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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Динамо Загреб - Локомотива
Динамо Загреб - Локомотива: обзор матча 15 марта 2025
Динамо Загреб
15.03.2025, суббота, 19:30
Хорватия. Футбольная лига, 26 тур
3 : 0
Завершен
Локомотива
14'
К. Теофил-Катерин
34'
Л. Стойкович
61'
В. Канга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Загреб - Локомотива
Желтая карточка
Х. Кордоба
89'
Замена
С. Куленович
️️️️
М. Батурина
77'
Пенальти не реализован!
Б. Петкович
76'
73'
Желтая карточка
Д. Колингер
Замена
Х. Кордоба
️️️️
Й. Мишич
69'
Замена
Б. Петкович
️️️️
В. Канга
69'
ГОЛ! 3:0!
В. Канга
Пас отдал
К. Теофил-Катерин
61'
Желтая карточка
М. Батурина
55'
46'
Замена
М. Леовац
️️️️
М. Паяч
46'
Замена
Д. Колингер
️️️️
L. Dajčer
46'
Замена
M. Vranjković
️️️️
Я. Василь
ГОЛ! 2:0!
Л. Стойкович
Пас отдал
М. Пьяца
34'
Желтая карточка
Р. Торренте
30'
ГОЛ! 1:0!
К. Теофил-Катерин
Пас отдал
Л. Стойкович
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Загреб
33
Иван Невистич
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
10
Лука Стойкович
ЛВ
4
Бартол Франьич
ОП
8
Петар Сучич
ОП
27
Йосип Мишич
ЦП
20
Мартин Батурина
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
9
Вилфрид Канга
ЦФ
Главный тренер
Фабио Каннаваро
Локомотива
31
Zvonimir Šubarić
ВР
2
Leonardo Sigali
ЦЗ
30
Luka Dajčer
ЦЗ
13
Фран Карачич
ПЗ
17
Марко Паяч
ЦП
6
Feta Fetai
ЦП
5
Art Smakaj
ЦП
11
Silvio Goričan
ЦП
23
Лука Врбанчич
АП
29
Яков-Антон Василь
ПВ
17
Комнен Андрич
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Динамо Загреб
24
Даниэль Загорац
ВР
3
Сэми Ммае
ЦЗ
35
Noa Mikić
ЦЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
11
Арбер Ходжа
ЛВ
12
Петар Бочкай
ЛВ
45
Ариян Адеми
ЦП
9
Leon Belcar
ЦП
80
Лукас Качавенда
АП
70
Хуан Кордоба
ПВ
9
Бруно Петкович
ЦФ
17
Сандро Куленович
ЦФ
Локомотива
22
Марин Леовац
ЛЗ
3
Морено Живкович
ЦЗ
20
Денис Колингер
ЦЗ
19
Marko Vranjković
ЦЗ
3
Cheick Mbacke Diop
ЦП
8
Домагой Антолич
ЦП
24
Ivan Katić
ЦП
11
Mirko Sušak
ЦП
1
Krunoslav Hendija
ЦФ
21
Denis Bušnja
ЦФ
28
Ivan Canjuga
ЦФ
3-2-2-1-2
33
Невистич
28
Теофил-Катерин
16
Торренте
33
Ристовски
4
Франьич
8
Сучич
27
Мишич
20
Батурина
10
Стойкович
9
Канга
7
Пьяца
3-4-2-1
31
13
Карачич
30
2
6
5
11
17
Паяч
29
Василь
23
Врбанчич
17
Андрич
27
Мишич
70
Кордоба
70
Кордоба
27
Мишич
9
Канга
9
Петкович
9
Петкович
9
Канга
20
Батурина
17
Куленович
17
Куленович
20
Батурина
17
Паяч
22
Леовац
22
Леовац
17
Паяч
30
20
Колингер
20
Колингер
30
29
Василь
19
19
29
Василь
Остались в запасе
Динамо Загреб
Локомотива
24
Даниэль Загорац
ВР
3
Сэми Ммае
ЦЗ
35
Noa Mikić
ЦЗ
45
Ариян Адеми
ЦП
9
Leon Belcar
ЦП
80
Лукас Качавенда
АП
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
11
Арбер Ходжа
ЛВ
12
Петар Бочкай
ЛВ
Главный тренер
Фабио Каннаваро
3
Морено Живкович
ЦЗ
3
Cheick Mbacke Diop
ЦП
8
Домагой Антолич
ЦП
24
Ivan Katić
ЦП
11
Mirko Sušak
ЦП
1
Krunoslav Hendija
ЦФ
21
Denis Bušnja
ЦФ
28
Ivan Canjuga
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Остались в запасе
24
Даниэль Загорац
ВР
3
Сэми Ммае
ЦЗ
35
Noa Mikić
ЦЗ
45
Ариян Адеми
ЦП
9
Leon Belcar
ЦП
80
Лукас Качавенда
АП
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
11
Арбер Ходжа
ЛВ
12
Петар Бочкай
ЛВ
Остались в запасе
3
Морено Живкович
ЦЗ
3
Cheick Mbacke Diop
ЦП
8
Домагой Антолич
ЦП
24
Ivan Katić
ЦП
11
Mirko Sušak
ЦП
1
Krunoslav Hendija
ЦФ
21
Denis Bušnja
ЦФ
28
Ivan Canjuga
ЦФ
Главный тренер
Фабио Каннаваро
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Статистика матча Динамо Загреб - Локомотива
3
1
Всего ударов по воротам
24
6
Удары в створ
10
1
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
11
2
Нарушения
16
12
Офсайды
3
1
Количество передач
520
266
Сейвы
1
6
Точность передач %
88
77
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
19
4
Удары из-за пределов штрафной
5
2
Матчи команд
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 2 тур
Риека
- : -
03.12.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Горица
0 : 3
29.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Риека
- : -
07.12.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Локомотива
2 : 1
28.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Локомотива
1 : 2
21.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Локомотива
0 : 1
06.11.2026
Рудеш
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Локомотива
1 : 3
01.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Горица
0 : 0
24.10.2026
Локомотива
Информация о матче
Главный судья:
Ante Culina, Croatia
Стадион:
Максимир
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