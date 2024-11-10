Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Лех - Легия
Лех - Легия: обзор матча 10 ноября 2024
Лех
10.11.2024, воскресенье, 19:30
Польша. Экстракласа, 15 тур
5 : 2
Завершен
Легия
5'
А. Голизаде
39'
А. Козубал
50'
А. Соуза
59'
М. Ишак
69'
А. Соуза
29'
М. Гуал
45+2'
Р. Августиняк (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лех - Легия
90'
+1
Желтая карточка
Ю. Челхака
82'
Замена
Ю. Челхака
️️️️
Р. Августиняк
82'
Замена
Я. Зиолковски
️️️️
Р. Панков
Замена
М. Пингот
️️️️
М. Гургуль
82'
Замена
Ф. Шимчак
️️️️
М. Ишак
82'
77'
Желтая карточка
W. Urbański
76'
Замена
M. Szczepaniak
️️️️
Р. Морисита
76'
Замена
Т. Пекхарт
️️️️
М. Гуал
Желтая карточка
Р. Муравски
73'
Замена
Ф. Ягелло
️️️️
А. Соуза
71'
Замена
Д. Хотич
️️️️
П. Валемарк
70'
ГОЛ! 5:2!
А. Соуза
Пас отдал
А. Козубал
69'
Желтая карточка
П. Валемарк
65'
63'
Замена
W. Urbański
️️️️
Лукиньяс
Замена
Д. Хаканс
️️️️
А. Голизаде
60'
ГОЛ! 4:2!
М. Ишак
Пас отдал
Ж. Перейра
59'
50'
Желтая карточка
Лукиньяс
ГОЛ! 3:2!
А. Соуза
Пас отдал
А. Голизаде
50'
Желтая карточка
М. Гургуль
45'
+3
45'
+2
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Р. Августиняк
ГОЛ! 2:1!
А. Козубал
39'
29'
ГОЛ! 1:1!
М. Гуал
Пас отдал
Лукиньяс
ГОЛ! 1:0!
А. Голизаде
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лех
41
Бартош Мрозек
ВР
3
Алекс Дуглас
ЦЗ
16
Антонио Милич
ЦЗ
15
Михал Гургуль
ЦЗ
2
Жоэль Перейра
ПЗ
43
Антони Козубал
ОП
22
Радослав Муравски
ЦП
77
Афонсу Соуза
АП
10
Патрик Валемарк
ПВ
8
Али Голизаде
ПВ
9
Микаэль Ишак
(К)
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Легия
87
Габриэль Кобыляк
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
3
Стив Капуади
ЦЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
8
Рафал Августиняк
ОП
82
Лукиньяс
АП
67
Бартош Капустка
(К)
АП
25
Рея Морисита
ПВ
22
Павел Вшолек
ПВ
11
Каспер Чодина
ПВ
28
Марк Гуал
ЦФ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Лех
1
Филип Беднарек
ВР
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
11
Даниэль Хаканс
ЛВ
5
Элиас Андерссон
ЦП
10
Дино Хотич
ЦП
24
Филип Ягелло
ЦП
18
Брайан Фиабема
ЦФ
18
Филип Шимчак
ЦФ
Легия
12
Marcel Mendes-Dudzinski
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
4
Ян Зиолковски
ЦЗ
23
Патрик Кун
ЛП
17
Mateusz Szczepaniak
ЦП
16
Юрген Челхака
ЦП
53
Wojciech Urbański
ЦП
19
Migouel Alfarela
ЦФ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
4-1-1-3-1
41
Мрозек
3
Дуглас
16
Милич
15
Гургуль
2
Перейра
43
Козубал
22
Муравски
10
Валемарк
77
Соуза
8
Голизаде
9
Ишак
3-1-3-3
87
Кобыляк
3
Капуади
12
Панков
19
Винагре
8
Августиняк
11
Чодина
67
Капустка
82
Лукиньяс
28
Гуал
22
Вшолек
25
Морисита
15
Гургуль
55
Пингот
55
Пингот
15
Гургуль
10
Валемарк
10
Хотич
10
Хотич
10
Валемарк
77
Соуза
24
Ягелло
24
Ягелло
77
Соуза
8
Голизаде
11
Хаканс
11
Хаканс
8
Голизаде
9
Ишак
18
Шимчак
18
Шимчак
9
Ишак
12
Панков
4
Зиолковски
4
Зиолковски
12
Панков
25
Морисита
17
17
25
Морисита
8
Августиняк
16
Челхака
16
Челхака
8
Августиняк
82
Лукиньяс
53
53
82
Лукиньяс
28
Гуал
17
Пекхарт
17
Пекхарт
28
Гуал
Остались в запасе
Лех
Легия
1
Филип Беднарек
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
5
Элиас Андерссон
ЦП
18
Брайан Фиабема
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
12
Marcel Mendes-Dudzinski
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
23
Патрик Кун
ЛП
19
Migouel Alfarela
ЦФ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Остались в запасе
1
Филип Беднарек
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
5
Элиас Андерссон
ЦП
18
Брайан Фиабема
ЦФ
Остались в запасе
12
Marcel Mendes-Dudzinski
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
23
Патрик Кун
ЛП
19
Migouel Alfarela
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Статистика матча Лех - Легия
3
3
Всего ударов по воротам
19
19
Удары в створ
11
5
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
5
6
Нарушения
10
18
Количество передач
389
347
Сейвы
3
6
Точность передач %
80
80
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
5
7
Удары из пределов штрафной
14
13
Удары из-за пределов штрафной
5
6
Матчи команд
Лех
Польша. Экстракласа, 16 тур
Лех
0 : 2
29.11.2026
Погонь
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
0 : 1
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 13 тур
Лех
3 : 1
31.10.2026
Висла
Легия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Легия
- : -
29.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
0 : 1
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Информация о матче
Главный судья:
Шимон Марциняк
(Плоцк)
Стадион:
Городской стадион
Посещаемость:
40838 из 41609 зрителей (98%)
Новости команд
Все
Лех
Легия
«Юнион СЖ» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Юниона» и «Леха» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Бенфика» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Бенфики» и «Леха» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Лех» – «Сандерленд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
«Юнион СЖ» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Юниона» и «Леха» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Бенфика» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Бенфики» и «Леха» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Лех» – «Сандерленд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
«Балтика» поборется за нападающего, забившего 5 голов в Лиге конференций
12 января
1
«Легия» – «Линкольн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2025
2025.12.18 21:50
«Легия» – «Линкольн»: прогноз и ставки на матч 18 декабря 2025 с коэффициентом 3.7
2025.12.17 09:11
«Ноа» – «Легия»: прогноз и ставки на матч 11 декабря 2025 с коэффициентом 1.4
2025.12.10 09:48
Российский игрок забил гол в Лиге конференций
2025.11.07 10:19
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+