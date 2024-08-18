Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Германия. Кубок
Динамо Дрезден - Фортуна
Динамо Дрезден - Фортуна: обзор матча 18 августа 2024
Динамо Дрезден
18.08.2024, воскресенье, 19:00
Германия. Кубок, 1/32 финала
2 : 0
Завершен
Фортуна
18'
C. Daferner
68'
R. Meißner
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Дрезден - Фортуна
Замена
L. Bünning
️️️️
R. Meißner
88'
Замена
J. H. Marx
️️️️
T. Menzel
88'
85'
Желтая карточка
А. Танака
Желтая карточка
J. Lemmer
82'
Желтая карточка
A. Casar
81'
81'
Желтая карточка
Ф. Клаус
74'
Желтая карточка
J. de Wijs
Замена
J. Oehmichen
️️️️
V. Sapina
72'
Замена
S. Kutschke
️️️️
C. Daferner
72'
72'
Замена
Н. Мбамба
️️️️
М. Соботтка
72'
Замена
Д. Ястржембски
️️️️
E. Iyoha
ГОЛ! 2:0!
R. Meißner
Пас отдал
О. Батиста Майер
68'
Замена
О. Батиста Майер
️️️️
N. Hauptmann
66'
55'
Желтая карточка
М. Соботтка
ГОЛ! 1:0!
C. Daferner
Пас отдал
N. Hauptmann
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Дрезден
1
Tim Schreiber
ВР
29
Lukas Boeder
ЦЗ
15
Claudio Kammerknecht
ЦЗ
16
Филип Хайзе
ЦЗ
10
Jakob Lemmer
ЦП
33
Christoph Daferner
ЦФ
11
Robin Meißner
ЦФ
27
Niklas Hauptmann
(К)
ЦФ
41
V. Sapina
ЦФ
8
Tony Menzel
ЦФ
8
Aljaž Casar
ЦФ
Главный тренер
Петер Немет
Фортуна
33
Флориан Кастенмайер
ВР
30
Jordy de Wijs
ЦЗ
15
Tim Christopher Oberdorf
ЦЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
11
Tim Rossmann
ЦП
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
22
Ао Танака
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
31
Марсель Соботтка
(К)
ЦП
8
Emmanuel Iyoha
ЦП
11
Йона Немец
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
Динамо Дрезден
14
David Kubatta
ЦЗ
23
Lars Bünning
ЦЗ
25
Jonas Oehmichen
ЦП
30
Stefan Kutschke
ЦП
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
37
Daniel Mesenhöler
ЦФ
26
J. H. Marx
ЦФ
13
Дмитрий Богданов
ЦФ
Фортуна
13
Robert Kwasigroch
ВР
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
2
Joshua Quarshie
ЦЗ
34
Николя Гавори
ЦЗ
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
22
Danny Schmidt
ЦП
17
Дженан Пейчинович
ЦФ
3-1-5
1
29
15
16
Хайзе
10
27
8
8
41
11
3-5-1-1
33
Кастенмайер
30
15
25
Циммерманн
8
Йоуханнессон
30
Клаус
31
Соботтка
8
22
Танака
11
11
Немец
11
23
23
11
41
25
25
41
33
30
30
33
27
7
Батиста Майер
7
Батиста Майер
27
8
26
26
8
31
Соботтка
72
Мбамба
72
Мбамба
31
Соботтка
8
27
Ястржембски
27
Ястржембски
8
Остались в запасе
Динамо Дрезден
Фортуна
14
David Kubatta
ЦЗ
37
Daniel Mesenhöler
ЦФ
13
Дмитрий Богданов
ЦФ
Главный тренер
Петер Немет
13
Robert Kwasigroch
ВР
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
2
Joshua Quarshie
ЦЗ
34
Николя Гавори
ЦЗ
22
Danny Schmidt
ЦП
17
Дженан Пейчинович
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
Остались в запасе
14
David Kubatta
ЦЗ
37
Daniel Mesenhöler
ЦФ
13
Дмитрий Богданов
ЦФ
Остались в запасе
13
Robert Kwasigroch
ВР
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
2
Joshua Quarshie
ЦЗ
34
Николя Гавори
ЦЗ
22
Danny Schmidt
ЦП
17
Дженан Пейчинович
ЦФ
Главный тренер
Петер Немет
Главный тренер
Уве Реслер
Статистика матча Динамо Дрезден - Фортуна
2
4
Всего ударов по воротам
27
13
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
5
5
Нарушения
9
11
Офсайды
1
2
Количество передач
437
488
Сейвы
3
4
Точность передач %
84
84
Удары мимо ворот
14
3
Блокированные удары
8
5
Удары из пределов штрафной
16
5
Удары из-за пределов штрафной
11
8
Матчи команд
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/8 финала
Штутгарт
- : -
01.12.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Динамо Дрезден
2 : 1
28.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
2 : 2
22.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Фортуна
Германия. Третья Лига, 16 тур
Фортуна
- : -
05.12.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 15 тур
Вюрцбургер Кикерс
3 : 2
28.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Главный судья:
Саша Штегеманн
(Нидеркассель)
Стадион:
Rudolf-Harbig-Stadion, Dresden
Новости команд
Все
Динамо Дрезден
Фортуна
«Динамо Дрезден» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Динамо Дрезден» и «Шальке» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
В Германии 16-летний футболист погиб, искупавшись в озере
2024.08.01 16:40
«Бохум» сохранил место в Бундеслиге, отыгравшись после поражения 0:3
2024.05.28 08:17
1
Кубок Германии. «Байер» разгромил другой бывший клуб Булыкина (4:0) и вышел в финал
2024.04.03 23:35
«Динамо Дрезден» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Динамо Дрезден» и «Шальке» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Митрюшкин покинул дрезденское «Динамо» и стал свободным агентом
2022.06.01 13:20
1
Митрюшкин ищет новую команду, его приоритет – Европа
2022.05.26 15:54
Митрюшкин вылетел в 3-ю немецкую лигу с «Динамо» Дрезден. В 2013-м он выиграл юношеский Евро
2022.05.25 22:56
1
В Германии 16-летний футболист погиб, искупавшись в озере
2024.08.01 16:40
«Бохум» сохранил место в Бундеслиге, отыгравшись после поражения 0:3
2024.05.28 08:17
1
Кубок Германии. «Байер» разгромил другой бывший клуб Булыкина (4:0) и вышел в финал
2024.04.03 23:35
«Байер» – «Фортуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 апреля 2024
2024.04.03 10:33
«Байер» – «Фортуна»: прогноз на полуфинал Кубка Германии, 3 апреля
2024.04.03 09:34
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+