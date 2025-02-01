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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Погонь - Заглембе
Погонь - Заглембе: обзор матча 01 февраля 2025
Погонь
01.02.2025, суббота, 22:15
Польша. Экстракласа, 19 тур
1 : 0
Завершен
Заглембе
73'
К. Гросицки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Погонь - Заглембе
87'
Замена
B. Kłudka
️️️️
К. Шмит
87'
Замена
J. Kolan
️️️️
L. Fritzson
Замена
M. Wedrychowski
️️️️
К. Гросицки
87'
Замена
W. Lisowski
️️️️
P. Paryzek
87'
Замена
A. Klukowski
️️️️
A. Przyborek
83'
77'
Желтая карточка
Д. Дабровски
77'
Замена
A. Wozniak
️️️️
D. Kurminowski
ГОЛ! 1:0!
К. Гросицки
Пас отдал
Ф. Ульвестад
73'
70'
Желтая карточка
D. Kurminowski
Желтая карточка
Д. Лончар
70'
Желтая карточка
A. Przyborek
70'
Замена
K. Łukasiak
️️️️
J. Gamboa
69'
Желтая карточка
P. Paryzek
63'
Желтая карточка
J. Gamboa
52'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Погонь
77
Валентин Кожокару
ВР
33
Леонардо Кутрис
ЛЗ
28
Линус Вальквист
ЦЗ
22
Даниэль Лончар
ЦЗ
11
Камил Гросицки
(К)
ЛП
8
Rafał Kurzawa
ЦП
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
28
Adrian Przyborek
ЦП
16
João Gamboa
ЦП
42
Patryk Paryzek
ЦФ
4
Leonardo Borges
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
Заглембе
30
Доминик Гладун
ВР
3
Alexander Abrahamsson
ЦЗ
5
Aleks Ławniczak
ЦЗ
7
Матеуш Вдовяк
ЛВ
21
Томаш Пенько
ЦП
8
Дамьян Дабровски
(К)
ЦП
14
Ludvig Fritzson
ЦП
7
Marek Mróz
ЦП
91
D. Kurminowski
ЦФ
7
Каетан Шмит
ЦФ
33
J. Jach (pen.)
ЦФ
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Погонь
31
Krzysztof Kamiński
ВР
25
Wojciech Lisowski
ЦЗ
13
Димитриос Керамицис
ЦЗ
17
Jakub Lis
ЦП
27
Olaf Korczakowski
ЦП
19
Kacper Łukasiak
ЦП
10
Marcel Wedrychowski
ЦФ
61
Kacper Smolinski
ЦФ
20
Antoni Klukowski
ЦФ
Заглембе
1
Jasmin Burić
ВР
31
Igor Orlikowski
ЦЗ
2
Bartłomiej Kłudka
ЦЗ
25
Michał Nalepa
ЦЗ
26
Jakub Kolan
ЦЗ
20
Mateusz Dziewiatowski
ЦП
6
Tomasz Makowski
ЦП
11
Arkadiusz Wozniak
ЦП
19
Daniel Mikolajewski
ЦФ
3-5-2
77
Кожокару
33
Кутрис
22
Лончар
28
Вальквист
11
Гросицки
6
Ульвестад
28
16
8
4
42
2-4-1-3
30
Гладун
3
5
8
Дабровски
14
7
21
Пенько
7
Вдовяк
33
7
Шмит
91
42
25
25
42
16
19
19
16
11
Гросицки
10
10
11
Гросицки
28
20
20
28
7
Шмит
2
2
7
Шмит
14
26
26
14
91
11
11
91
Остались в запасе
Погонь
Заглембе
31
Krzysztof Kamiński
ВР
13
Димитриос Керамицис
ЦЗ
17
Jakub Lis
ЦП
27
Olaf Korczakowski
ЦП
61
Kacper Smolinski
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
1
Jasmin Burić
ВР
31
Igor Orlikowski
ЦЗ
25
Michał Nalepa
ЦЗ
20
Mateusz Dziewiatowski
ЦП
6
Tomasz Makowski
ЦП
19
Daniel Mikolajewski
ЦФ
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Остались в запасе
31
Krzysztof Kamiński
ВР
13
Димитриос Керамицис
ЦЗ
17
Jakub Lis
ЦП
27
Olaf Korczakowski
ЦП
61
Kacper Smolinski
ЦФ
Остались в запасе
1
Jasmin Burić
ВР
31
Igor Orlikowski
ЦЗ
25
Michał Nalepa
ЦЗ
20
Mateusz Dziewiatowski
ЦП
6
Tomasz Makowski
ЦП
19
Daniel Mikolajewski
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Статистика матча Погонь - Заглембе
4
2
Всего ударов по воротам
19
7
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
9
5
Нарушения
14
9
Офсайды
0
2
Количество передач
486
335
Сейвы
1
7
Точность передач %
80
74
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
13
4
Удары из-за пределов штрафной
6
3
Матчи команд
Погонь
Польша. Экстракласа, 17 тур
Погонь
- : -
06.12.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 16 тур
Лех
0 : 3
29.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 15 тур
Погонь
1 : 2
20.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 14 тур
Видзев
3 : 0
07.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Погонь
4 : 3
24.10.2026
Радомяк
Заглембе
Польша. Экстракласа, 17 тур
Заглембе
- : -
04.12.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 16 тур
Видзев
2 : 0
28.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 15 тур
Заглембе
2 : 0
21.11.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 13 тур
Заглембе
1 : 0
02.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 12 тур
Мотор Люблин
2 : 2
23.10.2026
Заглембе
Информация о матче
Главный судья:
Kos, Damian, Poland
Стадион:
Stadion Miejski im. Floriana Krygiera, Szczecin
Посещаемость:
11910
Новости команд
Все
Погонь
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