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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Гурник - Ракув
Гурник - Ракув: обзор матча 18 августа 2024
Гурник
18.08.2024, воскресенье, 21:15
Польша. Экстракласа, 5 тур
0 : 0
Завершен
Ракув
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гурник - Ракув
90'
+4
Желтая карточка
Г. Берггрен
Желтая карточка
Р. Яницки
90'
+3
Желтая карточка
Н. Войтушек
90'
+3
85'
Замена
Б. Ледерман
️️️️
В. Кочергин
Замена
F. Nascimento
️️️️
P. Hellebrand
81'
Замена
P. Olkowski
️️️️
Т. Исмахил
81'
71'
Замена
Й. Брюнес
️️️️
P. Makuch
65'
Замена
Л. Лабру
️️️️
A.
Замена
С. Козуки
️️️️
А. Букса
55'
Замена
D. Szala
️️️️
M. Sanchez
55'
46'
Замена
М. Рундич
️️️️
К. Пестка
46'
Замена
D. Drachal
️️️️
Э. Отиено
45'
+1
Желтая карточка
Ф. Тудор
34'
Желтая карточка
К. Пестка
Замена
Н. Войтушек
️️️️
L. Podolski
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гурник
2
Manu Sanchez
ЦЗ
26
Рафал Яницки
ЦЗ
20
Хосема
ЦЗ
13
Эрик Янжа
(К)
ЦЗ
26
Damian Rasak
ЦП
18
P. Hellebrand
ЦП
10
Lukas Podolski
ЦП
17
Kamil Lukoszek
ЦП
25
Michał Szromnik
ЦФ
21
Александер Букса
ЦФ
88
Таофик Исмахил
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
Ракув
1
Каспер Треловски
ВР
33
Камил Пестка
ЛЗ
26
Эрик Отиено
ЛЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
20
Жеан Карлос
ЛВ
5
Густав Берггрен
ОП
10
Владислав Кочергин
ЦП
7
Фран Тудор
(К)
ПП
9
Patryk Makuch
ЦФ
17
Анте Крнак
ЦФ
11
Adriano
ЦФ
Главный тренер
Давид Шварга
Гурник
1
Filip Majchrowicz
ВР
2
Dominik Szala
ЦЗ
3
Kryspin Szczesniak
ЦЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
15
Норберт Войтушек
ЦП
14
Aleksander Tobolik
ЦП
23
Filipe Nascimento
ЦП
41
Соичиро Козуки
ПВ
Ракув
12
Душан Куцяк
ВР
3
Милан Рундич
ЦЗ
80
Матей Родин
ЦЗ
8
Бен Ледерман
ЦП
8
Dawid Drachal
ЦП
88
Петер Барат
ЦП
11
Jakub Myszor
ЦП
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
4-4-3
2
20
Хосема
13
Янжа
26
Яницки
26
10
17
18
88
Исмахил
21
Букса
25
3-1-2-1-3
1
Треловски
33
Пестка
4
Сварнас
26
Отиено
5
Берггрен
7
Тудор
10
Кочергин
20
Карлос
11
17
Крнак
9
2
2
2
2
88
Исмахил
16
16
88
Исмахил
10
15
Войтушек
15
Войтушек
10
18
23
23
18
21
Букса
41
Козуки
41
Козуки
21
Букса
33
Пестка
3
Рундич
3
Рундич
33
Пестка
10
Кочергин
8
Ледерман
8
Ледерман
10
Кочергин
26
Отиено
8
8
26
Отиено
9
14
Брюнес
14
Брюнес
9
11
7
Лабру
7
Лабру
11
Остались в запасе
Гурник
Ракув
1
Filip Majchrowicz
ВР
3
Kryspin Szczesniak
ЦЗ
14
Aleksander Tobolik
ЦП
Главный тренер
Ян Урбан
12
Душан Куцяк
ВР
80
Матей Родин
ЦЗ
88
Петер Барат
ЦП
11
Jakub Myszor
ЦП
Главный тренер
Давид Шварга
Остались в запасе
1
Filip Majchrowicz
ВР
3
Kryspin Szczesniak
ЦЗ
14
Aleksander Tobolik
ЦП
Остались в запасе
12
Душан Куцяк
ВР
80
Матей Родин
ЦЗ
88
Петер Барат
ЦП
11
Jakub Myszor
ЦП
Главный тренер
Ян Урбан
Главный тренер
Давид Шварга
Статистика матча Гурник - Ракув
2
3
Всего ударов по воротам
10
16
Удары в створ
0
5
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
4
Нарушения
6
12
Офсайды
1
2
Количество передач
508
452
Сейвы
5
0
Точность передач %
85
87
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
4
10
Удары из-за пределов штрафной
6
6
Матчи команд
Гурник
Польша. Экстракласа, 17 тур
Погонь
- : -
06.12.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 16 тур
Гурник
3 : 2
27.11.2026
Висла Плоцк
Польша. Экстракласа, 15 тур
Заглембе
2 : 0
21.11.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 14 тур
Гурник
2 : 1
07.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Видзев
1 : 1
23.10.2026
Гурник
Ракув
Польша. Экстракласа, 17 тур
Радомяк
- : -
06.12.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ракув
1 : 2
27.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 15 тур
Ракув
3 : 1
22.11.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Висла
2 : 1
24.10.2026
Ракув
Информация о матче
Главный судья:
Lukasz Kuzma, Poland
Стадион:
Stadion im. Ernesta Pohla, Zabrze
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