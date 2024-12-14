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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Локомотива - Динамо Загреб
Локомотива - Динамо Загреб: обзор матча 14 декабря 2024
Локомотива
14.12.2024, суббота, 17:00
Хорватия. Футбольная лига, 17 тур
3 : 1
Завершен
Динамо Загреб
14'
Р. Мудражия
36'
Ф. Карачич
45'
Р. Мудражия
27'
М. Пьяца
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Локомотива - Динамо Загреб
90'
+1
Желтая карточка
С. Мохаррами
Замена
Д. Колингер
️️️️
Д. Чоп
88'
72'
Замена
Л. Стойкович
️️️️
Л. Качавенда
72'
Замена
А. Ходжа
️️️️
М. Пьяца
64'
Замена
С. Мохаррами
️️️️
Д. Шпикич
Желтая карточка
Р. Мудражия
61'
46'
Замена
П. Бочкай
️️️️
Р. Пьерр-Габриэль
45'
+1
Желтая карточка
Л. Качавенда
ГОЛ! 3:1!
Р. Мудражия
Пас отдал
М. Паяч
45'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Карачич
Пас отдал
М. Паяч
36'
Желтая карточка
М. Паяч
33'
27'
ГОЛ! 1:1!
М. Пьяца
Пас отдал
Р. Торренте
ГОЛ! 1:0!
Р. Мудражия
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотива
31
Zvonimir Šubarić
ВР
15
Йон Мерсинай
ЦЗ
30
Luka Dajčer
ЦЗ
13
Фран Карачич
ПЗ
17
Марко Паяч
ЦП
6
Feta Fetai
ЦП
5
Art Smakaj
ЦП
20
Роберт Мудражия
ЦП
11
Silvio Goričan
ЦП
23
Лука Врбанчич
АП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Динамо Загреб
24
Даниэль Загорац
ВР
16
Рауль Торренте
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
77
Дарио Шпикич
ЛВ
6
Бранко Павич
ОП
20
Мартин Батурина
ЦП
80
Лукас Качавенда
АП
7
Марко Пьяца
ЦФ
17
Сандро Куленович
ЦФ
Главный тренер
Ненад Бьелица
Локомотива
33
Тони Силич
ВР
32
Luka Savatovic
ВР
19
Marko Vranjković
ЦЗ
3
Filip Markanović
ЦЗ
20
Денис Колингер
ЦЗ
31
Ante Utrobičić
ЦЗ
6
Blaž Bošković
ЦП
18
Antonio Bazdaric
ЦП
11
Mirko Sušak
ЦП
9
Filip Čuić
ЦФ
28
Ivan Canjuga
ЦФ
30
Dušan Vuković
ЦФ
Динамо Загреб
33
Иван Невистич
ВР
6
Максим Бернауэр
ЦЗ
39
Мауро Перкович
ЦЗ
55
Дино Перич
ЦЗ
18
Садех Мохаррами
ПЗ
12
Петар Бочкай
ЛВ
10
Лука Стойкович
ЛВ
11
Арбер Ходжа
ЛВ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
37
Tomas Baković
ЦП
70
Хуан Кордоба
ПВ
10
Лео Римац
ЦФ
3-5-1-1
31
15
Мерсинай
30
13
Карачич
6
5
20
Мудражия
11
17
Паяч
23
Врбанчич
9
Чоп
4-1-1-2-2
24
Загорац
18
Пьерр-Габриэль
16
Торренте
28
Теофил-Катерин
33
Ристовски
6
Павич
20
Батурина
80
Качавенда
77
Шпикич
17
Куленович
7
Пьяца
9
Чоп
20
Колингер
20
Колингер
9
Чоп
77
Шпикич
18
Мохаррами
18
Мохаррами
77
Шпикич
18
Пьерр-Габриэль
12
Бочкай
12
Бочкай
18
Пьерр-Габриэль
80
Качавенда
10
Стойкович
10
Стойкович
80
Качавенда
7
Пьяца
11
Ходжа
11
Ходжа
7
Пьяца
Остались в запасе
Локомотива
Динамо Загреб
33
Тони Силич
ВР
32
Luka Savatovic
ВР
19
Marko Vranjković
ЦЗ
3
Filip Markanović
ЦЗ
31
Ante Utrobičić
ЦЗ
6
Blaž Bošković
ЦП
18
Antonio Bazdaric
ЦП
11
Mirko Sušak
ЦП
9
Filip Čuić
ЦФ
28
Ivan Canjuga
ЦФ
30
Dušan Vuković
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
33
Иван Невистич
ВР
6
Максим Бернауэр
ЦЗ
39
Мауро Перкович
ЦЗ
55
Дино Перич
ЦЗ
37
Tomas Baković
ЦП
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
70
Хуан Кордоба
ПВ
10
Лео Римац
ЦФ
Главный тренер
Ненад Бьелица
Остались в запасе
33
Тони Силич
ВР
32
Luka Savatovic
ВР
19
Marko Vranjković
ЦЗ
3
Filip Markanović
ЦЗ
31
Ante Utrobičić
ЦЗ
6
Blaž Bošković
ЦП
18
Antonio Bazdaric
ЦП
11
Mirko Sušak
ЦП
9
Filip Čuić
ЦФ
28
Ivan Canjuga
ЦФ
30
Dušan Vuković
ЦФ
Остались в запасе
33
Иван Невистич
ВР
6
Максим Бернауэр
ЦЗ
39
Мауро Перкович
ЦЗ
55
Дино Перич
ЦЗ
37
Tomas Baković
ЦП
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
70
Хуан Кордоба
ПВ
10
Лео Римац
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Главный тренер
Ненад Бьелица
Статистика матча Локомотива - Динамо Загреб
2
2
Всего ударов по воротам
7
22
Удары в створ
5
9
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
11
Нарушения
16
8
Офсайды
2
0
Количество передач
276
453
Сейвы
8
1
Точность передач %
61
74
Удары мимо ворот
1
10
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
6
16
Удары из-за пределов штрафной
1
6
Матчи команд
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Риека
- : -
07.12.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Локомотива
2 : 1
28.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Локомотива
1 : 2
21.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Локомотива
0 : 1
06.11.2026
Рудеш
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Локомотива
1 : 3
01.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Горица
0 : 0
24.10.2026
Локомотива
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 2 тур
Риека
- : -
03.12.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Горица
0 : 3
29.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Информация о матче
Главный судья:
Ante Culina, Croatia
Стадион:
Kranjčevićeva, Zagreb
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