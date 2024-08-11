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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Локомотива - Хайдук
Локомотива - Хайдук: обзор матча 11 августа 2024
Локомотива
11.08.2024, воскресенье, 19:30
Хорватия. Футбольная лига, 2 тур
1 : 1
Завершен
Хайдук
90+7'
Д. Чоп (П)
80'
А. Трайковски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Локомотива - Хайдук
Желтая карточка
S. Goričan
90'
+7
90'
+7
Желтая карточка
Р. Пукштас
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Чоп
90'
+7
88'
Замена
B. Durdov
️️️️
А. Саньянг
80'
ГОЛ! 0:1!
А. Трайковски
Пас отдал
М. Ливайя
58'
Замена
Э. Сахити
️️️️
A. Kalik
58'
Замена
А. Трайковски
️️️️
Ф. Кровинович
48'
Желтая карточка
Ф. Уремович
43'
Желтая карточка
З. Шарлия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотива
31
Zvonimir Šubarić
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
15
Йон Мерсинай</