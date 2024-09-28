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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Динамо Загреб - Локомотива
Динамо Загреб - Локомотива: обзор матча 28 сентября 2024
Динамо Загреб
28.09.2024, суббота, 21:00
Хорватия. Футбольная лига, 8 тур
5 : 1
Завершен
Локомотива
13'
М. Батурина
34'
Б. Петкович
51'
А. Адеми
90+1'
Р. Торренте
90+5'
Р. Торренте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Загреб - Локомотива
ГОЛ! 5:0!
Р. Торренте
Пас отдал
М. Рог
90'
+5
ГОЛ! 4:0!
Р. Торренте
90'
+1
Замена
С. Куленович
️️️️
Б. Петкович
84'
75'
Замена
M. Vranjković
️️️️
M. Boune
Замена
М. Рог
️️️️
М. Батурина
73'
Замена
Д. Шпикич
️️️️
Х. Кордоба
72'
69'
Желтая карточка
Д. Колингер
Замена
П. Сучич
️️️️
А. Адеми
63'
Замена
М. Пьяца
️️️️
А. Ходжа
63'
58'
Замена
М. Паяч
️️️️
М. Леовац
ГОЛ! 3:0!
А. Адеми
51'
ГОЛ! 2:0!
Б. Петкович
34'
Желтая карточка
А. Адеми
27'
ГОЛ! 1:0!
М. Батурина
Пас отдал
С. Ристовски
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Загреб
33
Иван Невистич
ВР
6
Максим Бернауэр
ЦЗ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
11
Арбер Ходжа
ЛВ
27
Йосип Мишич
ЦП
45
Ариян Адеми
ЦП
20
Мартин Батурина
ЦП
9
Бруно Петкович
ЦФ
70
Хуан Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
Локомотива
31
Zvonimir Šubarić
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
13
Mody Boune
ЦЗ
20
Денис Колингер
ЦЗ
13
Фран Карачич
ПЗ
11
Silvio Goričan
ЦП
20
Роберт Мудражия
ЦП
6
Feta Fetai
ЦП
6
Blaž Bošković
ЦП
23
Лука Врбанчич
АП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Динамо Загреб
24
Даниэль Загорац
ВР
26
Такуя Огивара
ЛЗ
14
Хан Оливерас
ЛЗ
18
Садех Мохаррами
ПЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
77
Дарио Шпикич
ЛВ
8
Петар Сучич
ОП
80
Лукас Качавенда
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
6
Бранко Павич
ЦП
17
Сандро Куленович
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Локомотива
33
Тони Силич
ВР
19
Marko Vranjković
ЦЗ
3
Морено Живкович
ЦЗ
30
Luka Dajčer
ЦЗ
26
Fran Žilinski
ЦЗ
17
Марко Паяч
ЦП
8
Домагой Антолич
ЦП
18
Antonio Bazdaric
ЦП
11
Mirko Sušak
ЦП
30
Dušan Vuković
ЦФ
9
Filip Čuić
ЦФ
4-3-1-2
33
Невистич
33
Ристовски
6
Бернауэр
16
Торренте
18
Пьерр-Габриэль
27
Мишич
45
Адеми
20
Батурина
11
Ходжа
70
Кордоба
9
Петкович
4-4-1-1
31
13
Карачич
13
20
Колингер
22
Леовац
20
Мудражия
6
6
11
23
Врбанчич
9
Чоп
45
Адеми
8
Сучич
8
Сучич
45
Адеми
20
Батурина
26
Рог
26
Рог
20
Батурина
70
Кордоба
77
Шпикич
77
Шпикич
70
Кордоба
9
Петкович
17
Куленович
17
Куленович
9
Петкович
11
Ходжа
7
Пьяца
7
Пьяца
11
Ходжа
13
19
19
13
22
Леовац
17
Паяч
17
Паяч
22
Леовац
Остались в запасе
Динамо Загреб
Локомотива
24
Даниэль Загорац
ВР
26
Такуя Огивара
ЛЗ
14
Хан Оливерас
ЛЗ
18
Садех Мохаррами
ПЗ
80
Лукас Качавенда
ЦП
6
Бранко Павич
ЦП
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
Главный тренер
Анте Чачич
33
Тони Силич
ВР
3
Морено Живкович
ЦЗ
30
Luka Dajčer
ЦЗ
26
Fran Žilinski
ЦЗ
8
Домагой Антолич
ЦП
18
Antonio Bazdaric
ЦП
11
Mirko Sušak
ЦП
30
Dušan Vuković
ЦФ
9
Filip Čuić
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Остались в запасе
24
Даниэль Загорац
ВР
26
Такуя Огивара
ЛЗ
14
Хан Оливерас
ЛЗ
18
Садех Мохаррами
ПЗ
80
Лукас Качавенда
ЦП
6
Бранко Павич
ЦП
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
Остались в запасе
33
Тони Силич
ВР
3
Морено Живкович
ЦЗ
30
Luka Dajčer
ЦЗ
26
Fran Žilinski
ЦЗ
8
Домагой Антолич
ЦП
18
Antonio Bazdaric
ЦП
11
Mirko Sušak
ЦП
30
Dušan Vuković
ЦФ
9
Filip Čuić
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Статистика матча Динамо Загреб - Локомотива
1
1
Всего ударов по воротам
17
11
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
6
Нарушения
14
20
Офсайды
1
1
Количество передач
419
410
Сейвы
1
3
Точность передач %
81
80
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
7
5
Матчи команд
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Горица
- : -
29.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Риека
- : -
07.12.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Локомотива
2 : 1
28.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Локомотива
1 : 2
21.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Локомотива
0 : 1
06.11.2026
Рудеш
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Локомотива
1 : 3
01.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Горица
0 : 0
24.10.2026
Локомотива
Информация о матче
Главный судья:
Toni Dadic, Croatia
Стадион:
Максимир
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