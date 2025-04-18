Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Вараждин - Хайдук
Вараждин - Хайдук: обзор матча 18 апреля 2025
Вараждин
18.04.2025, пятница, 19:45
Хорватия. Футбольная лига, 30 тур
1 : 1
Завершен
Хайдук
42'
М. Вук
49'
М. Ливайя (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вараждин - Хайдук
77'
Замена
B. Durdov
️️️️
М. Шего
75'
Желтая карточка
А. Саньянг
Замена
E. Alic
️️️️
A. Boršić
74'
Замена
М. Барач
️️️️
L. Škaričić
60'
Желтая карточка
M. Čuić
56'
49'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Ливайя
Желтая карточка
L. Škaričić
45'
+2
ГОЛ! 1:0!
М. Вук
42'
18'
Замена
Д. Мельняк
️️️️
Н. Русин
17'
Красная карточка
И. Диалло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вараждин
1
Oliver Zelenika
ВР
25
Antonio Boršić
ЦЗ
13
Mario Mladenovski
ЦЗ
23
Фране Маглица
ПЗ
7
Матей Вук
ЛВ
14
Jaime Sierra
ЦП
8
Tomislav Duvnjak
ЦП
20
Димитар Митровски
ПВ
22
Mate Antunović
ЦФ
22
Luka Mamić
ЦФ
4
Luka Škaričić
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
Хайдук
33
Тони Силич
ВР
5
Исмаэль Диалло
ЦЗ
21
Dominik Prpić
ЦЗ
32
Шимун Хргович
ЦЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
21
Рокас Пукштас
ЦП
7
Абдули Саньянг
ПВ
10
Марко Ливайя
ЦФ
26
Josip Elez
ЦФ
11
Мишель Шего
ЦФ
31
Назарий Русин
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Вараждин
21
Josip Silić
ВР
44
Матео Барач
ЦЗ
16
Novak Tepšić
ЦЗ
3
Vane Jovanov
ЦЗ
24
Mario Marina
ЦП
11
Jurica Poldrugač
ЦП
10
Mario Čuić
ЦФ
2
Enes Alic
ЦФ
Хайдук
99
Davyd Fesyuk
ВР
91
Ловре Калинич
ВР
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
36
Marino Skelin
ЦЗ
43
Niko Đolonga
ЦЗ
6
Михаэл Жапер
ОП
20
Anthony Kalik
ЦП
10
Филип Кровинович
ЦП
6
M. Capan
ЦП
28
Роко Брайкович
ПВ
34
Bruno Durdov
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
3-2-2-3
1
25
13
23
Маглица
14
8
7
Вук
20
Митровски
4
22
22
3-2-1-4
33
Силич
5
Диалло
21
32
Хргович
11
Ракитич
21
Пукштас
7
Саньянг
31
Русин
11
Шего
26
10
Ливайя
4
44
Барач
44
Барач
4
25
2
2
25
31
Русин
17
Мельняк
17
Мельняк
31
Русин
11
Шего
34
34
11
Шего
Остались в запасе
Вараждин
Хайдук
21
Josip Silić
ВР
16
Novak Tepšić
ЦЗ
3
Vane Jovanov
ЦЗ
24
Mario Marina
ЦП
11
Jurica Poldrugač
ЦП
10
Mario Čuić
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
28
Роко Брайкович
ПВ
99
Davyd Fesyuk
ВР
91
Ловре Калинич
ВР
36
Marino Skelin
ЦЗ
43
Niko Đolonga
ЦЗ
6
Михаэл Жапер
ОП
20
Anthony Kalik
ЦП
10
Филип Кровинович
ЦП
6
M. Capan
ЦП
7
Александар Трайковски
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
21
Josip Silić
ВР
16
Novak Tepšić
ЦЗ
3
Vane Jovanov
ЦЗ
24
Mario Marina
ЦП
11
Jurica Poldrugač
ЦП
10
Mario Čuić
ЦФ
Остались в запасе
28
Роко Брайкович
ПВ
99
Davyd Fesyuk
ВР
91
Ловре Калинич
ВР
36
Marino Skelin
ЦЗ
43
Niko Đolonga
ЦЗ
6
Михаэл Жапер
ОП
20
Anthony Kalik
ЦП
10
Филип Кровинович
ЦП
6
M. Capan
ЦП
7
Александар Трайковски
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Вараждин - Хайдук
2
1
1
Всего ударов по воротам
16
13
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
7
5
Нарушения
14
5
Офсайды
1
1
Количество передач
504
242
Сейвы
2
3
Точность передач %
84
70
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
6
6
Матчи команд
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Вараждин
- : -
06.12.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Истра 1961
2 : 1
27.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Рудеш
0 : 2
21.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Риека
1 : 1
01.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Вараждин
1 : 2
24.10.2026
Славен Белупо
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Славен Белупо
- : -
05.12.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Хайдук
4 : 1
29.11.2026
Рудеш
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
0 : 2
26.11.2026
Сент-Труйден
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Локомотива
1 : 2
21.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Осиек
0 : 1
08.11.2026
Хайдук
Лига конференций, 3 тур
Линкольн
1 : 0
05.11.2026
Хайдук
Информация о матче
Главный судья:
Ante Culina, Croatia
Стадион:
Stadion Varteks, Varaždin
Новости команд
Все
Вараждин
Хайдук
Лига Конференций: шансы «Хайдука» и «Сент-Труйдена» на победу в матче 4-го тура
26 ноября
Лига Конференций: шансы «Линкольна» и «Хайдука» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Туна» и «Хайдука Сплит» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Хайдук» – «Аякс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Лига конференций: шансы «Хайдука» и «Аякса» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
«Вараждин» – «Санта Клара»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 6.00
2025.07.23 10:29
Модрич подписал контракт с хорватским «Вараждином»
2017.07.03 20:32
1
Лига Конференций: шансы «Хайдука» и «Сент-Труйдена» на победу в матче 4-го тура
26 ноября
Лига Конференций: шансы «Линкольна» и «Хайдука» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Туна» и «Хайдука Сплит» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Хайдук» – «Аякс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Лига конференций: шансы «Хайдука» и «Аякса» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+