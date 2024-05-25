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Расписание матчей
Австралия. А-лига
Сентрал Кост Маринерс - Мельбурн Виктори
Сентрал Кост Маринерс - Мельбурн Виктори: обзор матча 25 мая 2024
Сентрал Кост Маринерс
25.05.2024, суббота, 12:45
Австралия. А-лига, Финал
3 : 1
Завершен
Мельбурн Виктори
90+1'
R. Edmondson
97'
M. Di Pizio
120+1'
R. Edmondson
50'
Д. Гериа
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Сентрал Кост Маринерс - Мельбурн Виктори
ГОЛ! 3:1!
R. Edmondson
Пас отдал
J. Farrell
120'
+1
115'
Замена
C. Chapman
️️️️
A. Traoré
106'
Желтая карточка
Д. Да Силва
ГОЛ! 2:1!
M. Di Pizio
Пас отдал
R.
97'
ГОЛ! 1:1!
R. Edmondson
Пас отдал
J. Nisbet
90'
+1
90'
+1
Замена
C. Ikonomidis
️️️️
Б. Форнароли
90'
+1
Замена
J. Brimmer
️️️️
J. Valadon
Желтая карточка
J. Farrell
83'
75'
Замена
R. Bonevacia
️️️️
З. Машаш
75'
Замена
B. Folami
️️️️
Д. Арзани
70'
Желтая карточка
Д. Арзани
Замена
H. Steele
️️️️
B. Tapp
70'
Замена
R.
️️️️
S. Roux
70'
58'
Замена
Н. Велупиллай
️️️️
S. Khelifi
Замена
M. Di Pizio
️️️️
C. Theoharous
57'
50'
ГОЛ! 0:1!
Д. Гериа
Пас отдал
J. Valadon
Замена
R. Edmondson
️️️️
A. Kuol
46'
21'
Желтая карточка
A. Traoré
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сентрал Кост Маринерс
20
Дэнни Вукович
(К)
ВР
15
Storm Roux
ЦЗ
45
Brian Kaltack
ЦЗ
66
Daniel Hall
ЦЗ
5
Jacob Farrell
ЦЗ
7
Christian Theoharous
ЦП
26
Brad Tapp
ЦП
16
Макс Балар
ЦП
4
Joshua Nisbet
ЦП
45
Alou Kuol
ЦФ
10
Mikael
ЦФ
Главный тренер
Марк Джексон
Мельбурн Виктори
2
Джейсон Гериа
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
21
Roderick Miranda
(К)
ЦЗ
3
Adama Traoré
ЦЗ
8
Jordi Valadon
ЦЗ
8
Ryan Teague
ЦП
15
Даниэль Арзани
ЦП
29
Зинедин Машаш
ЦП
1
Пол Иццо
ЦФ
17
Salim Khelifi
ЦФ
10
Бруно Форнароли
ЦФ
Сентрал Кост Маринерс
1
Jack Warshawsky
ВР
21
Nathan Paull
ЦЗ
16
Harrison Steele
ЦП
10
Miguel Di Pizio
ЦП
27
Ryan Edmondson
ЦФ
27
Jing Lual
ЦФ
22
Ronald
ЦФ
Мельбурн Виктори
40
Christian Siciliano
ВР
14
Connor Chapman
ЦЗ
28
Roly Bonevacia
ЦП
22
Jake Brimmer
ЦП
17
Нишан Велупиллай
ЦП
17
Ben Folami
ЦФ
9
Christopher Ikonomidis
ЦФ
4-4-2
20
Вукович
15
66
5
45
7
16
Балар
4
26
10
45
3-2-3-3
21
3
8
2
Гериа
3
Да Силва
8
15
Арзани
29
Машаш
10
Форнароли
17
1
Иццо
26
16
16
26
7
10
10
7
45
27
27
45
15
22
22
15
3
14
14
3
29
Машаш
28
28
29
Машаш
8
22
22
8
17
17
Велупиллай
17
Велупиллай
17
15
Арзани
17
17
15
Арзани
10
Форнароли
9
9
10
Форнароли
Остались в запасе
Сентрал Кост Маринерс
Мельбурн Виктори
1
Jack Warshawsky
ВР
21
Nathan Paull
ЦЗ
27
Jing Lual
ЦФ
Главный тренер
Марк Джексон
40
Christian Siciliano
ВР
Остались в запасе
1
Jack Warshawsky
ВР
21
Nathan Paull
ЦЗ
27
Jing Lual
ЦФ
Остались в запасе
40
Christian Siciliano
ВР
Главный тренер
Марк Джексон
Статистика матча Сентрал Кост Маринерс - Мельбурн Виктори
1
3
Всего ударов по воротам
7
16
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
4
4
Нарушения
18
17
Офсайды
0
1
Количество передач
782
567
Сейвы
3
0
Точность передач %
85
77
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
2
8
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
2
10
Матчи команд
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Сентрал Кост Маринерс
- : -
12.12.2026
Брисбен Роар
Австралия. А-лига, Общий этап
Сентрал Кост Маринерс
2 : 3
28.11.2026
Окленд
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
4 : 1
06.11.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Виктори
1 : 1
01.11.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
2 : 0
25.10.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Сентрал Кост Маринерс
2 : 2
17.10.2026
Ньюкасл Джетс
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
- : -
06.12.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, Общий этап
Окленд
1 : 1
21.11.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Виктори
1 : 1
01.11.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Виктори
1 : 1
24.10.2026
Мельбурн Сити
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
2 : 1
18.10.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, 1/4 финала
Мельбурн Виктори
0 : 1
02.05.2026
Сидней
Информация о матче
Главный судья:
Alexander King, Australia
Стадион:
Сентрал Кост Стэдиум
Новости команд
Все
Сентрал Кост Маринерс
Мельбурн Виктори
«Мельбурн Виктори» подписал чемпиона мира и Европы
2025.09.16 11:41
«Шэньхуа» Слуцкого упустил победу в матче азиатской ЛЧ, ведя 2:0 к 75-й минуте
2024.11.05 13:12
Товарищеский матч. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Мельбурн Виктори». Это вторая подряд крупная победа при тен Хаге
2022.07.15 15:20
3
35-летний Нани перешел в австралийский «Мельбурн Виктори»
2022.07.12 10:30
Экс-хавбек ЦСКА Хонда покинет «Мельбурн Виктори» после окончания сезона
2019.05.04 08:55
5
«Шэньхуа» Слуцкого упустил победу в матче азиатской ЛЧ, ведя 2:0 к 75-й минуте
2024.11.05 13:12
«Мельбурн Виктори» подписал чемпиона мира и Европы
2025.09.16 11:41
Товарищеский матч. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Мельбурн Виктори». Это вторая подряд крупная победа при тен Хаге
2022.07.15 15:20
3
35-летний Нани перешел в австралийский «Мельбурн Виктори»
2022.07.12 10:30
Экс-хавбек ЦСКА Хонда покинет «Мельбурн Виктори» после окончания сезона
2019.05.04 08:55
5
Гинер – о контракте ЦСКА с корейским автоконцерном: «Вернем Хонду»
2019.04.05 10:08
7
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