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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Ракув - Сталь
Ракув - Сталь: обзор матча 02 ноября 2024
Ракув
02.11.2024, суббота, 16:45
Польша. Экстракласа, 14 тур
1 : 0
Завершен
Сталь
90+5'
Й. Брюнес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ракув - Сталь
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Й. Брюнес
90'
+5
89'
Желтая карточка
R. Dadok
Замена
D. Drachal
️️️️
Ж. Карлос
86'
Замена
Э. Отиено
️️️️
Иви
81'
79'
Замена
K. Wołkowicz
️️️️
S. Krykun
79'
Замена
И. Шкурин
️️️️
Ł. Wolsztyński
78'
Желтая карточка
P. Bagalianis
Замена
В. Кочергин
️️️️
Б. Ледерман
70'
Замена
Л. Лабру
️️️️
A.
70'
66'
Замена
Б. Эсселинк
️️️️
M. Senger
Желтая карточка
П. Барат
48'
37'
Желтая карточка
M. Matras
32'
Замена
R. Dadok
️️️️
M. Domański
Желтая карточка
Иви
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ракув
1
Каспер Треловски
ВР
24
Зоран Арсенич
(К)
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
80
Матей Родин
ЦЗ
20
Жеан Карлос
ЛВ
8
Бен Ледерман
ЦП
88
Петер Барат
ЦП
7
Фран Тудор
ПП
11
Иви
ПВ
11
Adriano
ЦФ
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
Главный тренер
Давид Шварга
Сталь
39
Jakub Mądrzyk
ВР
21
Mateusz Matras
ЦЗ
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
6
Мэттью Гилламьер
ОП
25
Łukasz Wolsztyński
ЦП
44
Sergiy Krykun
ЦП
23
Krystian Getinger
(К)
ЦП
19
Dawid Tkacz
ЦП
66
Алвис Яунземс
ЦП
10
Maciej Domański
ЦФ
22
Marvin Senger
ЦФ
Главный тренер
Камил Киерес
Ракув
12
Душан Куцяк
ВР
26
Эрик Отиено
ЛЗ
3
Милан Рундич
ЦЗ
10
Владислав Кочергин
ЦП
8
Dawid Drachal
ЦП
7
Лазарос Лабру
ЦФ
31
Jesus Diaz
ЦФ
9
Tomasz Walczak
ЦФ
Сталь
13
Konrad Jałocha
ВР
3
Берт Эсселинк
ЦЗ
96
Robert Dadok
ЦЗ
20
Karol Knap
ЦП
8
Koki Hinokio
ЦП
9
Ravve Assayeg
ЦФ
17
Илья Шкурин
ЦФ
11
Krzysztof Wołkowicz
ЦФ
3-3-2-2
1
Треловски
24
Арсенич
4
Сварнас
80
Родин
8
Ледерман
88
Барат
7
Тудор
20
Карлос
11
Иви
14
Брюнес
11
2-1-5-2
39
21
2
6
Гилламьер
25
23
19
66
Яунземс
44
22
10
11
Иви
26
Отиено
26
Отиено
11
Иви
8
Ледерман
10
Кочергин
10
Кочергин
8
Ледерман
20
Карлос
8
8
20
Карлос
11
7
Лабру
7
Лабру
11
22
3
Эсселинк
3
Эсселинк
22
10
96
96
10
25
17
Шкурин
17
Шкурин
25
44
11
11
44
Остались в запасе
Ракув
Сталь
12
Душан Куцяк
ВР
3
Милан Рундич
ЦЗ
31
Jesus Diaz
ЦФ
9
Tomasz Walczak
ЦФ
Главный тренер
Давид Шварга
13
Konrad Jałocha
ВР
20
Karol Knap
ЦП
8
Koki Hinokio
ЦП
9
Ravve Assayeg
ЦФ
Главный тренер
Камил Киерес
Остались в запасе
12
Душан Куцяк
ВР
3
Милан Рундич
ЦЗ
31
Jesus Diaz
ЦФ
9
Tomasz Walczak
ЦФ
Остались в запасе
13
Konrad Jałocha
ВР
20
Karol Knap
ЦП
8
Koki Hinokio
ЦП
9
Ravve Assayeg
ЦФ
Главный тренер
Давид Шварга
Главный тренер
Камил Киерес
Статистика матча Ракув - Сталь
2
3
Всего ударов по воротам
17
7
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
7
1
Нарушения
13
16
Офсайды
1
1
Количество передач
497
290
Сейвы
5
2
Точность передач %
81
62
Удары мимо ворот
10
1
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
7
2
Матчи команд
Ракув
Польша. Экстракласа, 17 тур
Радомяк
- : -
06.12.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ракув
1 : 2
27.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 15 тур
Ракув
3 : 1
22.11.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Висла
2 : 1
24.10.2026
Ракув
Сталь
Польша. Экстракласа, 34 тур
Легия
2 : 2
24.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 33 тур
Сталь
2 : 2
16.05.2025
Радомяк
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пуща
2 : 3
12.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 31 тур
Сталь
0 : 2
03.05.2025
Ракув
Польша. Экстракласа, 30 тур
Заглембе
2 : 2
28.04.2025
Сталь
Информация о матче
Главный судья:
Tomasz Kwiatkowski, Poland
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