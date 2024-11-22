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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Заглембе - Мотор Люблин
Заглембе - Мотор Люблин: обзор матча 22 ноября 2024
Заглембе
22.11.2024, пятница, 20:00
Польша. Экстракласа, 16 тур
1 : 2
Завершен
Мотор Люблин
58'
M. Mróz
44'
P. Ceglarz (П)
78'
С. Мраз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Заглембе - Мотор Люблин
Замена
D. Mikolajewski
️️️️
A. Wozniak
86'
Замена
P. Kusztal
️️️️
М. Вдовяк
79'
79'
Замена
F. Wojcik
️️️️
P. Stolarski
78'
ГОЛ! 1:2!
С. Мраз
Пас отдал
K. Caliskaner
Желтая карточка
J. Jach (pen.)
77'
Замена
D. Kurminowski
️️️️
Т. Пенько
72'
62'
Замена
M. Ndiaye
️️️️
M. Król
62'
Замена
K. Caliskaner
️️️️
C. Simon
ГОЛ! 1:1!
M. Mróz
58'
46'
Замена
F. Luberecki
️️️️
K. Palacz
46'
Замена
S. Rudol
️️️️
A. Najemski
44'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
P. Ceglarz
31'
Желтая карточка
K. Palacz
23'
Желтая карточка
A. Najemski
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заглембе
30
Доминик Гладун
ВР
31
Igor Orlikowski
ЦЗ
2
Bartłomiej Kłudka
ЦЗ
2
Bartosz Kopacz
(К)
ЦЗ
7
Матеуш Вдовяк
ЛВ
6
Tomasz Makowski
ЦП
15
Hubert Adamczyk
ЦП
7
Marek Mróz
ЦП
21
Томаш Пенько
ЦП
11
Arkadiusz Wozniak
ЦП
33
J. Jach (pen.)
ЦФ
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Мотор Люблин
1
Kacper Rosa
ВР
39
Marek Kristián Bartoš
ЦЗ
18
Arkadiusz Najemski
ЦЗ
47
Krystian Palacz
ЦЗ
16
Серхи Сампер
ОП
26
Michał Król
ЦП
68
Bartosz Wolski
ЦП
8
Christopher Simon
ЦП
90
Самуэль Мраз
ЦФ
28
Paweł Stolarski
ЦФ
77
Piotr Ceglarz
(К)
ЦФ
Главный тренер
Матеуш Столарски
Заглембе
1
Jasmin Burić
ВР
26
Jakub Kolan
ЦЗ
24
Krzysztof Kolanko
ЦП
20
Mateusz Dziewiatowski
ЦП
23
Patryk Kusztal
ЦП
3
Луиш Мата
ЦФ
19
Daniel Mikolajewski
ЦФ
91
D. Kurminowski
ЦФ
Мотор Люблин
51
Igor Bartnik
ВР
21
Sebastian Rudol
ЦЗ
24
Filip Luberecki
ЦЗ
17
Filip Wojcik
ЦЗ
55
Marcel Gąsior
ЦП
13
Krzysztof Kubica
ЦП
30
Mbaye Ndiaye
ЦП
19
Bradly Van Hoeven
ЦФ
22
Kaan Caliskaner
ЦФ
3-5-1-1
30
Гладун
31
2
2
15
7
21
Пенько
11
6
7
Вдовяк
33
3-1-3-3
1
39
18
47
16
Сампер
26
68
8
77
28
90
Мраз
7
Вдовяк
23
23
7
Вдовяк
11
19
19
11
21
Пенько
91
91
21
Пенько
18
21
21
18
47
24
24
47
28
17
17
28
26
30
30
26
8
22
22
8
Остались в запасе
Заглембе
Мотор Люблин
1
Jasmin Burić
ВР
26
Jakub Kolan
ЦЗ
24
Krzysztof Kolanko
ЦП
20
Mateusz Dziewiatowski
ЦП
3
Луиш Мата
ЦФ
Главный тренер
Вальдемар Форналик
51
Igor Bartnik
ВР
55
Marcel Gąsior
ЦП
13
Krzysztof Kubica
ЦП
19
Bradly Van Hoeven
ЦФ
Главный тренер
Матеуш Столарски
Остались в запасе
1
Jasmin Burić
ВР
26
Jakub Kolan
ЦЗ
24
Krzysztof Kolanko
ЦП
20
Mateusz Dziewiatowski
ЦП
3
Луиш Мата
ЦФ
Остались в запасе
51
Igor Bartnik
ВР
55
Marcel Gąsior
ЦП
13
Krzysztof Kubica
ЦП
19
Bradly Van Hoeven
ЦФ
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Главный тренер
Матеуш Столарски
Статистика матча Заглембе - Мотор Люблин
1
2
Всего ударов по воротам
14
17
Удары в створ
7
6
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
6
Нарушения
10
8
Офсайды
2
0
Количество передач
489
375
Сейвы
4
6
Точность передач %
78
73
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
4
6
Удары из пределов штрафной
9
11
Удары из-за пределов штрафной
5
6
Матчи команд
Заглембе
Польша. Экстракласа, 17 тур
Заглембе
- : -
04.12.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 16 тур
Видзев
2 : 0
28.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 15 тур
Заглембе
2 : 0
21.11.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 13 тур
Заглембе
1 : 0
02.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 12 тур
Мотор Люблин
2 : 2
23.10.2026
Заглембе
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 17 тур
Мотор Люблин
- : -
05.12.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 16 тур
Висла
1 : 1
28.11.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 15 тур
Вечиста
2 : 1
23.11.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 14 тур
Мотор Люблин
3 : 2
06.11.2026
Висла Плоцк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Краковия
1 : 2
30.10.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 12 тур
Мотор Люблин
2 : 2
23.10.2026
Заглембе
Информация о матче
Главный судья:
Patryk Gryckiewicz, Poland
Стадион:
KGHM Zagłębie Arena, Lubin
Посещаемость:
3364
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Заглембе
Мотор Люблин
В одной из европейских лиг 17 клубов претендуют на титул за 6 туров до финиша
13 апреля
3
Оскорблявший Россию Хацкевич со скандалом покинул польский «Заглембе»
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1
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2022.04.26 15:58
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3
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1
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1
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2022.04.25 23:21
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