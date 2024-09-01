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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Ягеллония - Видзев
Ягеллония - Видзев: обзор матча 01 сентября 2024
Ягеллония
01.09.2024, воскресенье, 21:15
Польша. Экстракласа, 7 тур
1 : 0
Завершен
Видзев
2'
А. Пулулу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ягеллония - Видзев
90'
+3
Желтая карточка
С. Керк
Замена
М. Листковски
️️️️
Х. Имас
90'
+2
Замена
Д. Стойинович
️️️️
М. Сачек
90'
+2
90'
+1
Замена
L. da Silva
️️️️
К. Хайризи
Желтая карточка
М. Сачек
81'
78'
Замена
С. Керк
️️️️
M. Hanousek
77'
Желтая карточка
M. Hanousek
Замена
Л. Диаби-Фадига
️️️️
А. Пулулу
76'
Замена
Нене
️️️️
J. Kubicki
76'
Замена
К. Хансен
️️️️
Д. Чурлинов
65'
62'
Замена
Х. Гонг
️️️️
K. Cybulski
62'
Замена
A. Klimek
️️️️
J. Łukowski
46'
Замена
Ю. Шеху
️️️️
J. Sypek
44'
Желтая карточка
Р. Гикевич
44'
Вторая желтая
F. Álvarez
43'
Желтая карточка
J. Sypek
40'
Желтая карточка
К. Хайризи
35'
Желтая карточка
F. Álvarez
ГОЛ! 1:0!
А. Пулулу
Пас отдал
M. Villar Miki
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ягеллония
1
Макс Стриек
ВР
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
72
Матеуш Скшипчак
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
21
Дарко Чурлинов
ЛВ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
6
Тарас Романчук
(К)
ОП
14
Jarosław Kubicki
ЦП
11
Хесус Имас
АП
23
Miguel Villar Miki
ЦФ
26
Адриан Дигес
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Видзев
12
Рафал Гикевич
ВР
4
Mateusz Żyro
ЦЗ
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
2
Самуэль Козловски
ЦЗ
91
Marcel Krajewski
ЦЗ
15
Имад Рондич
ЦП
78
Kamil Cybulski
ЦП
14
Jakub Łukowski
ЦП
25
M. Hanousek
(К)
ЦП
10
Fran Álvarez
ЦП
7
Jakub Sypek
ЦФ
Главный тренер
Януш Недзвидц
Ягеллония
12
Miłosz Piekutowski
ВР
3
Душан Стойинович
ЦЗ
16
Jetmir Haliti
ЦЗ
99
Кристоффер Хансен
ЛВ
10
Орельен Нгуямба
ОП
18
Нене
ЦП
71
Szymon Stypulkowski
ЦП
29
Марчин Листковски
ЦФ
80
Ламин Диаби-Фадига
ЦФ
Видзев
33
Jan Krzywański
ВР
62
Лирим Кастрати
ЦЗ
6
Юлиан Шеху
ОП
37
Себастьян Керк
ЦП
7
Antoni Klimek
ЦП
18
Хилари Гонг
ПВ
15
Luís da Silva
ЦФ
44
N. Diliberto
ЦФ
9
Hubert Sobol
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Стриек
8
Моутинью
72
Скшипчак
61
Сачек
6
Романчук
14
9
Пулулу
11
Имас
21
Чурлинов
26
Дигес
23
4-5-1
12
Гикевич
28
Хайризи
2
Козловски
91
4
15
Рондич
14
25
10
78
7
61
Сачек
3
Стойинович
3
Стойинович
61
Сачек
14
18
Нене
18
Нене
14
21
Чурлинов
99
Хансен
99
Хансен
21
Чурлинов
11
Имас
29
Листковски
29
Листковски
11
Имас
9
Пулулу
80
Диаби-Фадига
80
Диаби-Фадига
9
Пулулу
7
6
Шеху
6
Шеху
7
25
37
Керк
37
Керк
25
14
7
7
14
78
18
Гонг
18
Гонг
78
28
Хайризи
15
15
28
Хайризи
Остались в запасе
Ягеллония
Видзев
12
Miłosz Piekutowski
ВР
16
Jetmir Haliti
ЦЗ
10
Орельен Нгуямба
ОП
71
Szymon Stypulkowski
ЦП
Главный тренер
Адриан Семенец
33
Jan Krzywański
ВР
62
Лирим Кастрати
ЦЗ
44
N. Diliberto
ЦФ
9
Hubert Sobol
ЦФ
Главный тренер
Януш Недзвидц
Остались в запасе
12
Miłosz Piekutowski
ВР
16
Jetmir Haliti
ЦЗ
10
Орельен Нгуямба
ОП
71
Szymon Stypulkowski
ЦП
Остались в запасе
33
Jan Krzywański
ВР
62
Лирим Кастрати
ЦЗ
44
N. Diliberto
ЦФ
9
Hubert Sobol
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Главный тренер
Януш Недзвидц
Статистика матча Ягеллония - Видзев
1
1
6
Всего ударов по воротам
12
10
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
6
Угловые удары
4
9
Нарушения
12
9
Офсайды
4
0
Количество передач
500
369
Сейвы
3
3
Точность передач %
87
82
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
2
5
Матчи команд
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ягеллония
- : -
29.11.2026
Радомяк
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
26.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 15 тур
Краковия
3 : 1
21.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 14 тур
Ягеллония
1 : 0
08.11.2026
ГКС Катовице
Лига Европы, 4 тур
Левски
1 : 0
05.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 13 тур
Вечиста
1 : 3
31.10.2026
Ягеллония
Видзев
Польша. Экстракласа, 17 тур
Краковия
- : -
05.12.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 16 тур
Видзев
2 : 0
28.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 15 тур
Ракув
3 : 1
22.11.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 14 тур
Видзев
3 : 0
07.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 13 тур
ГКС Катовице
3 : 2
31.10.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 12 тур
Видзев
1 : 1
23.10.2026
Гурник
Информация о матче
Главный судья:
Tomasz Kwiatkowski, Poland
Стадион:
Bialystok City Stadium, Bialystok
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