Шмит
️️️️
D. Kurminowski
48'
Желтая карточка
M. Nalepa
Замена
А. Голизаде
️️️️
Д. Хаканс
46'
ГОЛ! 2:1!
П. Валемарк
18'
12'
ГОЛ! 1:1!
D. Michalski
Пас отдал
J. Kolan
ГОЛ! 1:0!
П. Валемарк
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лех
41
Бартош Мрозек
ВР
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
15
Михал Гургуль
ЦЗ
3
Алекс Дуглас
ЦЗ
16
Антонио Милич
ЦЗ
11
Даниэль Хаканс
ЛВ
22
Радослав Муравски
ЦП
23
Gísli Thórdarson
ЦП
77
Афонсу Соуза
АП
10
Патрик Валемарк
ПВ
9
Микаэль Ишак
(К)
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Заглембе
30
Доминик Гладун
ВР
25
Michał Nalepa
ЦЗ
4
Damian Michalski
ЦЗ
2
Bartłomiej Kłudka
ЦЗ
5
Aleks Ławniczak
ЦЗ
26
Jakub Kolan
ЦЗ
7
Матеуш Вдовяк
ЛВ
7
Marek Mróz
ЦП
21
Томаш Пенько
ЦП
8
Дамьян Дабровски
(К)
ЦП
91
D. Kurminowski
ЦФ
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Лех
1
Филип Беднарек
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
2
Жоэль Перейра
ПЗ
43
Антони Козубал
ОП
24
Филип Ягелло
ЦП
10
Дино Хотич
ЦП
8
Али Голизаде
ПВ
9
Марио Гонсалес
ЦФ
Заглембе
34
Michał Matys
ВР
3
Alexander Abrahamsson
ЦЗ
16
Йосип Чорлука
ЦП
11
Arkadiusz Wozniak
ЦП
6
Tomasz Makowski
ЦП
14
Ludvig Fritzson
ЦП
33
J. Jach (pen.)
ЦФ
29
Марчин Листковски
ЦФ
7
Каетан Шмит
ЦФ
4-2-3-1
41
Мрозек
29
Карстенсен
3
Дуглас
16
Милич
15
Гургуль
22
Муравски
23
11
Хаканс
77
Соуза
10
Валемарк
9
Ишак
3-2-3-1-1
30
Гладун
2
5
26
25
4
7
21
Пенько
8
Дабровски
7
Вдовяк
91
15
Гургуль
18
Саламон
18
Саламон
15
Гургуль
23
43
Козубал
43
Козубал
23
10
Валемарк
24
Ягелло
24
Ягелло
10
Валемарк
77
Соуза
10
Хотич
10
Хотич
77
Соуза
11
Хаканс
8
Голизаде
8
Голизаде
11
Хаканс
2
16
Чорлука
16
Чорлука
2
21
Пенько
11
11
21
Пенько
7
29
Листковски
29
Листковски
7
91
7
Шмит
7
Шмит
91
Остались в запасе
Лех
Заглембе
1
Филип Беднарек
ВР
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
2
Жоэль Перейра
ПЗ
9
Марио Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
34
Michał Matys
ВР
3
Alexander Abrahamsson
ЦЗ
6
Tomasz Makowski
ЦП
14
Ludvig Fritzson
ЦП
33
J. Jach (pen.)
ЦФ
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Остались в запасе
1
Филип Беднарек
ВР
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
2
Жоэль Перейра
ПЗ
9
Марио Гонсалес
ЦФ
Остались в запасе
34
Michał Matys
ВР
3
Alexander Abrahamsson
ЦЗ
6
Tomasz Makowski
ЦП
14
Ludvig Fritzson
ЦП
33
J. Jach (pen.)
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Статистика матча Лех - Заглембе
1
Всего ударов по воротам
13
25
Удары в створ
5
10
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
13
Нарушения
13
11
Офсайды
1
5
Количество передач
444
308
Сейвы
7
2
Точность передач %
78
70
Удары мимо ворот
2
12
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
7
14
Удары из-за пределов штрафной
6
11
Матчи команд
Лех
Польша. Экстракласа, 17 тур
Мотор Люблин
- : -
05.12.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 16 тур
Лех
0 : 3
29.11.2026
Погонь
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
0 : 1
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Заглембе
Польша. Экстракласа, 17 тур
Заглембе
- : -
04.12.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 16 тур
Видзев
2 : 0
28.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 15 тур
Заглембе
2 : 0
21.11.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 13 тур
Заглембе
1 : 0
02.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 12 тур
Мотор Люблин
2 : 2
23.10.2026
Заглембе
Информация о матче
Главный судья:
Piotr Lasyk, Poland
Стадион:
Городской стадион
Новости команд
Все
Лех
Заглембе
«Юнион СЖ» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Юниона» и «Леха» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Бенфика» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Бенфики» и «Леха» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Лех» – «Сандерленд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
«Юнион СЖ» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Юниона» и «Леха» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Бенфика» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Бенфики» и «Леха» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Лех» – «Сандерленд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
В одной из европейских лиг 17 клубов претендуют на титул за 6 туров до финиша
13 апреля
3
Оскорблявший Россию Хацкевич со скандалом покинул польский «Заглембе»
2024.04.06 12:36
1
Жигулев – о дискриминации россиян в Европе: «Я лично с такими проблемами не сталкивался»
2022.04.26 15:58
1
Жигулев: «Заглембе» – политический клуб. Расторжение контракта было вопросом времени»
2022.04.26 13:59
Покинувший «Заглембе» Башкиров прибыл в расположение «Рубина»
2022.04.25 23:21
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+