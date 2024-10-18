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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Корона - Пяст
Корона - Пяст: обзор матча 18 октября 2024
Корона
18.10.2024, пятница, 19:00
Польша. Экстракласа, 12 тур
0 : 2
Завершен
Пяст
16'
Х. Феликс (П)
49'
М. Росолек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Корона - Пяст
90'
+3
Желтая карточка
J. Czerwiński
82'
Замена
Т. Костадинов
️️️️
G. Tomasiewicz
Желтая карточка
P. Resta
78'
70'
Замена
Д. Кадзиор
️️️️
M. Szczepański
70'
Замена
Ф. Пясецки
️️️️
A. Katsantonis
Замена
Д. Трехо
️️️️
S. Nagamatsu
57'
Замена
D. Błanik
️️️️
M. Remacle
57'
Замена
Е. Шикавка
️️️️
A. Dalmau
57'
52'
Желтая карточка
I. Drapinski
49'
ГОЛ! 0:2!
М. Росолек
Пас отдал
M. Chrapek
46'
Замена
I. Drapinski
️️️️
J. Lewicki
40'
Желтая карточка
A. Katsantonis
17'
Желтая карточка
M. Chrapek
16'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Х. Феликс
7'
Желтая карточка
T. Huk
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Корона
87
Rafal Mamla
ВР
55
Pau Resta
ЦЗ
11
Konrad Matuszewski
ЦЗ
44
Доминик Затор
(К)
ПЗ
10
Shuma Nagamatsu
ЦП
6
Marcel Pieczek
ЦП
8
Martin Remacle
ЦП
18
Yoav Hofmeister
ЦП
27
Pedro Nuno
ЦП
71
Виктор Длугош
ПВ
9
Adrian Dalmau
ЦФ
Главный тренер
Камил Кузера
Пяст
26
Франтишек Плах
ВР
11
Аркадиуш Пырка
ЦЗ
36
Jakub Lewicki
ЦЗ
20
Grzegorz Tomasiewicz
ЦП
6
Michał Chrapek
ЦП
30
Miłosz Szczepański
ЦП
10
A. Katsantonis
ЦФ
4
Jakub Czerwiński
(К)
ЦФ
5
Tomáš Huk
ЦФ
7
Мацей Росолек
ЦФ
7
Хорхе Феликс
ЦФ
Главный тренер
Александар Вукович
Корона
73
Marcel Zapytowski
ВР
15
Igor Kosmicki
ЦЗ
24
Bartłomiej Smolarczyk
ЦЗ
37
Hubert Zwozny
ЦЗ
13
Miłosz Strzeboński
ЦП
27
Wojciech Kamiński
ЦП
7
Dawid Błanik
ЦП
21
Данни Трехо
АП
9
Евгений Шикавка
ЦФ
Пяст
33
Karol Szymański
ВР
3
Igor Drapinski
ЦЗ
18
Miguel Muñoz
ЦЗ
3
Мигель Нобрега
ЦЗ
26
Тихомир Костадинов
ЦП
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
77
Szczepan Mucha
ЦП
9
Фабиан Пясецки
ЦФ
22
Tomasz Mokwa
ЦФ
3-5-1-1
87
55
11
44
Затор
6
8
18
27
10
71
Длугош
9
2-3-5
26
Плах
11
Пырка
36
20
6
30
10
7
Феликс
7
Росолек
5
4
8
7
7
8
10
21
Трехо
21
Трехо
10
9
9
Шикавка
9
Шикавка
9
36
3
3
36
20
26
Костадинов
26
Костадинов
20
30
92
Кадзиор
92
Кадзиор
30
10
9
Пясецки
9
Пясецки
10
Остались в запасе
Корона
Пяст
73
Marcel Zapytowski
ВР
15
Igor Kosmicki
ЦЗ
24
Bartłomiej Smolarczyk
ЦЗ
37
Hubert Zwozny
ЦЗ
13
Miłosz Strzeboński
ЦП
27
Wojciech Kamiński
ЦП
Главный тренер
Камил Кузера
33
Karol Szymański
ВР
18
Miguel Muñoz
ЦЗ
3
Мигель Нобрега
ЦЗ
77
Szczepan Mucha
ЦП
22
Tomasz Mokwa
ЦФ
Главный тренер
Александар Вукович
Остались в запасе
73
Marcel Zapytowski
ВР
15
Igor Kosmicki
ЦЗ
24
Bartłomiej Smolarczyk
ЦЗ
37
Hubert Zwozny
ЦЗ
13
Miłosz Strzeboński
ЦП
27
Wojciech Kamiński
ЦП
Остались в запасе
33
Karol Szymański
ВР
18
Miguel Muñoz
ЦЗ
3
Мигель Нобрега
ЦЗ
77
Szczepan Mucha
ЦП
22
Tomasz Mokwa
ЦФ
Главный тренер
Камил Кузера
Главный тренер
Александар Вукович
Статистика матча Корона - Пяст
1
5
Всего ударов по воротам
14
13
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
8
3
Нарушения
13
9
Офсайды
1
1
Количество передач
497
406
Сейвы
0
5
Точность передач %
79
75
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
6
10
Удары из-за пределов штрафной
8
3
Матчи команд
Корона
Польша. Экстракласа, 16 тур
Корона
- : -
30.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Пяст
2 : 0
20.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 14 тур
Корона
0 : 2
07.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Заглембе
1 : 0
02.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 12 тур
Корона
1 : 0
24.10.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 11 тур
Лех
6 : 1
18.10.2026
Корона
Пяст
Польша. Экстракласа, 17 тур
Пяст
- : -
06.12.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ракув
1 : 2
27.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 15 тур
Пяст
2 : 0
20.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 14 тур
Шленск
0 : 0
07.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 13 тур
Висла Плоцк
2 : 2
31.10.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 12 тур
Пяст
3 : 1
24.10.2026
Краковия
Информация о матче
Главный судья:
Tomasz Kwiatkowski, Poland
Стадион:
Suzuki Arena, Kielce
Новости команд
Все
Корона
Пяст
Роналдо назвал футболиста, который играет лучше, чем он
2025.02.21 11:22
1
«Зенит» готов заплатить 3 миллиона за польского форварда Сверчка
2021.07.01 21:48
16
«Зенит» интересуется нападающим сборной Польши Сверчком. Недавно он забил сборной России
2021.06.26 01:37
15
Игрок «Пяста» Дзичек, которого хотел купить «Локомотив», перешел в «Лацио»
2019.08.23 13:44
3
Опорный полузащитник «Пяста» Дзичек может перейти в «Локомотив» за 2 миллиона
2019.08.21 18:15
Роналдо назвал футболиста, который играет лучше, чем он
2025.02.21 11:22
1
«Амкар» проведет два сбора в Турции, где сыграет с «Црвеной Звездой» и «Динамо»
2017.12.12 09:42
«Ростов» отдал форварда в аренду польской «Короне»
2017.06.19 10:28
4
Верховцов стал игроком «Короны»
2016.01.31 10:53
1
«Зенит» готов заплатить 3 миллиона за польского форварда Сверчка
2021.07.01 21:48
16
«Зенит» интересуется нападающим сборной Польши Сверчком. Недавно он забил сборной России
2021.06.26 01:37
15
Игрок «Пяста» Дзичек, которого хотел купить «Локомотив», перешел в «Лацио»
2019.08.23 13:44
3
Опорный полузащитник «Пяста» Дзичек может перейти в «Локомотив» за 2 миллиона
2019.08.21 18:15
Гончаренко – о матче с «Пястом»: «Есть позитивные моменты, а есть не совсем хорошие»
2018.01.30 06:54
2
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