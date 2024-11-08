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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Пяст - Мотор Люблин
Пяст - Мотор Люблин: обзор матча 08 ноября 2024
Пяст
08.11.2024, пятница, 20:00
Польша. Экстракласа, 15 тур
2 : 3
Завершен
Мотор Люблин
36'
M. Szczepański
70'
Ф. Пясецки
7'
С. Мраз
38'
С. Мраз
75'
С. Мраз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пяст - Мотор Люблин
90'
+3
Желтая карточка
K. Rosa
88'
Замена
K. Kubica
️️️️
С. Мраз
Замена
J. Lewicki
️️️️
I. Drapinski
87'
78'
Замена
B. Van Hoeven
️️️️
P. Ceglarz
78'
Замена
F. Wojcik
️️️️
P. Stolarski
75'
ГОЛ! 2:3!
С. Мраз
Пас отдал
A. Najemski
ГОЛ! 2:2!
Ф. Пясецки
Пас отдал
M. Szczepański
70'
Замена
Д. Кадзиор
️️️️
A. Katsantonis
68'
63'
Замена
K. Caliskaner
️️️️
C. Simon
63'
Замена
M. Ndiaye
️️️️
M. Król
Замена
Ф. Пясецки
️️️️
O. Lesniak
53'
Замена
T. Huk
️️️️
M. Muñoz
46'
38'
ГОЛ! 1:2!
С. Мраз
Пас отдал
P. Ceglarz
ГОЛ! 1:1!
M. Szczepański
36'
7'
ГОЛ! 0:1!
С. Мраз
Пас отдал
B. Wolski
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пяст
26
Франтишек Плах
ВР
18
Miguel Muñoz
ЦЗ
11
Аркадиуш Пырка
ЦЗ
3
Igor Drapinski
ЦЗ
6
Michał Chrapek
ЦП
20
Grzegorz Tomasiewicz
ЦП
31
Oskar Lesniak
ЦП
30
Miłosz Szczepański
ЦП
4
Jakub Czerwiński
(К)
ЦФ
7
Мацей Росолек
ЦФ
10
A. Katsantonis
ЦФ
Главный тренер
Александар Вукович
Мотор Люблин
1
Kacper Rosa
ВР
39
Marek Kristián Bartoš
ЦЗ
18
Arkadiusz Najemski
ЦЗ
24
Filip Luberecki
ЦЗ
16
Серхи Сампер
ОП
8
Christopher Simon
ЦП
68
Bartosz Wolski
ЦП
26
Michał Król
ЦП
77
Piotr Ceglarz
(К)
ЦФ
28
Paweł Stolarski
ЦФ
90
Самуэль Мраз
ЦФ
Главный тренер
Матеуш Столарски
Пяст
33
Karol Szymański
ВР
36
Jakub Lewicki
ЦЗ
3
Мигель Нобрега
ЦЗ
17
Filip Karbowy
ЦП
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
77
Szczepan Mucha
ЦП
22
Tomasz Mokwa
ЦФ
5
Tomáš Huk
ЦФ
9
Фабиан Пясецки
ЦФ
Мотор Люблин
51
Igor Bartnik
ВР
21
Sebastian Rudol
ЦЗ
17
Filip Wojcik
ЦЗ
47
Krystian Palacz
ЦЗ
13
Krzysztof Kubica
ЦП
55
Marcel Gąsior
ЦП
30
Mbaye Ndiaye
ЦП
19
Bradly Van Hoeven
ЦФ
22
Kaan Caliskaner
ЦФ
3-4-3
26
Плах
18
11
Пырка
3
6
31
30
20
10
7
Росолек
4
3-1-3-3
1
39
18
24
16
Сампер
8
68
26
90
Мраз
28
77
3
36
36
3
10
92
Кадзиор
92
Кадзиор
10
18
5
5
18
31
9
Пясецки
9
Пясецки
31
28
17
17
28
90
Мраз
13
13
90
Мраз
26
30
30
26
77
19
19
77
8
22
22
8
Остались в запасе
Пяст
Мотор Люблин
33
Karol Szymański
ВР
3
Мигель Нобрега
ЦЗ
17
Filip Karbowy
ЦП
77
Szczepan Mucha
ЦП
22
Tomasz Mokwa
ЦФ
Главный тренер
Александар Вукович
51
Igor Bartnik
ВР
21
Sebastian Rudol
ЦЗ
47
Krystian Palacz
ЦЗ
55
Marcel Gąsior
ЦП
Главный тренер
Матеуш Столарски
Остались в запасе
33
Karol Szymański
ВР
3
Мигель Нобрега
ЦЗ
17
Filip Karbowy
ЦП
77
Szczepan Mucha
ЦП
22
Tomasz Mokwa
ЦФ
Остались в запасе
51
Igor Bartnik
ВР
21
Sebastian Rudol
ЦЗ
47
Krystian Palacz
ЦЗ
55
Marcel Gąsior
ЦП
Главный тренер
Александар Вукович
Главный тренер
Матеуш Столарски
Статистика матча Пяст - Мотор Люблин
1
Всего ударов по воротам
15
6
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
2
Нарушения
13
14
Офсайды
3
2
Количество передач
492
520
Сейвы
0
4
Точность передач %
82
83
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
5
2
Матчи команд
Пяст
Польша. Экстракласа, 17 тур
Пяст
- : -
06.12.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ракув
1 : 2
27.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 15 тур
Пяст
2 : 0
20.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 14 тур
Шленск
0 : 0
07.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 13 тур
Висла Плоцк
2 : 2
31.10.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 12 тур
Пяст
3 : 1
24.10.2026
Краковия
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 17 тур
Мотор Люблин
- : -
05.12.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 16 тур
Висла
1 : 1
28.11.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 15 тур
Вечиста
2 : 1
23.11.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 14 тур
Мотор Люблин
3 : 2
06.11.2026
Висла Плоцк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Краковия
1 : 2
30.10.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 12 тур
Мотор Люблин
2 : 2
23.10.2026
Заглембе
Информация о матче
Главный судья:
Karol Arys, Poland
Стадион:
Stadion Miejski w Gliwicach, Gliwice
Посещаемость:
4311
Новости команд
Все
Пяст
Мотор Люблин
«Зенит» готов заплатить 3 миллиона за польского форварда Сверчка
2021.07.01 21:48
16
«Зенит» интересуется нападающим сборной Польши Сверчком. Недавно он забил сборной России
2021.06.26 01:37
15
Игрок «Пяста» Дзичек, которого хотел купить «Локомотив», перешел в «Лацио»
2019.08.23 13:44
3
Опорный полузащитник «Пяста» Дзичек может перейти в «Локомотив» за 2 миллиона
2019.08.21 18:15
Гончаренко – о матче с «Пястом»: «Есть позитивные моменты, а есть не совсем хорошие»
2018.01.30 06:54
2
«Зенит» готов заплатить 3 миллиона за польского форварда Сверчка
2021.07.01 21:48
16
«Зенит» интересуется нападающим сборной Польши Сверчком. Недавно он забил сборной России
2021.06.26 01:37
15
Игрок «Пяста» Дзичек, которого хотел купить «Локомотив», перешел в «Лацио»
2019.08.23 13:44
3
Опорный полузащитник «Пяста» Дзичек может перейти в «Локомотив» за 2 миллиона
2019.08.21 18:15
Гончаренко – о матче с «Пястом»: «Есть позитивные моменты, а есть не совсем хорошие»
2018.01.30 06:54
2
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