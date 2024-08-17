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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Заглембе - Лех
Заглембе - Лех: обзор матча 17 августа 2024
Заглембе
17.08.2024, суббота, 18:30
Польша. Экстракласа, 5 тур
0 : 1
Завершен
Лех
19'
А. Соуза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Заглембе - Лех
90'
+6
Желтая карточка
М. Гургуль
85'
Замена
Б. Фиабема
️️️️
М. Ишак
Замена
A. Wozniak
️️️️
M. Mróz
81'
Желтая карточка
A. Radwanski
79'
Замена
B. Kopacz
️️️️
P. Kusztal
69'
Замена
К. Шмит
️️️️
М. Вдовяк
69'
64'
Замена
Д. Хотич
️️️️
А. Голизаде
64'
Замена
Ф. Ягелло
️️️️
А. Козубал
Замена
B. Kłudka
️️️️
M. Grzybek
60'
50'
Желтая карточка
Ж. Перейра
46'
Замена
М. Пингот
️️️️
А. Милич
46'
Замена
Д. Хаканс
️️️️
А. Ба Луа
Замена
В. Сейк
️️️️
D. Kurminowski
46'
Желтая карточка
M. Grzybek
45'
+1
27'
Желтая карточка
А. Ба Луа
19'
ГОЛ! 0:1!
А. Соуза
Пас отдал
А. Голизаде
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заглембе
30
Доминик Гладун
ВР
13
Mateusz Grzybek
ЦЗ
31
Igor Orlikowski
ЦЗ
5
Aleks Ławniczak
(К)
ЦЗ
7
Матеуш Вдовяк
ЛВ
7
Marek Mróz
ЦП
17
Adam Radwanski
ЦП
6
Tomasz Makowski
ЦП
23
Patryk Kusztal
ЦП
91
D. Kurminowski
ЦФ
3
Луиш Мата
ЦФ
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Лех
41
Бартош Мрозек
ВР
3
Алекс Дуглас
ЦЗ
16
Антонио Милич
ЦЗ
15
Михал Гургуль
ЦЗ
2
Жоэль Перейра
ПЗ
43
Антони Козубал
ОП
22
Радослав Муравски
ЦП
77
Афонсу Соуза
АП
8
Али Голизаде
ПВ
50
Адриэль Ба Луа
ПВ
9
Микаэль Ишак
(К)
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Заглембе
1
Jasmin Burić
ВР
2
Bartosz Kopacz
ЦЗ
2
Bartłomiej Kłudka
ЦЗ
11
Arkadiusz Wozniak
ЦП
39
Filip Kocaba
ЦП
10
Вацлав Сейк
ЦФ
7
Каетан Шмит
ЦФ
Лех
1
Филип Беднарек
ВР
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
11
Даниэль Хаканс
ЛВ
5
Элиас Андерссон
ЦП
24
Филип Ягелло
ЦП
10
Дино Хотич
ЦП
26
Ian Hoffman
ЦФ
18
Брайан Фиабема
ЦФ
18
Филип Шимчак
ЦФ
3-4-1-2
30
Гладун
13
31
5
7
6
23
17
7
Вдовяк
3
Мата
91
4-1-1-3-1
41
Мрозек
2
Перейра
16
Милич
15
Гургуль
3
Дуглас
43
Козубал
22
Муравски
50
Ба Луа
77
Соуза
8
Голизаде
9
Ишак
23
2
2
23
13
2
2
13
7
11
11
7
91
10
Сейк
10
Сейк
91
7
Вдовяк
7
Шмит
7
Шмит
7
Вдовяк
16
Милич
55
Пингот
55
Пингот
16
Милич
43
Козубал
24
Ягелло
24
Ягелло
43
Козубал
8
Голизаде
10
Хотич
10
Хотич
8
Голизаде
50
Ба Луа
11
Хаканс
11
Хаканс
50
Ба Луа
9
Ишак
18
Фиабема
18
Фиабема
9
Ишак
Остались в запасе
Заглембе
Лех
1
Jasmin Burić
ВР
39
Filip Kocaba
ЦП
Главный тренер
Вальдемар Форналик
1
Филип Беднарек
ВР
5
Элиас Андерссон
ЦП
26
Ian Hoffman
ЦФ
18
Филип Шимчак
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Остались в запасе
1
Jasmin Burić
ВР
39
Filip Kocaba
ЦП
Остались в запасе
1
Филип Беднарек
ВР
5
Элиас Андерссон
ЦП
26
Ian Hoffman
ЦФ
18
Филип Шимчак
ЦФ
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Статистика матча Заглембе - Лех
2
3
Всего ударов по воротам
19
13
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
3
3
Нарушения
11
11
Офсайды
1
3
Количество передач
420
502
Сейвы
1
7
Точность передач %
82
84
Удары мимо ворот
8
7
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
11
10
Удары из-за пределов штрафной
8
3
Матчи команд
Заглембе
Польша. Экстракласа, 17 тур
Заглембе
- : -
04.12.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 16 тур
Видзев
2 : 0
28.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 15 тур
Заглембе
2 : 0
21.11.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 13 тур
Заглембе
1 : 0
02.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 12 тур
Мотор Люблин
2 : 2
23.10.2026
Заглембе
Лех
Польша. Экстракласа, 16 тур
Лех
- : -
29.11.2026
Погонь
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
0 : 1
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 13 тур
Лех
3 : 1
31.10.2026
Висла
Информация о матче
Главный судья:
Malec Pawel, Poland
Стадион:
KGHM Zagłębie Arena, Lubin
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