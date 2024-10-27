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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Легия - ГКС Катовице
Легия - ГКС Катовице: обзор матча 27 октября 2024
Легия
27.10.2024, воскресенье, 23:15
Польша. Экстракласа, 13 тур
4 : 1
Завершен
ГКС Катовице
28'
С. Капуади
45+1'
К. Чодина
61'
А. Ендрых (АГ)
65'
Р. Августиняк
25'
А. Зрелак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Легия - ГКС Катовице
Желтая карточка
Ю. Челхака
89'
81'
Замена
M. Mak
️️️️
А. Зрелак
Замена
Ю. Челхака
️️️️
W. Urbański
78'
Замена
M. Alfarela
️️️️
М. Гуал
78'
Замена
Т. Пекхарт
️️️️
К. Чодина
78'
72'
Замена
M. Marzec
️️️️
М. Василевский
72'
Замена
Я. Антчак
️️️️
М. Ковальчик
72'
Замена
С. Милевски
️️️️
A. Blad
Замена
Лукиньяс
️️️️
Б. Капустка
70'
Замена
П. Кун
️️️️
Р. Винагре
69'
66'
Замена
Х. Галан
️️️️
Б. Новак
ГОЛ! 4:1!
Р. Августиняк
Пас отдал
W. Urbański
65'
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
А. Ендрых
61'
Желтая карточка
М. Гуал
59'
ГОЛ! 2:1!
К. Чодина
Пас отдал
Р. Винагре
45'
+1
34'
Желтая карточка
М. Ковальчик
ГОЛ! 1:1!
С. Капуади
Пас отдал
Р. Морисита
28'
25'
ГОЛ! 0:1!
А. Зрелак
Пас отдал
М. Кууск
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Легия
25
Каспер Тобиаш
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
3
Стив Капуади
ЦЗ
8
Рафал Августиняк
ОП
53
Wojciech Urbański
ЦП
11
Каспер Чодина
ЦП
67
Бартош Капустка
(К)
АП
25
Рея Морисита
ПВ
22
Павел Вшолек
ПВ
28
Марк Гуал
ЦФ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
ГКС Катовице
1
Dawid Kudła
ВР
4
Аркадиуш Ендрых
ЦЗ
6
Lukas Klemenz
ЦЗ
30
Алан Червински
ЦЗ
2
Мартен Кууск
ЦЗ
77
Матеуш Ковальчик
(К)
ЦП
6
O. Repka
ЦП
23
Марчин Василевский
ЦП
27
Бартош Новак
АП
99
Адам Зрелак
ЦФ
11
A. Blad
ЦФ
Главный тренер
Рафал Горак
Легия
87
Габриэль Кобыляк
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
4
Ян Зиолковски
ЦЗ
23
Патрик Кун
ЛП
8
Макси Ойеделе
ОП
16
Юрген Челхака
ЦП
82
Лукиньяс
АП
19
Migouel Alfarela
ЦФ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
ГКС Катовице
13
Rafał Strączek
ВР
13
Bartosz Jaroszek
ЦЗ
74
Якуб Антчак
ЛВ
17
M. Marzec
ЦП
10
M. Mak
ЦП
21
Bartosz Baranowicz
ЦП
22
Себастьян Милевски
ЦФ
8
Хавьер Галан
ЦФ
99
S. Bergier
ЦФ
3-1-2-3-1
25
Тобиаш
19
Винагре
3
Капуади
12
Панков
8
Августиняк
53
11
Чодина
25
Морисита
67
Капустка
22
Вшолек
28
Гуал
4-3-1-2
1
6
30
Червински
2
Кууск
4
Ендрых
77
Ковальчик
6
23
Василевский
27
Новак
11
99
Зрелак
19
Винагре
23
Кун
23
Кун
19
Винагре
53
16
Челхака
16
Челхака
53
67
Капустка
82
Лукиньяс
82
Лукиньяс
67
Капустка
28
Гуал
19
19
28
Гуал
11
Чодина
17
Пекхарт
17
Пекхарт
11
Чодина
23
Василевский
17
17
23
Василевский
99
Зрелак
10
10
99
Зрелак
77
Ковальчик
74
Антчак
74
Антчак
77
Ковальчик
11
22
Милевски
22
Милевски
11
27
Новак
8
Галан
8
Галан
27
Новак
Остались в запасе
Легия
ГКС Катовице
87
Габриэль Кобыляк
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
4
Ян Зиолковски
ЦЗ
8
Макси Ойеделе
ОП
Главный тренер
Гонсалу Фейо
13
Rafał Strączek
ВР
13
Bartosz Jaroszek
ЦЗ
21
Bartosz Baranowicz
ЦП
99
S. Bergier
ЦФ
Главный тренер
Рафал Горак
Остались в запасе
87
Габриэль Кобыляк
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
4
Ян Зиолковски
ЦЗ
8
Макси Ойеделе
ОП
Остались в запасе
13
Rafał Strączek
ВР
13
Bartosz Jaroszek
ЦЗ
21
Bartosz Baranowicz
ЦП
99
S. Bergier
ЦФ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Главный тренер
Рафал Горак
Статистика матча Легия - ГКС Катовице
2
1
Всего ударов по воротам
30
8
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
11
3
Нарушения
13
4
Офсайды
3
3
Количество передач
552
338
Сейвы
2
4
Точность передач %
85
78
Удары мимо ворот
12
5
Блокированные удары
10
0
Удары из пределов штрафной
20
6
Удары из-за пределов штрафной
10
2
Матчи команд
Легия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Легия
- : -
29.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
0 : 1
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 17 тур
ГКС Катовице
- : -
05.12.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Шленск
0 : 3
28.11.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
0 : 1
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Ягеллония
1 : 0
08.11.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 13 тур
ГКС Катовице
3 : 2
31.10.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 12 тур
Корона
1 : 0
24.10.2026
ГКС Катовице
Информация о матче
Главный судья:
Karol Arys, Poland
Стадион:
Войска Польского
Посещаемость:
25188
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