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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Шленск - Гурник
Шленск - Гурник: обзор матча 09 ноября 2024
Шленск
09.11.2024, суббота, 22:15
Польша. Экстракласа, 15 тур
0 : 1
Завершен
Гурник
34'
А. Букса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шленск - Гурник
90'
+3
Желтая карточка
M. Szromnik
Желтая карточка
A. Paluszek
89'
Замена
A. Basse
️️️️
С. Петров
88'
84'
Замена
P. Olkowski
️️️️
А. Букса
83'
Замена
С. Бакиш
️️️️
Л. Захович
Замена
Б. Индже
️️️️
P. Samiec-Talar
79'
69'
Замена
Y. Furukawa
️️️️
Т. Исмахил
Замена
С. Муселик
️️️️
С. Джаспер
58'
Желтая карточка
P. Schwarz
52'
Замена
М. Жуковски
️️️️
Т. Герчио
46'
34'
ГОЛ! 0:1!
А. Букса
Пас отдал
Э. Янжа
16'
Желтая карточка
P. Hellebrand
Желтая карточка
А. Петков
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шленск
12
Rafał Leszczyński
ВР
33
Yegor Matsenko
ЦЗ
87
Симеон Петров
ЦЗ
5
Алекс Петков
ЦЗ
78
Томмазо Герчио
ЦЗ
3
Aleksander Paluszek
ЦЗ
7
Piotr Samiec-Talar
ЦП
19
Силвестер Джаспер
ЦФ
17
Petr Schwarz
ЦФ
3
Peter Pokorný
(К)
ЦФ
10
Якуб Сверчок
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
Гурник
3
Kryspin Szczesniak
ЦЗ
26
Рафал Яницки
ЦЗ
13
Эрик Янжа
(К)
ЦЗ
15
Норберт Войтушек
ЦП
18
P. Hellebrand
ЦП
26
Damian Rasak
ЦП
21
Александер Букса
ЦФ
25
Michał Szromnik
ЦФ
88
Таофик Исмахил
ЦФ
90
Лука Захович
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
Шленск
99
Tomasz Loska
ВР
3
Serafin Szota
ЦЗ
22
Матеуш Жуковски
ПЗ
8
Тудор Балуцэ
ОП
27
Бурак Индже
ЦП
20
Aleksander Wolczek
ЦП
70
Себастьян Муселик
ЦФ
44
Łukasz Bejger
ЦФ
99
A. Basse
ЦФ
Гурник
1
Filip Majchrowicz
ВР
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
20
Хосема
ЦЗ
30
Nikodem Zielonka
ЦП
14
Aleksander Tobolik
ЦП
44
Yosuke Furukawa
ЦП
10
Lukas Podolski
ЦП
20
Dominik Sarapata
ЦП
12
Синан Бакиш
ЦФ
3-2-1-4
12
5
Петков
78
Герчио
3
87
Петров
33
7
19
Джаспер
10
Сверчок
3
17
3-3-4
3
26
Яницки
13
Янжа
15
Войтушек
18
26
90
Захович
88
Исмахил
25
21
Букса
78
Герчио
22
Жуковски
22
Жуковски
78
Герчио
7
27
Индже
27
Индже
7
19
Джаспер
70
Муселик
70
Муселик
19
Джаспер
87
Петров
99
99
87
Петров
21
Букса
16
16
21
Букса
30
30
88
Исмахил
44
44
88
Исмахил
90
Захович
12
Бакиш
12
Бакиш
90
Захович
Остались в запасе
Шленск
Гурник
99
Tomasz Loska
ВР
3
Serafin Szota
ЦЗ
8
Тудор Балуцэ
ОП
20
Aleksander Wolczek
ЦП
44
Łukasz Bejger
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
1
Filip Majchrowicz
ВР
20
Хосема
ЦЗ
14
Aleksander Tobolik
ЦП
10
Lukas Podolski
ЦП
20
Dominik Sarapata
ЦП
Главный тренер
Ян Урбан
Остались в запасе
99
Tomasz Loska
ВР
3
Serafin Szota
ЦЗ
8
Тудор Балуцэ
ОП
20
Aleksander Wolczek
ЦП
44
Łukasz Bejger
ЦФ
Остались в запасе
1
Filip Majchrowicz
ВР
20
Хосема
ЦЗ
14
Aleksander Tobolik
ЦП
10
Lukas Podolski
ЦП
20
Dominik Sarapata
ЦП
Главный тренер
Яцек Магера
Главный тренер
Ян Урбан
Статистика матча Шленск - Гурник
3
2
Всего ударов по воротам
10
13
Удары в створ
0
4
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
5
1
Нарушения
18
11
Офсайды
4
2
Количество передач
378
471
Сейвы
3
0
Точность передач %
79
80
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
8
11
Удары из-за пределов штрафной
2
2
Матчи команд
Шленск
Польша. Экстракласа, 17 тур
Висла Плоцк
- : -
07.12.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 16 тур
Шленск
0 : 3
28.11.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 15 тур
Погонь
1 : 2
20.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 14 тур
Шленск
0 : 0
07.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 13 тур
Радомяк
3 : 1
02.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 12 тур
Шленск
2 : 0
25.10.2026
Вечиста
Гурник
Польша. Экстракласа, 17 тур
Погонь
- : -
06.12.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 16 тур
Гурник
3 : 2
27.11.2026
Висла Плоцк
Польша. Экстракласа, 15 тур
Заглембе
2 : 0
21.11.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 14 тур
Гурник
2 : 1
07.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Видзев
1 : 1
23.10.2026
Гурник
Информация о матче
Главный судья:
Damian Kos, Poland
Стадион:
Вроцлав
Посещаемость:
12904 из 42771 зрителей (30%)
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