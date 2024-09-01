Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Легия - Мотор Люблин
Легия - Мотор Люблин: обзор матча 01 сентября 2024
Легия
01.09.2024, воскресенье, 15:45
Польша. Экстракласа, 7 тур
5 : 2
Завершен
Мотор Люблин
30'
Б. Капустка
36'
П. Вшолек (П)
48'
M. Alfarela
69'
Б. Капустка
90+2'
Ж. Нсаме
9'
S. Rudol
90'
M. Ndiaye
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Легия - Мотор Люблин
ГОЛ! 5:2!
Ж. Нсаме
Пас отдал
Р. Морисита
90'
+2
90'
ГОЛ! 4:2!
M. Ndiaye
Желтая карточка
Р. Августиняк
79'
Замена
К. Чодина
️️️️
Р. Винагре
77'
76'
Замена
K. Kubica
️️️️
K. Caliskaner
Замена
Р. Морисита
️️️️
Лукиньяс
70'
Замена
Ж. Нсаме
️️️️
Т. Пекхарт
70'
ГОЛ! 4:1!
Б. Капустка
Пас отдал
Ю. Челхака
69'
64'
Замена
M. Kristián Bartoš
️️️️
S. Rudol
64'
Замена
C. Simon
️️️️
С. Мраз
Замена
Ю. Челхака
️️️️
К. Гонсалвеш
59'
Замена
М. Гуал
️️️️
M. Alfarela
58'
56'
Желтая карточка
P. Ceglarz
Желтая карточка
Р. Винагре
53'
ГОЛ! 3:1!
M. Alfarela
Пас отдал
Я. Зиолковски
48'
46'
Замена
F. Wojcik
️️️️
P. Stolarski
46'
Замена
С. Сампер
️️️️
M. Scalet
Желтая карточка
Лукиньяс
45'
+4
45'
+1
Желтая карточка
S. Rudol
40'
Желтая карточка
M. Ndiaye
ГОЛ с пенальти! 2:1!
П. Вшолек
36'
ГОЛ! 1:1!
Б. Капустка
Пас отдал
M. Alfarela
30'
Пенальти не реализован!
Т. Пекхарт
15'
9'
ГОЛ! 0:1!
S. Rudol
Пас отдал
B. Wolski
Желтая карточка
К. Гонсалвеш
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Легия
25
Каспер Тобиаш
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
4
Ян Зиолковски
ЦЗ
22
Серхио Барсия
ЦЗ
8
Рафал Августиняк
ОП
5
Клауде Гонсалвеш
ОП
67
Бартош Капустка
(К)
АП
82
Лукиньяс
АП
22
Павел Вшолек
ПВ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
19
Migouel Alfarela
ЦФ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Мотор Люблин
1
Иван Бркич
ВР
21
Sebastian Rudol
ЦЗ
18
Arkadiusz Najemski
ЦЗ
24
Filip Luberecki
ЦЗ
30
Mbaye Ndiaye
ЦП
8
Mathieu Scalet
ЦП
68
Bartosz Wolski
ЦП
22
Kaan Caliskaner
ЦФ
77
Piotr Ceglarz
(К)
ЦФ
90
Самуэль Мраз
ЦФ
28
Paweł Stolarski
ЦФ
Главный тренер
Матеуш Столарски
Легия
87
Габриэль Кобыляк
ВР
3
Стив Капуади
ЦЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
16
Юрген Челхака
ЦП
11
Каспер Чодина
ЦП
53
Wojciech Urbański
ЦП
25
Рея Морисита
ПВ
28
Марк Гуал
ЦФ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Мотор Люблин
1
Kacper Rosa
ВР
47
Krystian Palacz
ЦЗ
3
Patryk Romanowski
ЦЗ
39
Marek Kristián Bartoš
ЦЗ
17
Filip Wojcik
ЦЗ
16
Серхи Сампер
ОП
8
Christopher Simon
ЦП
13
Krzysztof Kubica
ЦП
26
Michał Król
ЦП
3-2-3-2
25
Тобиаш
19
Винагре
22
Барсия
4
Зиолковски
8
Августиняк
5
Гонсалвеш
67
Капустка
82
Лукиньяс
22
Вшолек
19
17
Пекхарт
3-3-4
1
Бркич
21
18
24
30
8
68
28
90
Мраз
77
22
5
Гонсалвеш
16
Челхака
16
Челхака
5
Гонсалвеш
19
Винагре
11
Чодина
11
Чодина
19
Винагре
82
Лукиньяс
25
Морисита
25
Морисита
82
Лукиньяс
19
28
Гуал
28
Гуал
19
17
Пекхарт
17
Нсаме
17
Нсаме
17
Пекхарт
21
39
39
21
28
17
17
28
8
16
Сампер
16
Сампер
8
90
Мраз
8
8
90
Мраз
22
13
13
22
Остались в запасе
Легия
Мотор Люблин
87
Габриэль Кобыляк
ВР
3
Стив Капуади
ЦЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
53
Wojciech Urbański
ЦП
Главный тренер
Гонсалу Фейо
1
Kacper Rosa
ВР
47
Krystian Palacz
ЦЗ
3
Patryk Romanowski
ЦЗ
26
Michał Król
ЦП
Главный тренер
Матеуш Столарски
Остались в запасе
87
Габриэль Кобыляк
ВР
3
Стив Капуади
ЦЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
53
Wojciech Urbański
ЦП
Остались в запасе
1
Kacper Rosa
ВР
47
Krystian Palacz
ЦЗ
3
Patryk Romanowski
ЦЗ
26
Michał Król
ЦП
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Главный тренер
Матеуш Столарски
Статистика матча Легия - Мотор Люблин
4
3
Всего ударов по воротам
19
13
Удары в створ
10
5
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
5
6
Нарушения
17
12
Офсайды
2
1
Количество передач
471
288
Сейвы
3
5
Точность передач %
85
76
Удары мимо ворот
1
5
Блокированные удары
8
3
Удары из пределов штрафной
12
6
Удары из-за пределов штрафной
7
7
Матчи команд
Легия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Легия
- : -
29.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
0 : 1
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 17 тур
Мотор Люблин
- : -
05.12.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 16 тур
Висла
1 : 1
28.11.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 15 тур
Вечиста
2 : 1
23.11.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 14 тур
Мотор Люблин
3 : 2
06.11.2026
Висла Плоцк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Краковия
1 : 2
30.10.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 12 тур
Мотор Люблин
2 : 2
23.10.2026
Заглембе
Информация о матче
Главный судья:
Damian Kos, Poland
Стадион:
Войска Польского
Новости команд
Все
Легия
Мотор Люблин
«Балтика» поборется за нападающего, забившего 5 голов в Лиге конференций
12 января
1
«Легия» – «Линкольн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2025
2025.12.18 21:50
«Легия» – «Линкольн»: прогноз и ставки на матч 18 декабря 2025 с коэффициентом 3.7
2025.12.17 09:11
«Ноа» – «Легия»: прогноз и ставки на матч 11 декабря 2025 с коэффициентом 1.4
2025.12.10 09:48
Российский игрок забил гол в Лиге конференций
2025.11.07 10:19
«Балтика» поборется за нападающего, забившего 5 голов в Лиге конференций
12 января
1
«Легия» – «Линкольн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2025
2025.12.18 21:50
«Легия» – «Линкольн»: прогноз и ставки на матч 18 декабря 2025 с коэффициентом 3.7
2025.12.17 09:11
«Ноа» – «Легия»: прогноз и ставки на матч 11 декабря 2025 с коэффициентом 1.4
2025.12.10 09:48
Российский игрок забил гол в Лиге конференций
2025.11.07 10:19
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+