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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Легия - Корона
Легия - Корона: обзор матча 02 февраля 2025
Легия
02.02.2025, воскресенье, 19:30
Польша. Экстракласа, 19 тур
1 : 1
Завершен
Корона
40'
С. Капуади
22'
A. Dalmau
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Легия - Корона
Желтая карточка
Ю. Элитим
90'
+1
90'
Желтая карточка
М. Годиньо
Замена
Й. Майчрзак
️️️️
М. Гуал
90'
Желтая карточка
М. Ойеделе
89'
85'
Замена
S. Nagamatsu
️️️️
В. Длугош
78'
Замена
D. Błanik
️️️️
M. Fornalczyk
Замена
Ю. Элитим
️️️️
Р. Августиняк
78'
Замена
М. Ойеделе
️️️️
К. Чодина
77'
Замена
К. Гонсалвеш
️️️️
В. Бичахчян
62'
62'
Замена
M. Remacle
️️️️
N.
62'
Замена
М. Годиньо
️️️️
H. Zwozny
Замена
Р. Винагре
️️️️
W. Urbański
46'
Пенальти не реализован!
Р. Августиняк
45'
+7
ГОЛ! 1:1!
С. Капуади
40'
Красная карточка
Р. Морисита
23'
22'
ГОЛ! 0:1!
A. Dalmau
Пас отдал
N.
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Легия
87
Габриэль Кобыляк
ВР
12
Радован Панков
ЦЗ
3
Стив Капуади
ЦЗ
8
Рафал Августиняк
ОП
53
Wojciech Urbański
ЦП
21
Ваган Бичахчян
ЦП
67
Бартош Капустка
(К)
АП
22
Павел Вшолек
ПВ
11
Каспер Чодина
ПВ
25
Рея Морисита
ПВ
28
Марк Гуал
ЦФ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Корона
87
Rafal Mamla
ВР
24
Bartłomiej Smolarczyk
ЦЗ
55
Pau Resta
ЦЗ
37
Hubert Zwozny
ЦЗ
66
Miłosz Trojak
(К)
ЦЗ
13
Miłosz Strzeboński
ЦП
6
Marcel Pieczek
ЦП
71
Виктор Длугош
ПВ
9
Adrian Dalmau
ЦФ
7
Mariusz Fornalczyk
ЦФ
10
Nono
ЦФ
Главный тренер
Камил Кузера
Легия
25
Каспер Тобиаш
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
4
Ян Зиолковски
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
8
Макси Ойеделе
ОП
5
Клауде Гонсалвеш
ОП
22
Юрген Элитим
ЦП
17
Mateusz Szczepaniak
ЦП
30
Йордан Майчрзак
ЦФ
Корона
1
Ксавье Деконски
ВР
44
Костас Сотериу
ЦЗ
28
Маркус Годиньо
ПЗ
27
Wojciech Kamiński
ЦП
10
Shuma Nagamatsu
ЦП
27
Pedro Nuno
ЦП
8
Martin Remacle
ЦП
7
Dawid Błanik
ЦП
9
Евгений Шикавка
ЦФ
2-1-2-3-2
87
Кобыляк
12
Панков
3
Капуади
8
Августиняк
53
21
Бичахчян
11
Чодина
67
Капустка
25
Морисита
28
Гуал
22
Вшолек
4-2-1-3
87
55
37
66
24
13
6
71
Длугош
10
7
9
53
19
Винагре
19
Винагре
53
11
Чодина
8
Ойеделе
8
Ойеделе
11
Чодина
21
Бичахчян
5
Гонсалвеш
5
Гонсалвеш
21
Бичахчян
8
Августиняк
22
Элитим
22
Элитим
8
Августиняк
28
Гуал
30
Майчрзак
30
Майчрзак
28
Гуал
37
28
Годиньо
28
Годиньо
37
71
Длугош
10
10
71
Длугош
10
8
8
10
7
7
7
7
Остались в запасе
Легия
Корона
25
Каспер Тобиаш
ВР
4
Ян Зиолковски
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
17
Mateusz Szczepaniak
ЦП
Главный тренер
Гонсалу Фейо
1
Ксавье Деконски
ВР
44
Костас Сотериу
ЦЗ
27
Wojciech Kamiński
ЦП
27
Pedro Nuno
ЦП
9
Евгений Шикавка
ЦФ
Главный тренер
Камил Кузера
Остались в запасе
25
Каспер Тобиаш
ВР
4
Ян Зиолковски
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
17
Mateusz Szczepaniak
ЦП
Остались в запасе
1
Ксавье Деконски
ВР
44
Костас Сотериу
ЦЗ
27
Wojciech Kamiński
ЦП
27
Pedro Nuno
ЦП
9
Евгений Шикавка
ЦФ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Главный тренер
Камил Кузера
Статистика матча Легия - Корона
2
1
1
Всего ударов по воротам
20
13
Удары в створ
9
6
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
4
Нарушения
13
16
Офсайды
1
2
Количество передач
490
323
Сейвы
5
8
Точность передач %
81
70
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
14
8
Удары из-за пределов штрафной
6
5
Матчи команд
Легия
Польша. Экстракласа, 17 тур
ГКС Катовице
- : -
05.12.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Легия
2 : 0
29.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
0 : 1
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Корона
Польша. Экстракласа, 16 тур
Корона
- : -
30.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Пяст
2 : 0
20.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 14 тур
Корона
0 : 2
07.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Заглембе
1 : 0
02.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 12 тур
Корона
1 : 0
24.10.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 11 тур
Лех
6 : 1
18.10.2026
Корона
Информация о матче
Главный судья:
Jaroslaw Przybyl, Poland
Стадион:
Войска Польского
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