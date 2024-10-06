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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Погонь - Пяст
Погонь - Пяст: обзор матча 06 октября 2024
Погонь
06.10.2024, воскресенье, 18:30
Польша. Экстракласа, 11 тур
1 : 0
Завершен
Пяст
90+7'
Э. Кулурис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Погонь - Пяст
Пенальти не реализован!
Э. Кулурис
90'
+7
ГОЛ! 1:0!
Э. Кулурис
90'
+7
90'
+5
Вторая желтая
T. Huk
Желтая карточка
R. Kurzawa
90'
+3
Замена
P. Paryzek
️️️️
К. Гросицки
84'
82'
Замена
S. Mucha
️️️️
M. Szczepański
77'
Замена
Д. Кадзиор
️️️️
М. Росолек
67'
Замена
Ф. Пясецки
️️️️
A. Katsantonis
Замена
A. Przyborek
️️️️
В. Бичахчян
66'
Замена
J. Gamboa
️️️️
Ф. Ульвестад
66'
Желтая карточка
L. Borges
61'
Желтая карточка
Л. Вальквист
59'
Желтая карточка
В. Бичахчян
58'
Замена
K. Łukasiak
️️️️
O. Korczakowski
56'
Замена
R. Kurzawa
️️️️
A. Gorgon
56'
39'
Желтая карточка
T. Huk
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Погонь
77
Валентин Кожокару
ВР
33
Леонардо Кутрис
ЛЗ
28
Линус Вальквист
ЦЗ
11
Камил Гросицки
(К)
ЛП
21
Ваган Бичахчян
ЦП
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
27
Olaf Korczakowski
ЦП
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
20
Alexander Gorgon
ЦФ
4
Leonardo Borges
ЦФ
23
Benedikt Zech
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
Пяст
26
Франтишек Плах
ВР
11
Аркадиуш Пырка
ЦЗ
3
Igor Drapinski
ЦЗ
6
Michał Chrapek
ЦП
30
Miłosz Szczepański
ЦП
20
Grzegorz Tomasiewicz
ЦП
10
A. Katsantonis
ЦФ
7
Хорхе Феликс
ЦФ
7
Мацей Росолек
ЦФ
4
Jakub Czerwiński
(К)
ЦФ
5
Tomáš Huk
ЦФ
Главный тренер
Александар Вукович
Погонь
31
Krzysztof Kamiński
ВР
25
Wojciech Lisowski
ЦЗ
28
Adrian Przyborek
ЦП
17
Jakub Lis
ЦП
19
Kacper Łukasiak
ЦП
8
Rafał Kurzawa
ЦП
16
João Gamboa
ЦП
35
Maciej Wojciechowski
ЦП
42
Patryk Paryzek
ЦФ
Пяст
33
Karol Szymański
ВР
3
Мигель Нобрега
ЦЗ
36
Jakub Lewicki
ЦЗ
18
Miguel Muñoz
ЦЗ
26
Тихомир Костадинов
ЦП
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
77
Szczepan Mucha
ЦП
9
Фабиан Пясецки
ЦФ
22
Tomasz Mokwa
ЦФ
2-4-4
77
Кожокару
33
Кутрис
28
Вальквист
11
Гросицки
6
Ульвестад
27
21
Бичахчян
9
Кулурис
23
4
20
2-3-5
26
Плах
11
Пырка
3
6
30
20
10
5
4
7
Росолек
7
Феликс
21
Бичахчян
28
28
21
Бичахчян
27
19
19
27
20
8
8
20
6
Ульвестад
16
16
6
Ульвестад
11
Гросицки
42
42
11
Гросицки
7
Росолек
92
Кадзиор
92
Кадзиор
7
Росолек
30
77
77
30
10
9
Пясецки
9
Пясецки
10
Остались в запасе
Погонь
Пяст
31
Krzysztof Kamiński
ВР
25
Wojciech Lisowski
ЦЗ
17
Jakub Lis
ЦП
35
Maciej Wojciechowski
ЦП
Главный тренер
Йенс Густафссон
33
Karol Szymański
ВР
3
Мигель Нобрега
ЦЗ
36
Jakub Lewicki
ЦЗ
18
Miguel Muñoz
ЦЗ
26
Тихомир Костадинов
ЦП
22
Tomasz Mokwa
ЦФ
Главный тренер
Александар Вукович
Остались в запасе
31
Krzysztof Kamiński
ВР
25
Wojciech Lisowski
ЦЗ
17
Jakub Lis
ЦП
35
Maciej Wojciechowski
ЦП
Остались в запасе
33
Karol Szymański
ВР
3
Мигель Нобрега
ЦЗ
36
Jakub Lewicki
ЦЗ
18
Miguel Muñoz
ЦЗ
26
Тихомир Костадинов
ЦП
22
Tomasz Mokwa
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
Главный тренер
Александар Вукович
Статистика матча Погонь - Пяст
4
1
1
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
10
1
Нарушения
17
7
Офсайды
2
3
Количество передач
508
430
Сейвы
3
4
Точность передач %
83
81
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
10
9
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Матчи команд
Погонь
Польша. Экстракласа, 16 тур
Лех
- : -
29.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 15 тур
Погонь
1 : 2
20.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 14 тур
Видзев
3 : 0
07.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Погонь
4 : 3
24.10.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 11 тур
ГКС Катовице
0 : 1
17.10.2026
Погонь
Пяст
Польша. Экстракласа, 17 тур
Пяст
- : -
06.12.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ракув
1 : 2
27.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 15 тур
Пяст
2 : 0
20.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 14 тур
Шленск
0 : 0
07.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 13 тур
Висла Плоцк
2 : 2
31.10.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 12 тур
Пяст
3 : 1
24.10.2026
Краковия
Информация о матче
Главный судья:
Дамиан Сильвестрзак
(Вроцлав)
Стадион:
Stadion Miejski im. Floriana Krygiera, Szczecin
Посещаемость:
19148
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