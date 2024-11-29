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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Пяст - Лех
Пяст - Лех: обзор матча 29 ноября 2024
Пяст
29.11.2024, пятница, 22:30
Польша. Экстракласа, 17 тур
0 : 0
Завершен
Лех
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пяст - Лех
Желтая карточка
F. Karbowy
90'
+4
Замена
I. Drapinski
️️️️
J. Lewicki
80'
Замена
F. Karbowy
️️️️
G. Tomasiewicz
79'
77'
Замена
Д. Хотич
️️️️
П. Валемарк
77'
Замена
Ф. Шимчак
️️️️
А. Соуза
Замена
A. Katsantonis
️️️️
M. Szczepański
70'
64'
Замена
Ф. Ягелло
️️️️
А. Козубал
Желтая карточка
T. Huk
62'
Замена
М. Росолек
️️️️
Ф. Пясецки
58'
Замена
Х. Феликс
️️️️
M. Chrapek
58'
54'
Желтая карточка
А. Козубал
46'
Замена
Б. Фиабема
️️️️
А. Голизаде
44'
Желтая карточка
А. Милич
Желтая карточка
Ф. Пясецки
39'
Желтая карточка
M. Chrapek
29'
Желтая карточка
G. Tomasiewicz
11'
3'
Желтая карточка
Б. Саламон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пяст
26
Франтишек Плах
(К)
ВР
36
Jakub Lewicki
ЦЗ
18
Miguel Muñoz
ЦЗ
3
Мигель Нобрега
ЦЗ
11
Аркадиуш Пырка
ЦЗ
26
Тихомир Костадинов
ЦП
30
Miłosz Szczepański
ЦП
6
Michał Chrapek
ЦП
20
Grzegorz Tomasiewicz
ЦП
9
Фабиан Пясецки
ЦФ
5
Tomáš Huk
ЦФ
Главный тренер
Александар Вукович
Лех
41
Бартош Мрозек
ВР
15
Михал Гургуль
ЦЗ
16
Антонио Милич
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
2
Жоэль Перейра
ПЗ
43
Антони Козубал
ОП
22
Радослав Муравски
ЦП
77
Афонсу Соуза
АП
10
Патрик Валемарк
ПВ
8
Али Голизаде
ПВ
9
Микаэль Ишак
(К)
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Пяст
33
Karol Szymański
ВР
3
Igor Drapinski
ЦЗ
17
Filip Karbowy
ЦП
31
Oskar Lesniak
ЦП
77
Szczepan Mucha
ЦП
22
Tomasz Mokwa
ЦФ
7
Мацей Росолек
ЦФ
7
Хорхе Феликс
ЦФ
10
A. Katsantonis
ЦФ
Лех
1
Филип Беднарек
ВР
27
Wojciech Monka
ЦЗ
11
Даниэль Хаканс
ЛВ
56
Kornel Lisman
ЦП
24
Филип Ягелло
ЦП
10
Дино Хотич
ЦП
18
Филип Шимчак
ЦФ
18
Брайан Фиабема
ЦФ
26
Ian Hoffman
ЦФ
4-4-2
26
Плах
36
3
Нобрега
11
Пырка
18
26
Костадинов
6
20
30
5
9
Пясецки
4-1-1-3-1
41
Мрозек
2
Перейра
16
Милич
18
Саламон
15
Гургуль
43
Козубал
22
Муравски
8
Голизаде
77
Соуза
10
Валемарк
9
Ишак
36
3
3
36
20
17
17
20
9
Пясецки
7
Росолек
7
Росолек
9
Пясецки
6
7
Феликс
7
Феликс
6
30
10
10
30
43
Козубал
24
Ягелло
24
Ягелло
43
Козубал
10
Валемарк
10
Хотич
10
Хотич
10
Валемарк
77
Соуза
18
Шимчак
18
Шимчак
77
Соуза
8
Голизаде
18
Фиабема
18
Фиабема
8
Голизаде
Остались в запасе
Пяст
Лех
33
Karol Szymański
ВР
31
Oskar Lesniak
ЦП
77
Szczepan Mucha
ЦП
22
Tomasz Mokwa
ЦФ
Главный тренер
Александар Вукович
1
Филип Беднарек
ВР
27
Wojciech Monka
ЦЗ
56
Kornel Lisman
ЦП
11
Даниэль Хаканс
ЛВ
26
Ian Hoffman
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Остались в запасе
33
Karol Szymański
ВР
31
Oskar Lesniak
ЦП
77
Szczepan Mucha
ЦП
22
Tomasz Mokwa
ЦФ
Остались в запасе
1
Филип Беднарек
ВР
27
Wojciech Monka
ЦЗ
56
Kornel Lisman
ЦП
11
Даниэль Хаканс
ЛВ
26
Ian Hoffman
ЦФ
Главный тренер
Александар Вукович
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Статистика матча Пяст - Лех
5
3
Всего ударов по воротам
8
4
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
5
5
Нарушения
17
9
Офсайды
2
2
Количество передач
278
585
Сейвы
1
3
Точность передач %
71
84
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
3
2
Удары из-за пределов штрафной
5
2
Матчи команд
Пяст
Польша. Экстракласа, 17 тур
Пяст
- : -
06.12.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ракув
1 : 2
27.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 15 тур
Пяст
2 : 0
20.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 14 тур
Шленск
0 : 0
07.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 13 тур
Висла Плоцк
2 : 2
31.10.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 12 тур
Пяст
3 : 1
24.10.2026
Краковия
Лех
Польша. Экстракласа, 16 тур
Лех
0 : 2
29.11.2026
Погонь
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
0 : 1
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 13 тур
Лех
3 : 1
31.10.2026
Висла
Информация о матче
Главный судья:
Wojciech Myc, Poland
Стадион:
Stadion Miejski w Gliwicach, Gliwice
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