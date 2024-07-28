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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Заглембе - Погонь
Заглембе - Погонь: обзор матча 28 июля 2024
Заглембе
28.07.2024, воскресенье, 15:45
Польша. Экстракласа, 2 тур
2 : 2
Завершен
Погонь
19'
Т. Пенько
28'
D. Kurminowski (П)
17'
Э. Кулурис
83'
P. Paryzek
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Заглембе - Погонь
90'
+5
Желтая карточка
R. Kurzawa
90'
+2
Замена
Д. Лончар
️️️️
M. Malec
90'
+2
Замена
O. Korczakowski
️️️️
В. Бичахчян
83'
ГОЛ! 2:2!
P. Paryzek
Пас отдал
К. Гросицки
Замена
P. Kusztal
️️️️
Т. Пенько
78'
77'
Замена
P. Paryzek
️️️️
A. Gorgon
69'
Замена
L. Borges
️️️️
Л. Кутрис
Замена
В. Сейк
️️️️
D. Kurminowski
69'
39'
Желтая карточка
Л. Вальквист
ГОЛ с пенальти! 2:1!
D. Kurminowski
28'
ГОЛ! 1:1!
Т. Пенько
Пас отдал
М. Вдовяк
19'
17'
ГОЛ! 0:1!
Э. Кулурис
Пас отдал
К. Гросицки
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заглембе
30
Доминик Гладун
ВР
13
Mateusz Grzybek
ЦЗ
31
Igor Orlikowski
ЦЗ
5
Aleks Ławniczak
ЦЗ
7
Матеуш Вдовяк
ЛВ
6
Tomasz Makowski
ЦП
8
Дамьян Дабровски
(К)
ЦП
21
Томаш Пенько
ЦП
7
Marek Mróz
ЦП
3
Луиш Мата
ЦФ
91
D. Kurminowski
ЦФ
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Погонь
77
Валентин Кожокару
ВР
33
Леонардо Кутрис
ЛЗ
28
Линус Вальквист
ЦЗ
11
Камил Гросицки
(К)
ЛП
19
Kacper Łukasiak
ЦП
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
21
Ваган Бичахчян
ЦП
44
Mariusz Malec
ЦФ
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
20
Alexander Gorgon
ЦФ
23
Benedikt Zech
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
Заглембе
1
Jasmin Burić
ВР
2
Bartłomiej Kłudka
ЦЗ
16
Kacper Lepczyński
ЦЗ
17
Adam Radwanski
ЦП
44
Marcel Regula
ЦП
11
Arkadiusz Wozniak
ЦП
23
Patryk Kusztal
ЦП
39
Filip Kocaba
ЦП
10
Вацлав Сейк
ЦФ
Погонь
31
Krzysztof Kamiński
ВР
22
Даниэль Лончар
ЦЗ
27
Olaf Korczakowski
ЦП
16
João Gamboa
ЦП
8
Rafał Kurzawa
ЦП
17
Jakub Lis
ЦП
4
Leonardo Borges
ЦФ
61
Kacper Smolinski
ЦФ
42
Patryk Paryzek
ЦФ
3-4-1-2
30
Гладун
13
31
5
6
21
Пенько
7
8
Дабровски
7
Вдовяк
91
3
Мата
2-4-4
77
Кожокару
28
Вальквист
33
Кутрис
19
6
Ульвестад
21
Бичахчян
11
Гросицки
23
20
9
Кулурис
44
21
Пенько
23
23
21
Пенько
91
10
Сейк
10
Сейк
91
44
22
Лончар
22
Лончар
44
21
Бичахчян
27
27
21
Бичахчян
33
Кутрис
4
4
33
Кутрис
20
42
42
20
Остались в запасе
Заглембе
Погонь
1
Jasmin Burić
ВР
2
Bartłomiej Kłudka
ЦЗ
16
Kacper Lepczyński
ЦЗ
17
Adam Radwanski
ЦП
44
Marcel Regula
ЦП
11
Arkadiusz Wozniak
ЦП
39
Filip Kocaba
ЦП
Главный тренер
Вальдемар Форналик
31
Krzysztof Kamiński
ВР
16
João Gamboa
ЦП
8
Rafał Kurzawa
ЦП
17
Jakub Lis
ЦП
61
Kacper Smolinski
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
Остались в запасе
1
Jasmin Burić
ВР
2
Bartłomiej Kłudka
ЦЗ
16
Kacper Lepczyński
ЦЗ
17
Adam Radwanski
ЦП
44
Marcel Regula
ЦП
11
Arkadiusz Wozniak
ЦП
39
Filip Kocaba
ЦП
Остались в запасе
31
Krzysztof Kamiński
ВР
16
João Gamboa
ЦП
8
Rafał Kurzawa
ЦП
17
Jakub Lis
ЦП
61
Kacper Smolinski
ЦФ
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Главный тренер
Йенс Густафссон
Статистика матча Заглембе - Погонь
2
Всего ударов по воротам
7
20
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
28
72
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
2
8
Нарушения
10
10
Офсайды
2
1
Количество передач
287
752
Сейвы
4
0
Точность передач %
76
90
Удары мимо ворот
2
9
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
4
17
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Матчи команд
Заглембе
Польша. Экстракласа, 17 тур
Заглембе
- : -
04.12.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 16 тур
Видзев
2 : 0
28.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 15 тур
Заглембе
2 : 0
21.11.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 13 тур
Заглембе
1 : 0
02.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 12 тур
Мотор Люблин
2 : 2
23.10.2026
Заглембе
Погонь
Польша. Экстракласа, 16 тур
Лех
- : -
29.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 15 тур
Погонь
1 : 2
20.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 14 тур
Видзев
3 : 0
07.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Погонь
4 : 3
24.10.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 11 тур
ГКС Катовице
0 : 1
17.10.2026
Погонь
Информация о матче
Главный судья:
Malec Pawel, Poland
Стадион:
KGHM Zagłębie Arena, Lubin
Посещаемость:
7358
Новости команд
Все
Заглембе
Погонь
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