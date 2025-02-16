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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
ГКС Катовице - Пяст
ГКС Катовице - Пяст: обзор матча 16 февраля 2025
ГКС Катовице
16.02.2025, воскресенье, 16:45
Польша. Экстракласа, 21 тур
0 : 0
Завершен
Пяст
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ГКС Катовице - Пяст
Замена
K. Gruszkowski
️️️️
М. Василевский
89'
Замена
M. Marzec
️️️️
A. Blad
89'
89'
Замена
O. Lesniak
️️️️
G. Tomasiewicz
Замена
D. Drachal
️️️️
С. Милевски
79'
Замена
Ф. Шимчак
️️️️
S. Bergier
59'
57'
Желтая карточка
M. Muñoz
46'
Замена
M. Szczepański
️️️️
М. Росолек
43'
Желтая карточка
P. Dziczek
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ГКС Катовице
1
Dawid Kudła
ВР
30
Алан Червински
ЦЗ
4
Аркадиуш Ендрых
(К)
ЦЗ
2
Мартен Кууск
ЦЗ
23
Марчин Василевский
ЦП
77
Матеуш Ковальчик
ЦП
27
Бартош Новак
АП
99
S. Bergier
ЦФ
22
Себастьян Милевски
ЦФ
8
Хавьер Галан
ЦФ
11
A. Blad
ЦФ
Главный тренер
Рафал Горак
Пяст
26
Франтишек Плах
ВР
18
Miguel Muñoz
ЦЗ
3
Igor Drapinski
ЦЗ
20
Grzegorz Tomasiewicz
ЦП
6
Michał Chrapek
ЦП
97
Эрик Йирка
ПВ
7
Мацей Росолек
ЦФ
5
Tomáš Huk
ЦФ
4
Jakub Czerwiński
(К)
ЦФ
16
Patryk Dziczek
ЦФ
7
Хорхе Феликс
ЦФ
Главный тренер
Александар Вукович
ГКС Катовице
13
Rafał Strączek
ВР
6
Lukas Klemenz
ЦЗ
24
Konrad Gruszkowski
ЦЗ
14
Aleksander Komor
ЦЗ
13
Bartosz Jaroszek
ЦЗ
17
M. Marzec
ЦП
8
Dawid Drachal
ЦП
10
M. Mak
ЦП
18
Филип Шимчак
ЦФ
Пяст
33
Karol Szymański
ВР
36
Jakub Lewicki
ЦЗ
3
Мигель Нобрега
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
31
Oskar Lesniak
ЦП
30
Miłosz Szczepański
ЦП
17
Filip Karbowy
ЦП
9
Фабиан Пясецки
ЦФ
11
Thierry Gale
ЦФ
3-2-1-4
1
30
Червински
4
Ендрых
2
Кууск
23
Василевский
77
Ковальчик
27
Новак
99
11
8
Галан
22
Милевски
2-2-1-5
26
Плах
18
3
20
6
97
Йирка
7
Росолек
7
Феликс
16
4
5
23
Василевский
24
24
23
Василевский
11
17
17
11
22
Милевски
8
8
22
Милевски
99
18
Шимчак
18
Шимчак
99
20
31
31
20
7
Росолек
30
30
7
Росолек
Остались в запасе
ГКС Катовице
Пяст
13
Rafał Strączek
ВР
6
Lukas Klemenz
ЦЗ
14
Aleksander Komor
ЦЗ
13
Bartosz Jaroszek
ЦЗ
10
M. Mak
ЦП
Главный тренер
Рафал Горак
33
Karol Szymański
ВР
36
Jakub Lewicki
ЦЗ
3
Мигель Нобрега
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
17
Filip Karbowy
ЦП
9
Фабиан Пясецки
ЦФ
11
Thierry Gale
ЦФ
Главный тренер
Александар Вукович
Остались в запасе
13
Rafał Strączek
ВР
6
Lukas Klemenz
ЦЗ
14
Aleksander Komor
ЦЗ
13
Bartosz Jaroszek
ЦЗ
10
M. Mak
ЦП
Остались в запасе
33
Karol Szymański
ВР
36
Jakub Lewicki
ЦЗ
3
Мигель Нобрега
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
17
Filip Karbowy
ЦП
9
Фабиан Пясецки
ЦФ
11
Thierry Gale
ЦФ
Главный тренер
Рафал Горак
Главный тренер
Александар Вукович
Статистика матча ГКС Катовице - Пяст
2
Всего ударов по воротам
9
15
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
10
7
Нарушения
9
10
Офсайды
3
1
Количество передач
400
380
Сейвы
3
3
Точность передач %
74
73
Удары мимо ворот
5
10
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
5
10
Удары из-за пределов штрафной
4
5
Матчи команд
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 17 тур
ГКС Катовице
- : -
05.12.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Шленск
0 : 3
28.11.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
0 : 1
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Ягеллония
1 : 0
08.11.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 13 тур
ГКС Катовице
3 : 2
31.10.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 12 тур
Корона
1 : 0
24.10.2026
ГКС Катовице
Пяст
Польша. Экстракласа, 17 тур
Пяст
- : -
06.12.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ракув
1 : 2
27.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 15 тур
Пяст
2 : 0
20.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 14 тур
Шленск
0 : 0
07.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 13 тур
Висла Плоцк
2 : 2
31.10.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 12 тур
Пяст
3 : 1
24.10.2026
Краковия
Информация о матче
Главный судья:
Kwiatkowski, Tomasz, Poland
Стадион:
Stadion GKS Katowice, Katowice
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