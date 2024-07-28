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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Корона - Легия
Корона - Легия: обзор матча 28 июля 2024
Корона
28.07.2024, воскресенье, 21:15
Польша. Экстракласа, 2 тур
0 : 1
Завершен
Легия
74'
Лукиньяс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Корона - Легия
Замена
D. Bak
️️️️
M. Pieczek
90'
82'
Замена
И. Стрзалек
️️️️
Лукиньяс
76'
Замена
П. Кун
️️️️
Р. Винагре
Замена
P. Nuno
️️️️
M. Remacle
75'
Замена
Е. Шикавка
️️️️
A. Dalmau
75'
74'
ГОЛ! 0:1!
Лукиньяс
Пас отдал
Р. Винагре
Замена
D. Błanik
️️️️
В. Длугош
64'
60'
Желтая карточка
Я. Зиолковски
59'
Замена
Ю. Челхака
️️️️
К. Гонсалвеш
59'
Замена
Т. Пекхарт
️️️️
Б. Крамер
59'
Замена
К. Чодина
️️️️
П. Вшолек
Желтая карточка
M. Fornalczyk
41'
41'
Желтая карточка
П. Вшолек
34'
Желтая карточка
К. Гонсалвеш
Желтая карточка
M. Trojak
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Корона
1
Ксавье Деконски
ВР
11
Konrad Matuszewski
ЦЗ
66
Miłosz Trojak
ЦЗ
8
Martin Remacle
ЦП
18
Yoav Hofmeister
ЦП
6
Marcel Pieczek
ЦП
71
Виктор Длугош
ПВ
9
Adrian Dalmau
ЦФ
7
Mariusz Fornalczyk
ЦФ
4
Piotr Malarczyk
(К)
ЦФ
Главный тренер
Камил Кузера
Легия
25
Каспер Тобиаш
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
3
Стив Капуади
ЦЗ
4
Ян Зиолковски
ЦЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
5
Клауде Гонсалвеш
ОП
67
Бартош Капустка
(К)
АП
82
Лукиньяс
АП
22
Павел Вшолек
ПВ
9
Блаж Крамер
ЦФ
28
Марк Гуал
ЦФ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Корона
87
Rafal Mamla
ВР
9
Евгений Шикавка
ЦП
13
Miłosz Strzeboński
ЦП
27
Pedro Nuno
ЦП
7
Dawid Błanik
ЦП
99
Daniel Bak
ЦФ
Легия
87
Габриэль Кобыляк
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
23
Патрик Кун
ЛП
8
Рафал Августиняк
ОП
11
Каспер Чодина
ЦП
16
Юрген Челхака
ЦП
86
Игор Стрзалек
АП
19
Migouel Alfarela
ЦФ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
2-3-1-3
1
Деконски
11
66
8
18
6
71
Длугош
4
7
9
4-1-3-2
25
Тобиаш
3
Капуади
4
Зиолковски
12
Панков
19
Винагре
5
Гонсалвеш
22
Вшолек
82
Лукиньяс
67
Капустка
28
Гуал
9
Крамер
9
9
Шикавка
9
Шикавка
9
8
27
27
8
71
Длугош
7
7
71
Длугош
6
99
99
6
19
Винагре
23
Кун
23
Кун
19
Винагре
22
Вшолек
11
Чодина
11
Чодина
22
Вшолек
5
Гонсалвеш
16
Челхака
16
Челхака
5
Гонсалвеш
82
Лукиньяс
86
Стрзалек
86
Стрзалек
82
Лукиньяс
9
Крамер
17
Пекхарт
17
Пекхарт
9
Крамер
Остались в запасе
Корона
Легия
87
Rafal Mamla
ВР
13
Miłosz Strzeboński
ЦП
Главный тренер
Камил Кузера
87
Габриэль Кобыляк
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
8
Рафал Августиняк
ОП
19
Migouel Alfarela
ЦФ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Остались в запасе
87
Rafal Mamla
ВР
13
Miłosz Strzeboński
ЦП
Остались в запасе
87
Габриэль Кобыляк
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
8
Рафал Августиняк
ОП
19
Migouel Alfarela
ЦФ
Главный тренер
Камил Кузера
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Статистика матча Корона - Легия
2
3
Всего ударов по воротам
7
10
Удары в створ
0
2
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
2
1
Нарушения
13
22
Офсайды
3
0
Количество передач
371
456
Сейвы
1
0
Точность передач %
73
79
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
3
8
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Матчи команд
Корона
Польша. Экстракласа, 16 тур
Корона
- : -
30.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Пяст
2 : 0
20.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 14 тур
Корона
0 : 2
07.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Заглембе
1 : 0
02.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 12 тур
Корона
1 : 0
24.10.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 11 тур
Лех
6 : 1
18.10.2026
Корона
Легия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Легия
- : -
29.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
0 : 1
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Информация о матче
Главный судья:
Karol Arys, Poland
Стадион:
Suzuki Arena, Kielce
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