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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Тальерес де Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз
Тальерес де Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз: обзор матча 16 декабря 2024
Тальерес де Кордоба
16.12.2024, понедельник, 01:30
Аргентина. Примера, 27 тур
1 : 3
Завершен
Ньюэллс Олд Бойз
65'
С. Паласиос
59'
F. González
84'
A. Juárez
90'
Х. Мануэль Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тальерес де Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз
90'
ГОЛ! 1:3!
Х. Мануэль Гарсия
Замена
V. Depietri
️️️️
Х. Портилья
86'
84'
ГОЛ! 1:2!
A. Juárez
81'
Замена
A. Juárez
️️️️
M. Silvetti
Желтая карточка
Г. Бенавидес
73'
Замена
F. Girotti
️️️️
C. Tarragona
73'
71'
Желтая карточка
F. González
71'
Желтая карточка
Х. Мануэль Гарсия
66'
Замена
L. Mihovilcevich
️️️️
А. Шотт
ГОЛ! 1:1!
С. Паласиос
65'
61'
Замена
Х. Мануэль Гарсия
️️️️
И. Рамирес
59'
ГОЛ! 0:1!
F. González
Замена
Б. Риверос
️️️️
S. Martínez
56'
Замена
R. Botta
️️️️
M. Esquivel
55'
Замена
С. Паласиос
️️️️
B. Barticciotto
55'
46'
Замена
F. González
️️️️
M. Miljevic
46'
Замена
I. Méndez
️️️️
F. Cardozo
31'
Желтая карточка
F. Cardozo
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тальерес де Кордоба
29
Мигель Анхель Наварро
ЛЗ
29
Гастон Бенавидес
ЦЗ
17
Juan Gabriel Rodríguez
ЦЗ
5
Juan Portillo
ЦП
27
Хуан Портилья
ЦП
5
Матиас Галарса
ЦП
14
Silvio Martínez
ЦП
17
Гвидо Эррера
(К)
ЦФ
32
Matías Esquivel
ЦФ
33
Bruno Barticciotto
ЦФ
25
Cristian Tarragona
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Рибонетто
Ньюэллс Олд Бойз
30
Josué Reinatti
ВР
20
Аугусто Шотт
ЦЗ
55
Томас Хакоб
ЦЗ
23
Густаво Веласкес
ЦЗ
15
S. Salcedo
ЦЗ
21
Leonel Vangioni
(К)
ЦЗ
10
Matko Miljevic
ЦП
7
F. Cardozo
ЦФ
24
Mateo Silvetti
ЦФ
99
Игнасио Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Ларрьера
Тальерес де Кордоба
26
Лаутаро Моралес
ВР
3
Lucas Suárez
ЦЗ
28
Alex Vigo
ЦЗ
15
Блас Риверос
ЦЗ
4
Kevin Mantilla
ЦЗ
5
Franco Moyano
ЦП
20
Rubén Botta
ЦП
16
Ulises Ortegoza
ЦП
34
Себастьян Паласиос
ПВ
99
Federico Girotti
ЦФ
11
Valentin Depietri
ЦФ
18
Ramiro Ruiz Rodríguez
ЦФ
Ньюэллс Олд Бойз
31
Faustino Piotti
ВР
29
Lucas Mihovilcevich
ЦЗ
48
Pablo Altamirano
ЦП
13
Ignacio Méndez
ЦП
10
Valentino Acuña
ЦП
21
Francisco Plaza
ЦП
11
Francisco González
ЦП
18
Jeremías Pérez Tica
ЦФ
11
Хуан Мануэль Гарсия
ЦФ
42
Agustín Juárez
ЦФ
3-4-4
29
Наварро
17
29
Бенавидес
5
5
Галарса
14
27
Портилья
17
Эррера
25
33
32
3-2-1-3
30
23
Веласкес
15
21
20
Шотт
55
Хакоб
10
99
Рамирес
24
7
14
15
Риверос
15
Риверос
14
32
20
20
32
33
34
Паласиос
34
Паласиос
33
25
99
99
25
27
Портилья
11
11
27
Портилья
20
Шотт
29
29
20
Шотт
7
13
13
7
10
11
11
10
99
Рамирес
11
Гарсия
11
Гарсия
99
Рамирес
24
42
42
24
Остались в запасе
Тальерес де Кордоба
Ньюэллс Олд Бойз
26
Лаутаро Моралес
ВР
3
Lucas Suárez
ЦЗ
28
Alex Vigo
ЦЗ
4
Kevin Mantilla
ЦЗ
5
Franco Moyano
ЦП
16
Ulises Ortegoza
ЦП
18
Ramiro Ruiz Rodríguez
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Рибонетто
31
Faustino Piotti
ВР
48
Pablo Altamirano
ЦП
10
Valentino Acuña
ЦП
21
Francisco Plaza
ЦП
18
Jeremías Pérez Tica
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Ларрьера
Остались в запасе
26
Лаутаро Моралес
ВР
3
Lucas Suárez
ЦЗ
28
Alex Vigo
ЦЗ
4
Kevin Mantilla
ЦЗ
5
Franco Moyano
ЦП
16
Ulises Ortegoza
ЦП
18
Ramiro Ruiz Rodríguez
ЦФ
Остались в запасе
31
Faustino Piotti
ВР
48
Pablo Altamirano
ЦП
10
Valentino Acuña
ЦП
21
Francisco Plaza
ЦП
18
Jeremías Pérez Tica
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Рибонетто
Главный тренер
Маурисио Ларрьера
Статистика матча Тальерес де Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз
1
3
Всего ударов по воротам
21
13
Удары в створ
2
8
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
6
2
Нарушения
13
7
Офсайды
4
1
Количество передач
617
245
Сейвы
4
1
Точность передач %
84
66
Удары мимо ворот
11
3
Блокированные удары
8
2
Удары из пределов штрафной
7
10
Удары из-за пределов штрафной
14
3
xG (ожидаемые голы)
0.56
1.95
Матчи команд
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 16 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 1
07.11.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 15 тур
Депортиво Риестра
0 : 3
31.10.2026
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 14 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 2
24.10.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 13 тур
Бока Хуниорс
2 : 1
17.10.2026
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 12 тур
Тальерес де Кордоба
0 : 1
12.10.2026
Индепендьенте
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Химнасия
4 : 2
23.11.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 16 тур
Институто
2 : 2
08.11.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 15 тур
Ньюэллс Олд Бойз
1 : 1
02.11.2026
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 14 тур
Сан-Лоренсо
0 : 0
25.10.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 13 тур
Ньюэллс Олд Бойз
2 : 1
20.10.2026
Сентраль Кордоба
Информация о матче
Главный судья:
Яэль Фалькон Перес
(Буэнос-Айрес)
Стадион:
Марио Альберто Кемпес
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