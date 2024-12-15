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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Платенсе - Химнасия
Платенсе - Химнасия: обзор матча 15 декабря 2024
Платенсе
15.12.2024, воскресенье, 23:00
Аргентина. Примера, 27 тур
1 : 0
Завершен
Химнасия
1'
М. Пеллегрино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Платенсе - Химнасия
Красная карточка
. Schor
90'
+3
90'
+3
Красная карточка
Y. Cabral
Замена
F. Zapiola
️️️️
G. Mainero
85'
77'
Желтая карточка
A. Max
76'
Замена
A. Max
️️️️
П. де Бласис
75'
Замена
F. Troyansky
️️️️
L. Mamut
Желтая карточка
L. Picco
71'
Замена
R. Martinez
️️️️
М. Пеллегрино
68'
Замена
J. Ignacio Saborido
️️️️
B. Barros Schelotto
67'
64'
Желтая карточка
L. Morales
Замена
C. Villalba
️️️️
F. Juárez
61'
46'
Замена
F. Corbalan
️️️️
R. Gallo
46'
Замена
S. Primante
️️️️
M. Fernández
38'
Желтая карточка
R. Gallo
Желтая карточка
G. Mainero
34'
Желтая карточка
I. Vazquez
16'
ГОЛ! 1:0!
М. Пеллегрино
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Платенсе
30
Juan Cozzani
ВР
31
Bautista Barros Schelotto
ЦЗ
13
Ignacio Vazquez
ЦЗ
20
Gastón Suso
(К)
ЦЗ
6
Sasha Marcich
ЦЗ
8
Fernando Juárez
ЦП
14
Leonel Picco
ЦП
7
Guido Mainero
ЦП
29
Franco Minerva
ЦП
20
Висенте Таборда
ЦФ
32
Матео Пеллегрино
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гомес
Химнасия
29
Marcos Ledesma
ВР
14
Leonardo Morales
(К)
ЦЗ
3
Yonatan Cabral
ЦЗ
13
Rodrigo Gallo
ЦЗ
5
Nicolás Garayalde
ЦП
25
Martín Fernández
ЦП
34
Leandro Mamut
ЦП
7
Manuel Panaro
ЦП
15
Juan Pintado
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
19
Родриго Кастильо
ЦФ
Главный тренер
Марсело Мендес
Платенсе
1
Andres Desabato
ВР
22
Oscar Salomón
ЦЗ
25
Juan Ignacio Saborido
ЦЗ
29
Agustin Quiroga
ЦЗ
20
Gabriel Hachen
ЦП
10
Franco Zapiola
ЦП
32
Франко Бальдассарра
ЦП
25
Carlos Villalba
ЦП
20
Rodrigo Márquez
ЦФ
77
Ronaldo Martinez
ЦФ
25
Ignacio Schor
ЦФ
21
Augusto Lotti
ЦФ
Химнасия
23
Nelson Insfrán
ВР
31
B. Blasi
ЦЗ
17
Valentín Rodríguez
ЦЗ
40
Valentin Penalva
ЦЗ
2
Fabricio Corbalan
ЦЗ
16
A. Max
ЦП
14
Agustín Bolívar
ЦП
11
Jeremias Merlo
ЦП
11
Franco Troyansky
ЦФ
31
Santino Primante
ЦФ
4-4-2
30
31
20
6
13
8
7
29
14
32
Пеллегрино
20
Таборда
3-4-3
29
14
3
13
25
34
7
5
19
Кастильо
8
де Бласис
15
31
25
25
31
7
10
10
7
8
25
25
8
32
Пеллегрино
77
77
32
Пеллегрино
13
2
2
13
8
де Бласис
16
16
8
де Бласис
34
11
11
34
25
31
31
25
Остались в запасе
Платенсе
Химнасия
1
Andres Desabato
ВР
22
Oscar Salomón
ЦЗ
29
Agustin Quiroga
ЦЗ
20
Gabriel Hachen
ЦП
32
Франко Бальдассарра
ЦП
20
Rodrigo Márquez
ЦФ
25
Ignacio Schor
ЦФ
21
Augusto Lotti
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гомес
23
Nelson Insfrán
ВР
31
B. Blasi
ЦЗ
17
Valentín Rodríguez
ЦЗ
40
Valentin Penalva
ЦЗ
14
Agustín Bolívar
ЦП
11
Jeremias Merlo
ЦП
Главный тренер
Марсело Мендес
Остались в запасе
1
Andres Desabato
ВР
22
Oscar Salomón
ЦЗ
29
Agustin Quiroga
ЦЗ
20
Gabriel Hachen
ЦП
32
Франко Бальдассарра
ЦП
20
Rodrigo Márquez
ЦФ
25
Ignacio Schor
ЦФ
21
Augusto Lotti
ЦФ
Остались в запасе
23
Nelson Insfrán
ВР
31
B. Blasi
ЦЗ
17
Valentín Rodríguez
ЦЗ
40
Valentin Penalva
ЦЗ
14
Agustín Bolívar
ЦП
11
Jeremias Merlo
ЦП
Главный тренер
Серхио Гомес
Главный тренер
Марсело Мендес
Статистика матча Платенсе - Химнасия
3
1
1
3
Всего ударов по воротам
14
7
Удары в створ
4
0
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
6
7
Нарушения
10
14
Офсайды
3
1
Количество передач
244
497
Сейвы
0
3
Точность передач %
62
78
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
7
3
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
0.94
0.2
Матчи команд
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Аргентина. Примера, 16 тур
Сан-Лоренсо
0 : 2
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1 : 2
24.10.2026
Платенсе
Аргентина. Примера, 13 тур
Платенсе
0 : 1
17.10.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 12 тур
Платенсе
1 : 1
11.10.2026
Архентинос Хуниорс
Химнасия
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Бока Хуниорс
- : -
30.11.2026
Химнасия
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Химнасия
4 : 2
23.11.2026
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06.11.2026
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Химнасия
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Химнасия
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24.10.2026
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Аргентина. Примера, 13 тур
Уракан
1 : 2
16.10.2026
Химнасия
Информация о матче
Главный судья:
Pablo Dovalo, Argentina
Стадион:
Estadio Ciudad de Vicente Lopez, Florida
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