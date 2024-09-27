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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Лехия - Видзев
Лехия - Видзев: обзор матча 27 сентября 2024
Лехия
27.09.2024, пятница, 21:30
Польша. Экстракласа, 10 тур
1 : 1
Завершен
Видзев
44'
Р. Капич (П)
74'
И. Рондич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лехия - Видзев
90'
+2
Замена
H. Sobol
️️️️
С. Керк
Замена
L. Gueho
️️️️
Р. Капич
90'
Желтая карточка
Р. Капич
82'
Желтая карточка
I. Zhelizko
80'
Замена
T. Neugebauer
️️️️
А. Царенко
79'
Замена
L. D'Arrigo
️️️️
Б. Вьюнник
75'
74'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
И. Рондич
Желтая карточка
E. Olsson
73'
Желтая карточка
Конрадо
71'
46'
Замена
Л. Кастрати
️️️️
M. Krajewski
46'
Замена
J. Sypek
️️️️
Х. Гонг
46'
Замена
J. Łukowski
️️️️
K. Cybulski
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Капич
44'
30'
Желтая карточка
M. Krajewski
Желтая карточка
М. Хлан
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лехия
1
Szymon Weirauch
ВР
97
Конрадо
ЛЗ
44
Bujar Pllana
ЦЗ
4
Elias Olsson
ЦЗ
79
Dominik Pila
ЦП
10
Рифет Капич
(К)
ЦП
6
Ivan Zhelizko
ЦП
17
Антон Царенко
АП
33
Максим Хлан
АП
79
Kacper Sezonienko
ЦФ
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
Главный тренер
Шимон Грабовски
Видзев
12
Рафал Гикевич
ВР
2
Самуэль Козловски
ЛЗ
4
Mateusz Żyro
(К)
ЦЗ
2
Juan Fernández
ЦЗ
91
Marcel Krajewski
ЦЗ
6
Юлиан Шеху
ОП
10
Fran Álvarez
ЦП
37
Себастьян Керк
ЦП
78
Kamil Cybulski
ЦП
15
Имад Рондич
ЦП
18
Хилари Гонг
ПВ
Главный тренер
Януш Недзвидц
Лехия
29
Богдан Сарнавский
ВР
23
Miłosz Kałahur
ЦЗ
94
Loup Gueho
ЦЗ
6
Karl Wendt
ЦП
6
Louis D'Arrigo
ЦП
99
Tomasz Neugebauer
ЦП
10
Сергей Булеца
АП
4
A. Chindris
ЦФ
Видзев
33
Jan Krzywański
ВР
21
Pawel Kwiatkowski
ЦЗ
62
Лирим Кастрати
ЦЗ
14
Jakub Łukowski
ЦП
25
M. Hanousek
ЦП
7
Antoni Klimek
ЦП
15
Luís da Silva
ЦФ
7
Jakub Sypek
ЦФ
9
Hubert Sobol
ЦФ
3-3-2-2
1
97
Конрадо
4
44
79
10
Капич
6
33
Хлан
17
Царенко
27
Вьюнник
79
4-1-4-1
12
Гикевич
4
2
91
2
Козловски
6
Шеху
37
Керк
78
15
Рондич
10
18
Гонг
10
Капич
94
94
10
Капич
27
Вьюнник
6
6
27
Вьюнник
17
Царенко
99
99
17
Царенко
91
62
Кастрати
62
Кастрати
91
78
14
14
78
18
Гонг
7
7
18
Гонг
37
Керк
9
9
37
Керк
Остались в запасе
Лехия
Видзев
29
Богдан Сарнавский
ВР
23
Miłosz Kałahur
ЦЗ
6
Karl Wendt
ЦП
10
Сергей Булеца
АП
4
A. Chindris
ЦФ
Главный тренер
Шимон Грабовски
33
Jan Krzywański
ВР
21
Pawel Kwiatkowski
ЦЗ
25
M. Hanousek
ЦП
7
Antoni Klimek
ЦП
15
Luís da Silva
ЦФ
Главный тренер
Януш Недзвидц
Остались в запасе
29
Богдан Сарнавский
ВР
23
Miłosz Kałahur
ЦЗ
6
Karl Wendt
ЦП
10
Сергей Булеца
АП
4
A. Chindris
ЦФ
Остались в запасе
33
Jan Krzywański
ВР
21
Pawel Kwiatkowski
ЦЗ
25
M. Hanousek
ЦП
7
Antoni Klimek
ЦП
15
Luís da Silva
ЦФ
Главный тренер
Шимон Грабовски
Главный тренер
Януш Недзвидц
Статистика матча Лехия - Видзев
5
1
Всего ударов по воротам
10
19
Удары в створ
2
9
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Угловые удары
2
5
Нарушения
14
9
Офсайды
4
0
Количество передач
354
497
Сейвы
8
1
Точность передач %
74
83
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
5
10
Удары из-за пределов штрафной
5
9
Матчи команд
Лехия
Польша. Экстракласа, 34 тур
Брук-Бет Термалица
3 : 2
23.05.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 33 тур
Лехия
1 : 2
17.05.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 32 тур
Видзев
3 : 1
09.05.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 31 тур
Радомяк
3 : 1
04.05.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 30 тур
Лехия
1 : 2
25.04.2026
Ракув
Видзев
Польша. Экстракласа, 17 тур
Краковия
- : -
05.12.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 16 тур
Видзев
2 : 0
28.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 15 тур
Ракув
3 : 1
22.11.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 14 тур
Видзев
3 : 0
07.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 13 тур
ГКС Катовице
3 : 2
31.10.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 12 тур
Видзев
1 : 1
23.10.2026
Гурник
Информация о матче
Главный судья:
Шимон Марциняк
(Плоцк)
Стадион:
Polsat Plus Arena Gdańsk, Gdansk
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