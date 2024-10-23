Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Шленск - Сталь
Шленск - Сталь: обзор матча 23 октября 2024
Шленск
23.10.2024, среда, 19:30
Польша. Экстракласа, 8 тур
2 : 1
Завершен
Сталь
16'
С. Муселик
44'
С. Муселик
69'
Ł. Wolsztyński
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шленск - Сталь
Замена
Ł. Gerstenstein
️️️️
М. Кебула
89'
Желтая карточка
M. Bartolewski
88'
Желтая карточка
С. Джаспер
86'
79'
Замена
P. Bagalianis
️️️️
M. Matras
Замена
Я. Сверчок
️️️️
С. Муселик
72'
69'
ГОЛ! 2:1!
Ł. Wolsztyński
Пас отдал
K. Getinger
Замена
С. Джаспер
️️️️
P. Samiec-Talar
62'
Замена
M. Bartolewski
️️️️
Т. Герчио
62'
59'
Замена
R. Assayeg
️️️️
S. Krykun
59'
Замена
Ł. Wolsztyński
️️️️
И. Шкурин
59'
Замена
K. Knap
️️️️
D. Tkacz
Замена
М. Кебула
️️️️
Т. Балуцэ
46'
46'
Замена
А. Яунземс
️️️️
R. Dadok
ГОЛ! 2:0!
С. Муселик
Пас отдал
P. Schwarz
44'
Желтая карточка
Т. Герчио
37'
34'
Желтая карточка
M. Matras
ГОЛ! 1:0!
С. Муселик
Пас отдал
М. Жуковски
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шленск
12
Rafał Leszczyński
ВР
87
Симеон Петров
ЦЗ
78
Томмазо Герчио
ЦЗ
3
Aleksander Paluszek
ЦЗ
5
Алекс Петков
ЦЗ
22
Матеуш Жуковски
ПЗ
8
Тудор Балуцэ
ОП
7
Piotr Samiec-Talar
ЦП
3
Peter Pokorný
(К)
ЦФ
70
Себастьян Муселик
ЦФ
17
Petr Schwarz
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
Сталь
39
Jakub Mądrzyk
ВР
21
Mateusz Matras
ЦЗ
96
Robert Dadok
ЦЗ
6
Мэттью Гилламьер
ОП
18
Piotr Wlazło
ЦП
19
Dawid Tkacz
ЦП
23
Krystian Getinger
(К)
ЦП
44
Sergiy Krykun
ЦП
17
Илья Шкурин
ЦФ
10
Maciej Domański
ЦФ
22
Marvin Senger
ЦФ
Главный тренер
Камил Киерес
Шленск
99
Tomasz Loska
ВР
14
Mateusz Bartolewski
ЦЗ
77
Марцин Кебула
ЦП
20
Филип Рейчик
ЦП
27
Бурак Индже
ЦП
6
Łukasz Gerstenstein
ЦП
44
Łukasz Bejger
ЦФ
10
Якуб Сверчок
ЦФ
19
Силвестер Джаспер
ЦФ
Сталь
13
Konrad Jałocha
ВР
12
Karol Dybowski
ВР
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
3
Берт Эсселинк
ЦЗ
20
Karol Knap
ЦП
66
Алвис Яунземс
ЦП
25
Łukasz Wolsztyński
ЦП
11
Krzysztof Wołkowicz
ЦФ
9
Ravve Assayeg
ЦФ
3-3-1-3
12
78
Герчио
3
5
Петков
87
Петров
8
Балуцэ
22
Жуковски
7
17
70
Муселик
3
2-1-4-3
39
21
96
6
Гилламьер
19
23
44
18
22
10
17
Шкурин
78
Герчио
14
14
78
Герчио
8
Балуцэ
77
Кебула
77
Кебула
8
Балуцэ
Кебула
6
6
Кебула
70
Муселик
10
Сверчок
10
Сверчок
70
Муселик
7
19
Джаспер
19
Джаспер
7
21
2
2
21
19
20
20
19
96
66
Яунземс
66
Яунземс
96
17
Шкурин
25
25
17
Шкурин
44
9
9
44
Остались в запасе
Шленск
Сталь
99
Tomasz Loska
ВР
20
Филип Рейчик
ЦП
27
Бурак Индже
ЦП
44
Łukasz Bejger
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
13
Konrad Jałocha
ВР
12
Karol Dybowski
ВР
3
Берт Эсселинк
ЦЗ
11
Krzysztof Wołkowicz
ЦФ
Главный тренер
Камил Киерес
Остались в запасе
99
Tomasz Loska
ВР
20
Филип Рейчик
ЦП
27
Бурак Индже
ЦП
44
Łukasz Bejger
ЦФ
Остались в запасе
13
Konrad Jałocha
ВР
12
Karol Dybowski
ВР
3
Берт Эсселинк
ЦЗ
11
Krzysztof Wołkowicz
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
Главный тренер
Камил Киерес
Статистика матча Шленск - Сталь
3
1
Всего ударов по воротам
15
20
Удары в створ
4
8
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
5
3
Нарушения
13
6
Офсайды
1
0
Количество передач
340
480
Сейвы
6
2
Точность передач %
76
81
Удары мимо ворот
6
8
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
6
14
Удары из-за пределов штрафной
9
6
Матчи команд
Шленск
Польша. Экстракласа, 17 тур
Висла Плоцк
- : -
07.12.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 16 тур
Шленск
0 : 3
28.11.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 15 тур
Погонь
1 : 2
20.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 14 тур
Шленск
0 : 0
07.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 13 тур
Радомяк
3 : 1
02.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 12 тур
Шленск
2 : 0
25.10.2026
Вечиста
Сталь
Польша. Экстракласа, 34 тур
Легия
2 : 2
24.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 33 тур
Сталь
2 : 2
16.05.2025
Радомяк
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пуща
2 : 3
12.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 31 тур
Сталь
0 : 2
03.05.2025
Ракув
Польша. Экстракласа, 30 тур
Заглембе
2 : 2
28.04.2025
Сталь
Информация о матче
Главный судья:
Marcin Kochanek, Poland
Стадион:
Вроцлав
Посещаемость:
13825 из 42771 зрителей (32%)
Новости команд
Все
Шленск
Сталь
Команда РПЛ возглавила рейтинг самых посещаемых клубов в Восточной Европе
2025.05.29 15:16
10
«Спартак» и «Локомотив» поборются за капитана БАТЭ
2025.01.17 10:08
12
Форвард ЦСКА может оказаться в «Болонье»
2024.03.18 11:26
6
В Польше накажут болельщиков, вывесивших антиукраинские баннеры
2023.08.01 17:59
3
Фанаты польского «Шленска» вывесили на матче антиукраинские баннеры
2023.08.01 11:58
Команда РПЛ возглавила рейтинг самых посещаемых клубов в Восточной Европе
2025.05.29 15:16
10
«Спартак» и «Локомотив» поборются за капитана БАТЭ
2025.01.17 10:08
12
В Польше накажут болельщиков, вывесивших антиукраинские баннеры
2023.08.01 17:59
3
Фанаты польского «Шленска» вывесили на матче антиукраинские баннеры
2023.08.01 11:58
Агент Маньяков: «ЦСКА не предлагал Плахете никакой контракт»
2020.06.26 14:43
2
Форвард ЦСКА может оказаться в «Болонье»
2024.03.18 11:26
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+