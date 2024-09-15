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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Корона - Заглембе
Корона - Заглембе: обзор матча 15 сентября 2024
Корона
15.09.2024, воскресенье, 15:45
Польша. Экстракласа, 8 тур
2 : 0
Завершен
Заглембе
8'
P. Resta
34'
A. Dalmau
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Корона - Заглембе
Замена
W. Kamiński
️️️️
Y. Hofmeister
90'
+7
82'
Замена
M. Dziewiatowski
️️️️
M. Mróz
Замена
D. Błanik
️️️️
M. Remacle
74'
Замена
Д. Трехо
️️️️
A. Dalmau
74'
Желтая карточка
H. Zwozny
72'
67'
Замена
H. Adamczyk
️️️️
Д. Дабровски
67'
Замена
D. Kurminowski
️️️️
В. Сейк
Замена
S. Nagamatsu
️️️️
P. Nuno
62'
Замена
M. Fornalczyk
️️️️
Е. Шикавка
62'
58'
Желтая карточка
Д. Дабровски
46'
Замена
B. Kłudka
️️️️
Л. Мата
40'
Замена
М. Вдовяк
️️️️
К. Шмит
ГОЛ! 2:0!
A. Dalmau
34'
33'
Желтая карточка
В. Сейк
27'
Желтая карточка
Л. Мата
Желтая карточка
M. Remacle
12'
ГОЛ! 1:0!
P. Resta
Пас отдал
M. Pieczek
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Корона
1
Ксавье Деконски
ВР
66
Miłosz Trojak
(К)
ЦЗ
11
Konrad Matuszewski
ЦЗ
37
Hubert Zwozny
ЦЗ
55
Pau Resta
ЦЗ
27
Pedro Nuno
ЦП
18
Yoav Hofmeister
ЦП
8
Martin Remacle
ЦП
6
Marcel Pieczek
ЦП
9
Евгений Шикавка
ЦФ
9
Adrian Dalmau
ЦФ
Главный тренер
Камил Кузера
Заглембе
30
Доминик Гладун
ВР
31
Igor Orlikowski
ЦЗ
5
Aleks Ławniczak
ЦЗ
13
Mateusz Grzybek
ЦЗ
8
Дамьян Дабровски
(К)
ЦП
17
Adam Radwanski
ЦП
21
Томаш Пенько
ЦП
7
Marek Mróz
ЦП
10
Вацлав Сейк
ЦФ
7
Каетан Шмит
ЦФ
3
Луиш Мата
ЦФ
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Корона
73
Marcel Zapytowski
ВР
24
Bartłomiej Smolarczyk
ЦЗ
27
Wojciech Kamiński
ЦП
10
Shuma Nagamatsu
ЦП
7
Dawid Błanik
ЦП
21
Данни Трехо
АП
71
Виктор Длугош
ПВ
4
Piotr Malarczyk
ЦФ
7
Mariusz Fornalczyk
ЦФ
Заглембе
1
Jasmin Burić
ВР
2
Bartłomiej Kłudka
ЦЗ
16
Kacper Lepczyński
ЦЗ
7
Матеуш Вдовяк
ЛВ
11
Arkadiusz Wozniak
ЦП
20
Mateusz Dziewiatowski
ЦП
15
Hubert Adamczyk
ЦП
23
Patryk Kusztal
ЦП
91
D. Kurminowski
ЦФ
4-4-2
1
Деконски
66
37
55
11
27
8
6
18
9
9
Шикавка
3-4-3
30
Гладун
31
5
13
17
21
Пенько
7
8
Дабровски
3
Мата
7
Шмит
10
Сейк
18
27
27
18
27
10
10
27
8
7
7
8
9
21
Трехо
21
Трехо
9
9
Шикавка
7
7
9
Шикавка
3
Мата
2
2
3
Мата
7
20
20
7
8
Дабровски
15
15
8
Дабровски
7
Шмит
7
Вдовяк
7
Вдовяк
7
Шмит
10
Сейк
91
91
10
Сейк
Остались в запасе
Корона
Заглембе
73
Marcel Zapytowski
ВР
24
Bartłomiej Smolarczyk
ЦЗ
71
Виктор Длугош
ПВ
4
Piotr Malarczyk
ЦФ
Главный тренер
Камил Кузера
1
Jasmin Burić
ВР
16
Kacper Lepczyński
ЦЗ
11
Arkadiusz Wozniak
ЦП
23
Patryk Kusztal
ЦП
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Остались в запасе
73
Marcel Zapytowski
ВР
24
Bartłomiej Smolarczyk
ЦЗ
71
Виктор Длугош
ПВ
4
Piotr Malarczyk
ЦФ
Остались в запасе
1
Jasmin Burić
ВР
16
Kacper Lepczyński
ЦЗ
11
Arkadiusz Wozniak
ЦП
23
Patryk Kusztal
ЦП
Главный тренер
Камил Кузера
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Статистика матча Корона - Заглембе
2
3
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
7
5
Нарушения
13
17
Количество передач
342
457
Сейвы
4
3
Точность передач %
78
83
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
2
4
Матчи команд
Корона
Польша. Экстракласа, 16 тур
Корона
- : -
30.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Пяст
2 : 0
20.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 14 тур
Корона
0 : 2
07.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Заглембе
1 : 0
02.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 12 тур
Корона
1 : 0
24.10.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 11 тур
Лех
6 : 1
18.10.2026
Корона
Заглембе
Польша. Экстракласа, 17 тур
Заглембе
- : -
04.12.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 16 тур
Видзев
2 : 0
28.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 15 тур
Заглембе
2 : 0
21.11.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 13 тур
Заглембе
1 : 0
02.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 12 тур
Мотор Люблин
2 : 2
23.10.2026
Заглембе
Информация о матче
Главный судья:
Lukasz Kuzma, Poland
Стадион:
Suzuki Arena, Kielce
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