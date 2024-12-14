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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Росарио Сентраль - Бельграно
Росарио Сентраль - Бельграно: обзор матча 14 декабря 2024
Росарио Сентраль
14.12.2024, суббота, 23:00
Аргентина. Примера, 27 тур
2 : 1
Завершен
Бельграно
6'
D. Martínez
60'
S. Segovia
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Росарио Сентраль - Бельграно
Замена
Э. Копетти
️️️️
M. Martínez
87'
Замена
L. Giaccone
️️️️
G. Duarte
87'
Замена
K. Ortíz
️️️️
S. Segovia
81'
80'
Замена
M. Suárez
️️️️
F. Lencioni
80'
Замена
L. Menossi
️️️️
G. Heredia
76'
Желтая карточка
J. Velázquez
Замена
M. Barbieri
️️️️
М. Ловера
72'
Замена
E. Coronel
️️️️
D. Martínez
72'
Желтая карточка
S. Segovia
60'
ГОЛ! 2:0!
S. Segovia
Пас отдал
G. Duarte
60'
45'
+3
Желтая карточка
F. Lencioni
34'
Замена
F. Lencioni
️️️️
Б. Рейна
33'
Желтая карточка
G. Heredia
29'
Желтая карточка
F. Jara
Желтая карточка
М. Ловера
22'
ГОЛ! 1:0!
D. Martínez
Пас отдал
G. Duarte
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Росарио Сентраль
1
Jorge Broun
(К)
ВР
4
Damián Martínez
ЦЗ
24
Juan Gimenez
ЦЗ
3
Agustín Sández
ЦЗ
5
Франко Ибарра
ОП
16
Mauricio Martínez
ЦП
27
Gaspar Duarte
ЦП
19
Santiago Segovia
ЦП
11
Jonatan Gomez
ЦФ
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
9
Marco Rubén
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Руссо
Бельграно
23
Ignacio Chicco
ВР
15
Francisco Facello
ЦЗ
2
Aníbal Leguizamón
ЦЗ
37
Мариано Тройло
ЦЗ
34
Gerónimo Heredia
ЦЗ
28
G. Compagnucci
ЦЗ
53
Juan Velázquez
ЦП
77
Брайан Рейна
ЦП
11
Francisco González Metilli
ЦФ
22
Nicolás Fernández
ЦФ
29
Franco Jara
(К)
ЦФ
Главный тренер
Хуан Крус Реаль
Росарио Сентраль
1
Аксель Вернер
ВР
38
Damian Fernandez
ВР
3
Miguel Barbieri
ЦЗ
32
Emanuel Coronel
ЦЗ
47
Luca Raffin
ЦЗ
26
Lautaro Giaccone
ЦП
24
Samuel Beltrán
ЦП
37
Elias Ocampo
ЦП
45
Kevin Ortíz
ЦП
23
Аугусто Солари
ПВ
17
Luca Martínez Dupuy
ЦФ
22
Энцо Копетти
ЦФ
Бельграно
60
Santiago Ferez
ВР
28
Matias Daniele
ВР
6
Nicolás Meriano
ЦЗ
52
Máximo Oses
ЦЗ
5
Lucas Menossi
ЦП
26
Facundo Lencioni
ЦП
48
Lucas Bustos
ЦП
8
Ramiro Hernandes
ЦП
9
Matías Suárez
ЦФ
9
Franco Rami
ЦФ
3-1-3-3
1
4
24
3
5
Ибарра
16
27
19
9
17
Ловера
11
3-2-2-3
23
37
Тройло
34
28
15
2
53
77
Рейна
29
22
11
17
Ловера
3
3
17
Ловера
4
32
32
4
27
26
26
27
19
45
45
19
16
22
Копетти
22
Копетти
16
34
5
5
34
77
Рейна
26
26
77
Рейна
9
9
Остались в запасе
Росарио Сентраль
Бельграно
1
Аксель Вернер
ВР
38
Damian Fernandez
ВР
47
Luca Raffin
ЦЗ
24
Samuel Beltrán
ЦП
37
Elias Ocampo
ЦП
23
Аугусто Солари
ПВ
17
Luca Martínez Dupuy
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Руссо
60
Santiago Ferez
ВР
28
Matias Daniele
ВР
6
Nicolás Meriano
ЦЗ
52
Máximo Oses
ЦЗ
48
Lucas Bustos
ЦП
8
Ramiro Hernandes
ЦП
9
Franco Rami
ЦФ
Главный тренер
Хуан Крус Реаль
Остались в запасе
1
Аксель Вернер
ВР
38
Damian Fernandez
ВР
47
Luca Raffin
ЦЗ
24
Samuel Beltrán
ЦП
37
Elias Ocampo
ЦП
23
Аугусто Солари
ПВ
17
Luca Martínez Dupuy
ЦФ
Остались в запасе
60
Santiago Ferez
ВР
28
Matias Daniele
ВР
6
Nicolás Meriano
ЦЗ
52
Máximo Oses
ЦЗ
48
Lucas Bustos
ЦП
8
Ramiro Hernandes
ЦП
9
Franco Rami
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Руссо
Главный тренер
Хуан Крус Реаль
Статистика матча Росарио Сентраль - Бельграно
2
4
Всего ударов по воротам
12
19
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
5
11
Нарушения
5
15
Офсайды
2
4
Количество передач
337
325
Сейвы
3
1
Точность передач %
79
75
Удары мимо ворот
7
9
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
7
16
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.67
1.24
Матчи команд
Росарио Сентраль
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Росарио Сентраль
3 : 1
22.11.2026
Химнасия и Эсгрима Мендоса
Аргентина. Примера, 16 тур
Росарио Сентраль
2 : 0
07.11.2026
Эстудиантес де Рио-Куарто
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 2
31.10.2026
Росарио Сентраль
Аргентина. Примера, 14 тур
Росарио Сентраль
2 : 0
25.10.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 13 тур
Атлетико Тукуман
2 : 3
18.10.2026
Росарио Сентраль
Бельграно
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Велес Сарсфилд
2 : 2
21.11.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 16 тур
Химнасия
2 : 1
06.11.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 15 тур
Бельграно
2 : 2
02.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 14 тур
Альдосиви
1 : 0
25.10.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 13 тур
Бельграно
0 : 3
19.10.2026
Ривер Плейт
Информация о матче
Главный судья:
Fernando Espinoza, Argentina
Стадион:
Gigante de Arroyito, Rosario
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