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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Хайдук - Осиек
Хайдук - Осиек: обзор матча 31 августа 2024
Хайдук
31.08.2024, суббота, 21:45
Хорватия. Футбольная лига, 5 тур
1 : 0
Завершен
Осиек
56'
М. Ливайя
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хайдук - Осиек
Замена
Я. Бенрау
️️️️
М. Ливайя
86'
Желтая карточка
I. Lucic
82'
Замена
Л. Даяку
️️️️
A. Kalik
76'
Желтая карточка
И. Ракитич
75'
69'
Замена
Эрнани
️️️️
Т. Дантас
59'
Желтая карточка
E. Hasić
ГОЛ! 1:0!
М. Ливайя
Пас отдал
Р. Пукштас
56'
Замена
А. Трайковски
️️️️
B. Durdov
49'
Желтая карточка
B. Durdov
34'
19'
Замена
A. Jakupovic
️️️️
К. Адеми
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хайдук
32
Шимун Хргович
ЦЗ
21
Dominik Prpić
ЦЗ
5
Исмаэль Диалло
ЦЗ
10
Филип Кровинович
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
20
Anthony Kalik
ЦП
21
Рокас Пукштас
ЦП
10
Марко Ливайя
ЦФ
13
Ivan Lucic
ЦФ
34
Bruno Durdov
ЦФ
26
Josip Elez
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Осиек
31
Марко Маленица
ВР
21
Роко Юришич
ЛЗ
11
Наил Омерович
ЦЗ
26
Luka Jelenić
ЦЗ
33
Emin Hasić
ЦЗ
6
Дарко Неясмич
ОП
26
Тиагу Дантас
ЦП
39
Domagoj Bukvić
ЦП
98
Šimun Mikolčić
ЦП
34
Anton Matković
ЦФ
9
Кемаль Адеми
ЦФ
Хайдук
91
Ловре Калинич
ВР
14
Нико Сигур
ЦЗ
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
36
Marino Skelin
ЦЗ
43
Niko Đolonga
ЦЗ
6
M. Capan
ЦП
35
Luka Jurak
ЦП
45
Яссин Бенрау
АП
22
Mate Antunović
ЦФ
43
Леон Даяку
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
10
Madžid Šošić
ЦФ
Осиек
26
Никола Чавлина
ВР
4
Krešimir Vrbanac
ЦЗ
34
Ivan Cvijanović
ЦЗ
21
Pedro Lima
ЦП
11
Ricuenio Kewal
ЦП
14
Marko Soldo
ЦП
24
Filip Živković
ЦП
7
Vedran Jugović
ЦФ
9
A. Jakupovic
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
3-4-4
32
Хргович
21
5
Диалло
10
Кровинович
20
21
Пукштас
11
Ракитич
10
Ливайя
26
34
13
4-1-3-2
31
Маленица
11
Омерович
26
33
21
Юришич
6
Неясмич
26
Дантас
39
98
9
Адеми
34
10
Ливайя
45
Бенрау
45
Бенрау
10
Ливайя
20
43
Даяку
43
Даяку
20
34
7
Трайковски
7
Трайковски
34
9
Адеми
9
9
9
Адеми
26
Дантас
27
Эрнани
27
Эрнани
26
Дантас
Остались в запасе
Хайдук
Осиек
91
Ловре Калинич
ВР
14
Нико Сигур
ЦЗ
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
36
Marino Skelin
ЦЗ
43
Niko Đolonga
ЦЗ
6
M. Capan
ЦП
35
Luka Jurak
ЦП
22
Mate Antunović
ЦФ
10
Madžid Šošić
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
26
Никола Чавлина
ВР
4
Krešimir Vrbanac
ЦЗ
34
Ivan Cvijanović
ЦЗ
21
Pedro Lima
ЦП
11
Ricuenio Kewal
ЦП
14
Marko Soldo
ЦП
24
Filip Živković
ЦП
7
Vedran Jugović
ЦФ
Остались в запасе
91
Ловре Калинич
ВР
14
Нико Сигур
ЦЗ
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
36
Marino Skelin
ЦЗ
43
Niko Đolonga
ЦЗ
6
M. Capan
ЦП
35
Luka Jurak
ЦП
22
Mate Antunović
ЦФ
10
Madžid Šošić
ЦФ
Остались в запасе
26
Никола Чавлина
ВР
4
Krešimir Vrbanac
ЦЗ
34
Ivan Cvijanović
ЦЗ
21
Pedro Lima
ЦП
11
Ricuenio Kewal
ЦП
14
Marko Soldo
ЦП
24
Filip Živković
ЦП
7
Vedran Jugović
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Хайдук - Осиек
3
1
Всего ударов по воротам
11
4
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
3
4
Нарушения
10
14
Офсайды
3
0
Количество передач
396
409
Сейвы
2
4
Точность передач %
77
77
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
8
2
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Матчи команд
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Хайдук
- : -
29.11.2026
Рудеш
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
0 : 2
26.11.2026
Сент-Труйден
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Локомотива
1 : 2
21.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Осиек
0 : 1
08.11.2026
Хайдук
Лига конференций, 3 тур
Линкольн
1 : 0
05.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Хайдук
5 : 0
31.10.2026
Горица
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Динамо Загреб
- : -
06.12.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Осиек
1 : 0
28.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Славен Белупо
1 : 0
23.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Осиек
0 : 1
08.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Локомотива
1 : 3
01.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Осиек
0 : 1
25.10.2026
Рудеш
Информация о матче
Главный судья:
Mario Zebec, Croatia
Стадион:
Полюд
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