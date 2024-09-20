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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Погонь - Легия
Погонь - Легия: обзор матча 20 сентября 2024
Погонь
20.09.2024, пятница, 21:30
Польша. Экстракласа, 9 тур
1 : 0
Завершен
Легия
67'
A. Gorgon
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Погонь - Легия
Желтая карточка
В. Кожокару
90'
+5
90'
+5
Желтая карточка
А. Енджейчик
Желтая карточка
Л. Вальквист
90'
+5
Желтая карточка
L. Borges
82'
Замена
O. Korczakowski
️️️️
К. Гросицки
81'
Замена
W. Lisowski
️️️️
Л. Кутрис
80'
80'
Замена
W. Urbański
️️️️
Б. Капустка
74'
Замена
П. Вшолек
️️️️
К. Чодина
Замена
J. Gamboa
️️️️
K. Łukasiak
73'
68'
Замена
М. Ойеделе
️️️️
Ю. Челхака
68'
Замена
M. Alfarela
️️️️
М. Гуал
68'
Замена
Р. Морисита
️️️️
Лукиньяс
ГОЛ! 1:0!
A. Gorgon
Пас отдал
К. Гросицки
67'
Замена
A. Gorgon
️️️️
В. Бичахчян
63'
57'
Желтая карточка
Ю. Челхака
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Погонь
77
Валентин Кожокару
ВР
33
Леонардо Кутрис
ЛЗ
28
Линус Вальквист
ЦЗ
11
Камил Гросицки
(К)
ЛП
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
19
Kacper Łukasiak
ЦП
21
Ваган Бичахчян
ЦП
8
Rafał Kurzawa
ЦП
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
4
Leonardo Borges
ЦФ
23
Benedikt Zech
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
Легия
25
Каспер Тобиаш
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
55
Артур Енджейчик
(К)
ЦЗ
3
Стив Капуади
ЦЗ
8
Рафал Августиняк
ОП
11
Каспер Чодина
ЦП
16
Юрген Челхака
ЦП
67
Бартош Капустка
АП
82
Лукиньяс
АП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
28
Марк Гуал
ЦФ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Погонь
31
Krzysztof Kamiński
ВР
25
Wojciech Lisowski
ЦЗ
28
Adrian Przyborek
ЦП
17
Jakub Lis
ЦП
16
João Gamboa
ЦП
27
Olaf Korczakowski
ЦП
61
Kacper Smolinski
ЦФ
42
Patryk Paryzek
ЦФ
20
Alexander Gorgon
ЦФ
Легия
87
Габриэль Кобыляк
ВР
12
Радован Панков
ЦЗ
4
Ян Зиолковски
ЦЗ
8
Макси Ойеделе
ЦП
53
Wojciech Urbański
ЦП
25
Рея Морисита
ПВ
22
Павел Вшолек
ПВ
19
Migouel Alfarela
ЦФ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
2-5-3
77
Кожокару
33
Кутрис
28
Вальквист
11
Гросицки
19
21
Бичахчян
8
6
Ульвестад
23
4
9
Кулурис
3-1-2-2-2
25
Тобиаш
55
Енджейчик
3
Капуади
19
Винагре
8
Августиняк
11
Чодина
16
Челхака
67
Капустка
82
Лукиньяс
28
Гуал
17
Нсаме
33
Кутрис
25
25
33
Кутрис
19
16
16
19
11
Гросицки
27
27
11
Гросицки
21
Бичахчян
20
20
21
Бичахчян
16
Челхака
8
Ойеделе
8
Ойеделе
16
Челхака
67
Капустка
53
53
67
Капустка
82
Лукиньяс
25
Морисита
25
Морисита
82
Лукиньяс
11
Чодина
22
Вшолек
22
Вшолек
11
Чодина
28
Гуал
19
19
28
Гуал
Остались в запасе
Погонь
Легия
31
Krzysztof Kamiński
ВР
28
Adrian Przyborek
ЦП
17
Jakub Lis
ЦП
61
Kacper Smolinski
ЦФ
42
Patryk Paryzek
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
87
Габриэль Кобыляк
ВР
12
Радован Панков
ЦЗ
4
Ян Зиолковски
ЦЗ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Остались в запасе
31
Krzysztof Kamiński
ВР
28
Adrian Przyborek
ЦП
17
Jakub Lis
ЦП
61
Kacper Smolinski
ЦФ
42
Patryk Paryzek
ЦФ
Остались в запасе
87
Габриэль Кобыляк
ВР
12
Радован Панков
ЦЗ
4
Ян Зиолковски
ЦЗ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Статистика матча Погонь - Легия
3
2
Всего ударов по воротам
17
12
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
5
11
Нарушения
13
9
Офсайды
1
4
Количество передач
440
384
Сейвы
1
5
Точность передач %
82
78
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
5
7
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
8
3
Матчи команд
Погонь
Польша. Экстракласа, 16 тур
Лех
- : -
29.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 15 тур
Погонь
1 : 2
20.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 14 тур
Видзев
3 : 0
07.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Погонь
4 : 3
24.10.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 11 тур
ГКС Катовице
0 : 1
17.10.2026
Погонь
Легия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Легия
- : -
29.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
0 : 1
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Информация о матче
Главный судья:
Wojciech Myc, Poland
Стадион:
Stadion Miejski im. Floriana Krygiera, Szczecin
Посещаемость:
20415
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