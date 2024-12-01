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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Хайдук - Динамо Загреб
Хайдук - Динамо Загреб: обзор матча 01 декабря 2024
Хайдук
01.12.2024, воскресенье, 19:45
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
1 : 0
Завершен
Динамо Загреб
55'
Н. Сигур
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хайдук - Динамо Загреб
Желтая карточка
Ф. Уремович
90'
+5
90'
+4
Желтая карточка
Р. Пьерр-Габриэль
Замена
J. Elez
️️️️
Ф. Кровинович
90'
+4
Желтая карточка
И. Диалло
90'
+2
90'
Красная карточка
М. Рог
Замена
А. Саньянг
️️️️
С. Биук
89'
86'
Замена
Д. Перич
️️️️
М. Бернауэр
71'
Замена
М. Рог
️️️️
М. Батурина
71'
Замена
Л. Стойкович
️️️️
Л. Качавенда
Замена
Р. Пукштас
️️️️
A. Kalik
71'
Желтая карточка
A. Kalik
68'
62'
Замена
С. Мохаррами
️️️️
С. Ристовски
62'
Замена
Н. Мбюкю
️️️️
М. Пьяца
ГОЛ! 1:0!
Н. Сигур
55'
28'
Желтая карточка
С. Ристовски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хайдук
32
Шимун Хргович
ЦЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
21
Dominik Prpić
ЦЗ
5
Исмаэль Диалло
ЦЗ
14
Нико Сигур
ЦЗ
79
Стипе Биук
ЛВ
10
Филип Кровинович
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
20
Anthony Kalik
ЦП
13
Ivan Lucic
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Динамо Загреб
24
Даниэль Загорац
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
6
Максим Бернауэр
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
11
Арбер Ходжа
ЛВ
20
Мартин Батурина
ЦП
80
Лукас Качавенда
АП
7
Марко Пьяца
ЦФ
17
Сандро Куленович
ЦФ
Главный тренер
Ненад Бьелица
Хайдук
91
Ловре Калинич
ВР
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
36
Marino Skelin
ЦЗ
18
Фахд Муфи
ПЗ
21
Рокас Пукштас
ЦП
45
Яссин Бенрау
АП
7
Абдули Саньянг
ПВ
26
Josip Elez
ЦФ
34
Bruno Durdov
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
43
Леон Даяку
ЦФ
22
Mate Antunović
ЦФ
Динамо Загреб
44
Иван Филипович
ВР
26
Такуя Огивара
ЛЗ
39
Мауро Перкович
ЦЗ
55
Дино Перич
ЦЗ
18
Садех Мохаррами
ПЗ
10
Лука Стойкович
ЛВ
77
Дарио Шпикич
ЛВ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
45
Ариян Адеми
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
6
Бранко Павич
ЦП
9
Бруно Петкович
ЦФ
3-2-3-1-2
21
5
Диалло
14
Сигур
22
Уремович
32
Хргович
10
Кровинович
11
Ракитич
20
79
Биук
10
Ливайя
13
3-2-1-2-2
24
Загорац
28
Теофил-Катерин
16
Торренте
6
Бернауэр
33
Ристовски
18
Пьерр-Габриэль
20
Батурина
80
Качавенда
11
Ходжа
17
Куленович
7
Пьяца
20
21
Пукштас
21
Пукштас
20
79
Биук
7
Саньянг
7
Саньянг
79
Биук
10
Кровинович
26
26
10
Кровинович
6
Бернауэр
55
Перич
55
Перич
6
Бернауэр
33
Ристовски
18
Мохаррами
18
Мохаррами
33
Ристовски
20
Батурина
26
Рог
26
Рог
20
Батурина
80
Качавенда
10
Стойкович
10
Стойкович
80
Качавенда
7
Пьяца
11
Мбюкю
11
Мбюкю
7
Пьяца
Остались в запасе
Хайдук
Динамо Загреб
91
Ловре Калинич
ВР
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
36
Marino Skelin
ЦЗ
18
Фахд Муфи
ПЗ
45
Яссин Бенрау
АП
34
Bruno Durdov
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
43
Леон Даяку
ЦФ
22
Mate Antunović
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
44
Иван Филипович
ВР
26
Такуя Огивара
ЛЗ
39
Мауро Перкович
ЦЗ
45
Ариян Адеми
ЦП
6
Бранко Павич
ЦП
77
Дарио Шпикич
ЛВ
9
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Ненад Бьелица
Остались в запасе
91
Ловре Калинич
ВР
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
36
Marino Skelin
ЦЗ
18
Фахд Муфи
ПЗ
45
Яссин Бенрау
АП
34
Bruno Durdov
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
43
Леон Даяку
ЦФ
22
Mate Antunović
ЦФ
Остались в запасе
44
Иван Филипович
ВР
26
Такуя Огивара
ЛЗ
39
Мауро Перкович
ЦЗ
45
Ариян Адеми
ЦП
6
Бранко Павич
ЦП
77
Дарио Шпикич
ЛВ
9
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Ненад Бьелица
Статистика матча Хайдук - Динамо Загреб
4
1
2
Всего ударов по воротам
8
6
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
4
4
Нарушения
16
11
Офсайды
4
1
Количество передач
277
377
Сейвы
1
2
Точность передач %
68
76
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
6
2
Удары из-за пределов штрафной
2
4
Матчи команд
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Славен Белупо
- : -
05.12.2026
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Хайдук
4 : 1
29.11.2026
Рудеш
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
0 : 2
26.11.2026
Сент-Труйден
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Локомотива
1 : 2
21.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Осиек
0 : 1
08.11.2026
Хайдук
Лига конференций, 3 тур
Линкольн
1 : 0
05.11.2026
Хайдук
Динамо Загреб
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- : -
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0 : 3
29.11.2026
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Лига Европы, 5 тур
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0 : 2
26.11.2026
Байер
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Динамо Загреб
3 : 2
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Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Информация о матче
Главный судья:
Патрик Коларич
Стадион:
Полюд
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