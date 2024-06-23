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Расписание матчей
Литва. А-Лига
Жальгирис - Судува
Жальгирис - Судува: обзор матча 23 июня 2024
Жальгирис
23.06.2024, воскресенье, 18:00
Литва. А-Лига, 19 тур
3 : 0
Завершен
Судува
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Жальгирис - Судува
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Жальгирис
Литва. А-Лига, 36 тур
Банга
1 : 2
08.11.2026
Жальгирис
Литва. А-Лига, 34 тур
Кауно Жальгирис
0 : 0
26.10.2026
Жальгирис
Литва. А-Лига, 33 тур
Жальгирис
4 : 1
18.10.2026
Хегельманн
Литва. А-Лига, 22 тур
Жальгирис
4 : 0
10.10.2026
Судува
Литва. А-Лига, 32 тур
ТрансИНВЕСТ
3 : 0
19.09.2026
Жальгирис
Судува
Литва. А-Лига, 36 тур
Судува
2 : 1
08.11.2026
Джюгас Тельшай
Литва. А-Лига, 35 тур
Судува
2 : 1
01.11.2026
Банга
Литва. А-Лига, 33 тур
Судува
0 : 1
19.10.2026
Кауно Жальгирис
Литва. А-Лига, 22 тур
Жальгирис
4 : 0
10.10.2026
Судува
Литва. А-Лига, 32 тур
Хегельманн
1 : 1
20.09.2026
Судува
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2021.07.19 15:22
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