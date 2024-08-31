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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Заглембе - ГКС Катовице
Заглембе - ГКС Катовице: обзор матча 31 августа 2024
Заглембе
31.08.2024, суббота, 18:30
Польша. Экстракласа, 7 тур
1 : 0
Завершен
ГКС Катовице
87'
H. Adamczyk
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Заглембе - ГКС Катовице
Желтая карточка
Д. Дабровски
90'
+2
90'
+1
Замена
S. Bergier
️️️️
G. Rogala
ГОЛ! 1:0!
H. Adamczyk
87'
Замена
H. Adamczyk
️️️️
Т. Пенько
83'
Замена
B. Kłudka
️️️️
Л. Мата
83'
80'
Замена
С. Милевски
️️️️
М. Ковальчик
80'
Замена
Я. Арак
️️️️
А. Зрелак
79'
Замена
M. Marzec
️️️️
A. Blad
71'
Замена
Х. Галан
️️️️
Б. Новак
Замена
М. Вдовяк
️️️️
К. Шмит
68'
Замена
P. Kusztal
️️️️
T. Makowski
68'
Замена
A. Radwanski
️️️️
M. Mróz
54'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заглембе
30
Доминик Гладун
ВР
13
Mateusz Grzybek
ЦЗ
5
Aleks Ławniczak
ЦЗ
31
Igor Orlikowski
ЦЗ
8
Дамьян Дабровски
(К)
ЦП
6
Tomasz Makowski
ЦП
21
Томаш Пенько
ЦП
7
Marek Mróz
ЦП
3
Луиш Мата
ЦФ
7
Каетан Шмит
ЦФ
10
Вацлав Сейк
ЦФ
Главный тренер
Вальдемар Форналик
ГКС Катовице
1
Dawid Kudła
ВР
4
Аркадиуш Ендрых
(К)
ЦЗ
6
Lukas Klemenz
ЦЗ
16
G. Rogala
ЦЗ
2
Мартен Кууск
ЦЗ
23
Марчин Василевский
ЦП
6
O. Repka
ЦП
77
Матеуш Ковальчик
ЦП
27
Бартош Новак
АП
11
A. Blad
ЦФ
99
Адам Зрелак
ЦФ
Главный тренер
Рафал Горак
Заглембе
1
Jasmin Burić
ВР
2
Bartosz Kopacz
ЦЗ
2
Bartłomiej Kłudka
ЦЗ
26
Jakub Kolan
ЦЗ
7
Матеуш Вдовяк
ЛВ
11
Arkadiusz Wozniak
ЦП
15
Hubert Adamczyk
ЦП
17
Adam Radwanski
ЦП
23
Patryk Kusztal
ЦП
ГКС Катовице
13
Rafał Strączek
ВР
14
Aleksander Komor
ЦЗ
74
Якуб Антчак
ЛВ
17
M. Marzec
ЦП
10
M. Mak
ЦП
22
Себастьян Милевски
ЦФ
8
Хавьер Галан
ЦФ
18
Якуб Арак
ЦФ
99
S. Bergier
ЦФ
3-4-3
30
Гладун
13
5
31
8
Дабровски
21
Пенько
7
6
10
Сейк
7
Шмит
3
Мата
4-3-1-2
1
6
16
2
Кууск
4
Ендрых
23
Василевский
6
77
Ковальчик
27
Новак
99
Зрелак
11
3
Мата
2
2
3
Мата
21
Пенько
15
15
21
Пенько
7
17
17
7
6
23
23
6
7
Шмит
7
Вдовяк
7
Вдовяк
7
Шмит
11
17
17
11
77
Ковальчик
22
Милевски
22
Милевски
77
Ковальчик
27
Новак
8
Галан
8
Галан
27
Новак
99
Зрелак
18
Арак
18
Арак
99
Зрелак
16
99
99
16
Остались в запасе
Заглембе
ГКС Катовице
1
Jasmin Burić
ВР
2
Bartosz Kopacz
ЦЗ
26
Jakub Kolan
ЦЗ
11
Arkadiusz Wozniak
ЦП
Главный тренер
Вальдемар Форналик
13
Rafał Strączek
ВР
14
Aleksander Komor
ЦЗ
10
M. Mak
ЦП
74
Якуб Антчак
ЛВ
Главный тренер
Рафал Горак
Остались в запасе
1
Jasmin Burić
ВР
2
Bartosz Kopacz
ЦЗ
26
Jakub Kolan
ЦЗ
11
Arkadiusz Wozniak
ЦП
Остались в запасе
13
Rafał Strączek
ВР
14
Aleksander Komor
ЦЗ
10
M. Mak
ЦП
74
Якуб Антчак
ЛВ
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Главный тренер
Рафал Горак
Статистика матча Заглембе - ГКС Катовице
1
Всего ударов по воротам
9
21
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
3
8
Нарушения
11
7
Офсайды
0
1
Количество передач
391
404
Сейвы
6
2
Точность передач %
71
78
Удары мимо ворот
5
9
Блокированные удары
0
6
Удары из пределов штрафной
7
17
Удары из-за пределов штрафной
2
4
Матчи команд
Заглембе
Польша. Экстракласа, 17 тур
Заглембе
- : -
04.12.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 16 тур
Видзев
2 : 0
28.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 15 тур
Заглембе
2 : 0
21.11.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 13 тур
Заглембе
1 : 0
02.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 12 тур
Мотор Люблин
2 : 2
23.10.2026
Заглембе
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 17 тур
ГКС Катовице
- : -
05.12.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Шленск
0 : 3
28.11.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
0 : 1
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Ягеллония
1 : 0
08.11.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 13 тур
ГКС Катовице
3 : 2
31.10.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 12 тур
Корона
1 : 0
24.10.2026
ГКС Катовице
Информация о матче
Главный судья:
Wojciech Myc, Poland
Стадион:
KGHM Zagłębie Arena, Lubin
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